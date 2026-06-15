Ciprian Ciucu pune în dezbatere regulamentul pentru terase. Primăria Capitalei promite reguli clare și autorizări mai rapide: Prea des, spațiul public este abuzat

Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui nou regulament pentru terasele amplasate pe domeniul public din București. Documentul vizează atât organizarea spațiului public, cât și simplificarea procesului de autorizare pentru operatorii economici. Potrivit edilului, regulamentul a fost elaborat după consultări cu reprezentanții industriei HoReCa și pe baza unor modele aplicate în alte orașe europene. Proiectul urmează să fie analizat public înainte de a fi supus aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Ciprian Ciucu afirmă că noul regulament pentru terase face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin care administrația Capitalei încearcă să introducă reguli unitare și predictibile în gestionarea spațiului public. Primarul consideră că numeroase situații tolerate de-a lungul timpului au contribuit la degradarea aspectului urban și la folosirea necorespunzătoare a domeniului public.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, edilul a explicat că autoritățile lucrează simultan la mai multe reglementări care urmăresc să corecteze probleme considerate cronice în București.

„În această perioadă lucrăm la mai multe regulamente pentru a aduce mai multă ordine și mai multă predictibilitate în București. Prea des, spațiul public este abuzat: clădirile de patrimoniu sunt împopoțănate, trotuarele sunt ocupate, iar ceea ce ar trebui să fie excepția ajunge să devină regulă”, a notat pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul susține că lipsa unor reguli aplicate consecvent afectează atât administrația locală, cât și activitatea operatorilor economici care își desfășoară activitatea în spațiul public.

Potrivit acestuia, actualul sistem de autorizare a teraselor generează întârzieri și lasă loc interpretărilor, ceea ce contribuie la apariția unui climat de incertitudine pentru mediul de afaceri.

„În același timp, mediul de afaceri nu beneficiază de reguli clare. Autorizarea teraselor durează prea mult, și din vina noastră, a Primăriei, și este, uneori, arbitrară. Legea nu este aplicată consecvent, conformarea voluntară este sporadică, iar sentimentul general este că fiecare se descurcă după propriile reguli. Un oraș nu poate funcționa astfel”, a spus primarul.

Primăria Capitalei a transmis că proiectul de regulament a fost pregătit în urma unui proces de analiză care a inclus discuții cu reprezentanții industriei HoReCa și evaluarea modului în care sunt gestionate terasele în alte orașe europene.

Ciprian Ciucu a precizat că documentul nu a fost redactat exclusiv la nivel administrativ, ci a fost construit după consultări cu operatorii economici afectați direct de noile reguli.

„Am promis un regulament pentru terasele de pe domeniul public. Am lucrat mult la el și am analizat modul în care procedează alte orașe civilizate. Nu este un regulament făcut în debara. Până acum am avut o serie de consultări cu proprietarii de terase, am ascultat puncte de vedere și am încercat să găsim cele mai bune soluții”, a susținut edilul.

Proiectul a fost publicat pentru consultare publică, iar municipalitatea așteaptă propuneri și observații din partea celor interesați înainte de etapa adoptării oficiale.

Primarul General a declarat că această etapă este necesară pentru îmbunătățirea documentului și pentru obținerea unui cadru de reglementare care să poată fi aplicat unitar la nivelul Capitalei.

„L-am publicat, l-am pus în dezbatere publică și așteptăm feedback pentru a-l îmbunătăți, astfel încât să putem merge mai departe cu adoptarea lui în Consiliul General. Doar așa putem transforma devălmășia în rânduială”, a conchis Ciucu.

Documentul poate fi consultat, AICI: