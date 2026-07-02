Bucureștiul pregătește trei bazine uriașe împotriva inundațiilor. Ciprian Ciucu: Canalizarea nu a fost proiectată pentru a suporta asemenea debite de apă

Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei dezvoltă trei bazine de retenție a apelor pluviale în zonele cele mai expuse inundațiilor din București. Proiectele sunt în diferite stadii de implementare, după episoadele recente de ploi torențiale care au pus presiune pe rețeaua de canalizare. Municipalitatea susține că investițiile vor reduce riscul inundării străzilor și ar putea permite reutilizarea apei colectate în perioadele de secetă.

Ciprian Ciucu a declarat că actuala infrastructură de canalizare a Capitalei nu mai poate prelua volumele foarte mari de apă generate de fenomenele meteorologice extreme, motiv pentru care municipalitatea investește în sisteme de retenție care să atenueze efectele viiturilor urbane.

„În acest moment, din păcate, atunci când plouă foarte mult, apa se duce în canalizare. Dar canalizarea nu a fost proiectată pentru a suporta asemenea debite de apă, cum au fost zilele trecute. Soluția constă în aceste bazine mari de retenție. În momentul în care vine viitura, apa este reținută acolo și eliberată treptat, la debite pe care Dâmbovița le poate prelua”, a declarat edilul, potrivit postării de joi pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului București.

Potrivit informațiilor prezentate de Primăria Capitalei, unul dintre bazine este deja finalizat, al doilea se află în execuție, iar pentru cel de-al treilea a fost pregătit studiul de fezabilitate. În paralel, autoritățile analizează posibilitatea amenajării altor două bazine, în Parcul Izvor și în zona Operei.

Investițiile sunt concentrate în zone considerate vulnerabile în timpul ploilor abundente, obiectivul fiind reducerea cantității de apă care ajunge simultan în rețeaua de canalizare și diminuarea riscului de inundații.

Cel mai avansat proiect este amplasat pe Drumul Lunca Cetății, în Sectorul 3, unde au fost construite un bazin pentru ape pluviale cu o capacitate de 2.000 de metri cubi și un bazin pentru ape menajere de 100 de metri cubi, destinat unui cartier în care locuiesc aproximativ 10.000 de persoane.

„Ambele bazine se află în subteran, la opt metri adâncime, și deja au fost acoperite. Terenul de deasupra va fi amenajat cu alei tehnologice și spațiu verde”, a transmis Primăria Capitalei.

Tot în această zonă au început lucrările la o rețea de canalizare cu o lungime de aproximativ doi kilometri, investiție care, potrivit calendarului actual, ar urma să fie finalizată în primăvara anului 2028.

Al doilea bazin este construit în zona Tineretului, pe strada Secerei, pe un teren de aproximativ 5.500 de metri pătrați. Acesta va avea o capacitate de 4.200 de metri cubi și va colecta apa de ploaie de pe o suprafață de circa 13 hectare. Lucrările la bazin sunt estimate să dureze doi ani, iar execuția rețelelor de canalizare încă un an. În același timp, al treilea bazin este prevăzut sub parcarea de la intrarea în Parcul Carol, proiectul aflându-se în etapa studiului de fezabilitate.

Primarul general susține că noile investiții nu vor avea doar rolul de a limita efectele ploilor torențiale, ci și de a permite utilizarea apei colectate în perioadele în care Capitala se confruntă cu secetă.

„Apa de ploaie adunată în ele poate fi folosită la irigații, direcționată către rădăcinile copacilor, parcuri sau platbande. Avem perioade lungi de secetă, cu episoade scurte, dar foarte puternice de ploi, iar un astfel de sistem poate fi o soluție pentru un management mai bun al apei în București”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a precizat că Primăria Capitalei intenționează să obțină fonduri europene pentru dezvoltarea acestor proiecte și consideră că gestionarea apelor pluviale necesită o colaborare mai eficientă între administrația municipală și primăriile de sector.

Datele prezentate de Apa Nova București arată amploarea fenomenelor meteorologice recente. În urma furtunii de marți au fost înregistrate 1.247 de solicitări, iar în numai zece ore s-a acumulat peste 92% din cantitatea medie de precipitații aferentă întregii luni iunie. De la începutul lunii și până la episodul de vreme severă, cantitatea totală de precipitații a depășit cu peste 57% media normală pentru această perioadă.