PMB: Parcările cu plată aduc venituri record la București. Cererile de abonamente s-au dublat în luna mai

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat, joi, că numărul cererilor pentru abonamentele de parcare din Capitală s-a dublat în luna mai, după eliminarea gratuității pentru mașinile hibride. Creșterea solicitărilor a generat încasări de peste 16 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de municipalitate.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat joi, 18 iunie 2026, că numărul cererilor pentru abonamentele de parcare s-a dublat în luna mai, după eliminarea facilității care permitea parcarea gratuită pentru autovehiculele hibride.

Potrivit datelor prezentate de municipalitate, în luna mai au fost înregistrate 139.738 de cereri pentru abonamente de parcare. Dintre acestea, 127.287 au fost pentru abonamente de zi, 6.150 pentru abonamente de zonă unică și 6.301 pentru abonamente de riveran.

Reprezentanții PMB au precizat că aceste abonamente au generat încasări de peste 16,2 milioane de lei în luna mai 2026. Prin comparație, în luna februarie a acestui an au fost înregistrate aproximativ 70.000 de cereri de abonamente, iar veniturile obținute s-au ridicat la circa 8 milioane de lei.

Numărul locurilor de parcare administrate de Compania Municipală Parking București a crescut constant în acest an, ajungând la 48.409 locuri, față de 43.230 la începutul anului. Procesul de extindere a rețelei de parcări va continua, iar în perioada următoare urmează să fie amenajate și date în folosință aproximativ 5.000 de noi locuri de parcare, în funcție de stadiul lucrărilor și al proiectelor aflate în derulare.

În ceea ce privește tarifele, municipalitatea a reamintit că pentru locurile de parcare marcate cu albastru costul este de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi și 500 de lei pe lună. Plata unui abonament permite utilizarea oricărui loc disponibil din această categorie, pe raza Capitalei.

Pentru abonamentele de riveran, tarifele sunt de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, cu respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite de autorități, inclusiv înmatricularea vehiculului în București și existența domiciliului sau reședinței în Capitală. PMB a precizat că parcarea cu plată este valabilă în intervalul orar 08:00 – 20:00, iar achitarea tarifelor se poate face prin SMS, aplicațiile mobile dedicate, la parcometre cu cardul bancar sau în numerar, prin terminalele SelfPay.

PMB a anunțat, totodată, că proiectul de transformare a unei zone centrale a Capitalei într-un „oraș-parc” începe să prindă contur, printr-o amplă serie de lucrări de reamenajare urbană. Potrivit instituției, echipele Administrației Străzilor lucrează la modernizarea Bulevardului Națiunile Unite și a Bulevardului 13 Septembrie, unde vor fi amenajate spații verzi extinse, vor fi plantați arbori și flori și va fi instalat mobilier urban nou.

Reprezentanții PMB au precizat că lucrările au început încă de săptămâna trecută și sunt estimate să dureze aproximativ două luni. Totodată, trotuarele de pe ambele laturi ale arterelor vizate vor fi refăcute.

Intervențiile se desfășoară pe Bulevardul 13 Septembrie, pe tronsonul cuprins între strada Ion Popescu Gopo și intersecția cu Bulevardul Tudor Vladimirescu, precum și pe Bulevardul Națiunile Unite, de la Piața Națiunile Unite până la Bulevardul Libertății.

Conform PMB, proiectul include repararea trotuarelor și montarea de pavaj nou, reamenajarea parcării din Piața Națiunile Unite, instalarea unui sistem de irigații pentru noile spații verzi, plantarea de arbori, flori și plante perene, precum și amplasarea de jardiniere, bănci și coșuri de gunoi.

Municipalitatea a menționat că numai pe Bulevardul Națiunile Unite vor fi plantați aproximativ 100 de arbori noi și 15.000 de plante, vor fi amenajați 2.000 de metri pătrați de gazon și vor fi instalate 20 de jardiniere și 36 de bănci. Potrivit PMB, proiectul face parte din procesul de transformare și modernizare a spațiului urban din București.

PMB a anunțat și că a obținut o finanțare de 42,5 milioane de lei prin Programul Termoficare al Ministerului Dezvoltării pentru modernizarea Magistralei II Vest a rețelei de termoficare. Potrivit municipalității, suma reprezintă 85% din valoarea totală a investiției realizate pe tronsonul cuprins între căminele PV2 și CM20.

Reprezentanții PMB au explicat că Magistrala II Vest asigură conexiunea dintre CET Vest și rețeaua care deservește cartierele Militari și Drumul Taberei. Conducta avea o vechime de aproximativ 25 de ani și a fost scoasă din exploatare în urmă cu 15 ani, fiind conservată din cauza numeroaselor avarii înregistrate de-a lungul timpului.

Municipalitatea a precizat că proiectul de valorificare a acestei magistrale a fost inițiat încă din perioada în care actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a solicitat reintroducerea conductei în sistem. După două sezoane reci în care aceasta a funcționat provizoriu, lucrările de reabilitare au început în iulie 2025.

Potrivit PMB, proiectul presupune montarea și punerea în funcțiune a aproape patru kilometri de conducte noi, preizolate, echipate cu senzori pentru detectarea avariilor.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, municipalitatea a arătat că, într-o primă etapă, a fost igienizat un teren de peste 1,6 hectare și au fost evacuate cantități importante de deșeuri provenite din construcții. Ulterior, lucrările au continuat în condiții dificile, având în vedere amplasarea traseului de-a lungul unei căi ferate aflate în exploatare și printre proprietăți private industriale.

Până în prezent, au fost finalizați aproximativ 1,7 kilometri de conducte preizolate dotate cu sisteme de monitorizare a avariilor, au mai precizat reprezentanții PMB.

Lucrările sunt executate prin intermediul Companiei Municipale Energetica Servicii București, care și-a propus finalizarea investiției până la sfârșitul anului 2026, cu un an înaintea termenului prevăzut în contractul de finanțare.

Potrivit municipalității, modernizarea acestui tronson este esențială pentru creșterea siguranței și eficienței sistemului de termoficare, întrucât realizează legătura dintre CET Vest și Magistrala Militari, aceasta fiind interconectată cu alte magistrale care asigură furnizarea agentului termic către cartierele Militari, Drumul Taberei și Crângași.

PMB a subliniat că noua conductă va alimenta 33 de puncte termice, care asigură căldură și apă caldă pentru aproximativ 450 de blocuri și circa 33.000 de apartamente din vestul Capitalei.