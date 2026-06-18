Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, a ajuns la DNA. Este citat ca suspect într-un dosar de corupție care vizează o acuzație de luare de mită

Ciprian Ciucu, primarul general al Municipiului București și prim-vicepreședinte al PNL, a fost citat joi la Direcția Națională Anticorupție. Potrivit unor surse judiciare, acesta este suspect într-un dosar de corupție aflat în instrumentarea DNA. Ancheta vizează o presupusă faptă de luare de mită și face parte dintr-un dosar mai amplu aflat în lucru de mai mult timp. La sosirea la sediul instituției, edilul nu a făcut declarații.

Ciprian Ciucu a fost chemat joi la audieri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, în cadrul unei anchete aflate în desfășurare.

Potrivit unor surse judiciare, primarul general al Capitalei a fost citat în calitate de suspect într-un dosar de corupție. Aceleași surse susțin că investigația vizează o acuzație de luare de mită.

Dosarul DNA care îl vizează pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, este desprins dintr-un dosar mai amplu al DNA care vizează activitatea jocurilor de noroc din sectorul 6. Unul dintre personajele din dosarul inițial este suspectat că i-ar fi finanțat campania pentru Primăria Generală a lui Ciprian Ciucu din 2025 în schimbul obținerii unor autorizații de la acesta.

Anchetatorii au solicitat și ridicat documente de la Primăria Sectorului 6 și de la Autoritatea Electorală Permanentă cu o zi înainte de audierea lui Ciprian Ciucu.

Edilul era așteptat la sediul DNA la ora 14:00. La intrarea în instituție, acesta nu a dorit să răspundă întrebărilor adresate de jurnaliști.

Sursele citate precizează că acesta este singurul dosar de corupție în care Ciprian Ciucu este vizat în prezent și că ancheta se referă la o singură acuzație formulată împotriva sa.

Ancheta instrumentată de DNA este una mai amplă și se află de mai mult timp în atenția procurorilor anticorupție, potrivit informațiilor obținute din surse judiciare.

În cadrul dosarului sunt verificate o serie de aprobări și avize care ar fi fost emise de administrația Capitalei.

Dosarul este instrumentat de Secția a II-a a DNA, iar Ciprian Ciucu a fost convocat pentru a fi audiat în legătură cu aspectele aflate în cercetare.

Potrivit surselor judiciare, nu este exclus ca procurorii să decidă măsuri procedurale suplimentare în urma audierilor desfășurate în acest caz.

Sorin Grindeanu afirmă că nu cunoaște motivele pentru care Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA

Convocarea primarului general la DNA a generat reacții și în zona politică.

Întrebat de jurnaliști despre acest caz, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu știe care sunt motivele pentru care Ciprian Ciucu a fost chemat la Direcția Națională Anticorupție.

Până în acest moment, procurorii DNA nu au prezentat public informații suplimentare privind acuzațiile analizate în dosar.

Ciprian Ciucu ocupă funcția de primar general al Municipiului București și este prim-vicepreședinte al Partidului Național Liberal.

În interiorul formațiunii, acesta este considerat liderul PNL cel mai apropiat de fostul premier Ilie Bolojan.

Actualul edil al Capitalei a fost ales în funcție în urma scrutinului din decembrie 2025.

Anterior, Ciprian Ciucu a condus Primăria Sectorului 6 în perioada 2020–2026.