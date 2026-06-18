Prima parcare pentru controlul camioanelor, deschisă pe Centura București

A fost inaugurată prima parcare de pe Centura București destinată controlului traficului greu, un spațiu dedicat verificării transporturilor rutiere de mare tonaj. Locația este amplasată în zona Dragomirești și a fost operaționalizată cu sprijinul instituțiilor responsabile de monitorizarea transportului rutier.

Potrivit autorităților, acest punct de control reprezintă un element nou în infrastructura de pe Centura Capitalei, având rolul de a permite desfășurarea verificărilor în condiții organizate pentru vehiculele de mare tonaj. Proiectul a fost realizat în colaborare cu structurile de specialitate din domeniul transporturilor și al controlului rutier.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor subliniază că zona Bucureștiului concentrează cel mai ridicat volum de trafic greu din România, fiind și principalul pol al operatorilor de transport rutier. Din acest motiv, autoritățile consideră necesare controale permanente și eficiente, desfășurate în condiții adecvate de lucru.

„Am deschis prima parcare de pe Centura București dedicată controlului traficului greu. Împreună cu colegii de la ISCTR și de la Regionala de Drumuri București, am reușit să operaționalizăm primul spațiu civilizat de pe Centura Capitalei, în zona Dragomirești, destinat verificării transporturilor rutiere de mare tonaj. Bucureștiul și zona metropolitană concentrează cel mai mare trafic greu din România și cei mai mulți operatori de transport. Tocmai de aceea, controalele trebuie să fie permanente, eficiente și desfășurate în condiții corespunzătoare”, a transmis Horațiu Cosma, Secretar de stat – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Horațiu Cosma a mai transmis că în timpul primelor verificări, au fost constatate nereguli încă de la începutul controalelor, inclusiv un caz în care un șofer avea permisul de conducere expirat, iar încărcătura transportată nu era asigurată corespunzător, prelata nefiind trasă. Aceste situații au fost identificate în cadrul acțiunilor desfășurate de echipele de control.

„După ani de nepăsare și spații abandonate, într-o singură lună am amenajat această parcare în care colegii de la ISCTR pot cântări vehiculele, verifica documentele șoferilor și legalitatea transporturilor. Doar așa putem proteja drumurile din jurul Capitalei și ne putem asigura că toți cei care folosesc infrastructura publică respectă aceleași reguli. Astăzi am fost pe teren, alături de colegii noștri, la debutul acțiunilor de control. Iar rezultatele au apărut din primele minute. Primul șofer verificat circula cu permisul de conducere expirat, iar încărcătura nu era asigurată corespunzător, prelata nefiind trasă”, a punctat Horațiu Cosma.

Reprezentantul Ministerului Transporturilor subliniază că astfel de intervenții au rolul de a preveni deteriorarea infrastructurii rutiere cauzate de încălcarea regulilor de transport. Activitățile de monitorizare și control vor fi menținute și intensificate în perioada următoare.