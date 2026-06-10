Bucureștiul intră în elita marilor metropole ale lumii. Capitala va participa la World Cities Summit 2026 din Singapore

Primăria Municipiului București a anunțat că Bucureștiul va participa pentru prima dată la World Cities Summit 2026, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate dezvoltării urbane. Capitala României va fi reprezentată de primarul general Ciprian Ciucu la cea de-a zecea ediție a summitului, care se desfășoară în perioada 14-16 iunie, la Singapore.

Potrivit informațiilor transmise de PMB pe Facebook, participarea Bucureștiului la acest eveniment marchează intrarea orașului într-o rețea globală a marilor metropole care caută soluții aplicate pentru mobilitate, regenerare urbană, infrastructură, digitalizare și creșterea calității vieții.

La summit sunt așteptați 112 dintre cei mai importanți primari și lideri urbani din lume, inclusiv edili din Londra, Atena, Dakar și Sacramento, California. Singapore, gazda evenimentului, este prezentată de municipalitate drept una dintre cele mai dezvoltate capitale ale lumii și un important centru financiar și economic.

Primarul general Ciprian Ciucu a transmis că participarea la summit reprezintă o oportunitate de a promova Bucureștiul la nivel internațional, de a atrage atenția investitorilor asupra transformărilor prin care trece orașul și de a prelua modele de succes de la metropole care au reușit să ofere locuitorilor un nivel ridicat de trai și condiții de viață moderne.

„Premieră! Bucureștiul intră în elita principalelor #metropole ale lumii. Pentru prima dată, capitala României, reprezentată de primarul general Ciprian Ciucu, este invitată să participe la World Cities Summit 2026, ediția X, care are loc în perioada 14-16 iunie, la Singapore. Una dintre cele mai dezvoltate capitale ale lumii, centru financiar și economic, unde participă 112 dintre mai importanți edili de orașe, printre care și cel al Londrei, Atenei, al Dakar, sau al Sacramento, California. Practic, intrăm într-o rețea globală de orașe care caută soluții aplicate pentru: mobilitate; regenerare urbană; infrastructură; digitalizare; creșterea calității vieții”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti într-o postare realizată pe Facebook.

Edilul a precizat că intenționează să poarte discuții cu lideri urbani, experți și investitori despre soluții concrete pentru dezvoltarea unor orașe mai funcționale, mai verzi și mai bine administrate. De asemenea, acesta va participa în cadrul sesiunii „Cities for People”, unde va aborda provocările tranziției către un oraș cu deschidere globală.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, obiectivul este conectarea Bucureștiului la cele mai importante dezbateri internaționale privind viitorul orașelor și identificarea unor soluții, parteneriate și standarde care să poată fi aplicate în administrația Capitalei.

Primarul a subliniat că Bucureștiul are nevoie de soluții testate, de parteneri serioși și de o viziune administrativă orientată către problemele cotidiene ale locuitorilor, precum timpul petrecut în trafic, calitatea spațiului public, aerul respirat, serviciile publice și încrederea în administrație. Totodată, acesta a arătat că urmărește definirea unei strategii de dezvoltare pe termen lung pentru oraș.

„Este un bun prilej să creez legături, să se afle despre #București la nivel mondial, despre faptul că orașul nostru se transformă, că le deschidem ușa investitorilor și că vrem să preluăm idei, modele de la orașele care au reușit să le ofere oamenilor un nivel de trai bun și condiții de viață mai mult decât civilizate. Sunt hotărât să duc Capitala țării noastre la un alt nivel de reprezentare. Voi discuta cu lideri urbani, experți, și investitori despre soluții concrete pentru orașe mai funcționale, mai verzi și mai bine administrate. Voi vorbi în cadrul sesiunii /track “Cities for People”, despre provocările tranziției spre un oraș cu deschidere globală. În acest fel, voi conecta Bucureștiul la cele mai relevante conversații globale despre viitorul orașelor. Voi aduce acasă soluții, parteneriate și standarde aplicabile în administrația Capitalei. Bucureștiul are nevoie de soluții testate, parteneri serioși și o viziune administrativă care pune în centru viața de zi cu zi a oamenilor: timpul pierdut în trafic, calitatea spațiului public, aerul respirat, serviciile publice și încrederea în administrație. Obiectivul meu este să creionez o viziune pe termen lung pentru dezvoltarea orașului nostru”, a transmis primarul general Ciprian Ciucu.

În comunicatul PMB se mai arată că Singapore oferă locuitorilor săi o infrastructură performantă, un nivel ridicat de siguranță publică, sustenabilitate și numeroase spații verzi. Deși are o densitate mare a populației, orașul este proiectat după conceptul de „oraș în grădină”, model pe care administrația Capitalei dorește să îl extindă și în București.

Municipalitatea susține că această viziune este deja aplicată de Ciprian Ciucu prin conceptul de „oraș parc”. Potrivit PMB, mai multe zone din vestul Capitalei au fost amenajate în acest spirit, astfel încât locuitorii să poată ieși din bloc direct în zone verzi.

De asemenea, Bulevardul Națiunile Unite urmează să fie transformat după același model, proiectul vizând amenajarea unor suprafețe extinse cu vegetație și flori, precum și realizarea unor trotuare mai largi pentru pietoni.

„Singapore le oferă locuitorilor săi o infrastructură impecabilă, siguranță publică excepțională, dar și sustenabilitate și spații verzi. În ciuda densității mari a populației, este proiectat ca un „oraș în grădină. Exact modelul pe care vrem să-l extindem în București. Deja, conceptul este aplicat de #CiprianCiucu sub denumirea de „oraș parc”. Zone întregi din Vestul Capitalei au fost amenajate astfel, iar oamenii ies din scara blocului direct în parc. Bd. Națiunile Unite va fi la fel și lucrăm deja ca să-l transformăm în mult verde, flori și trotuare largi pentru pietoni”, a subliniat PMB.

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