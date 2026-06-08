Ciprian Ciucu ridică semne de întrebare privind negocierile lui Eugen Tomac: Cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD

Ciprian Ciucu a criticat public modul în care premierul desemnat Eugen Tomac gestionează negocierile pentru formarea viitorului guvern. Reacția a venit după întâlnirea desfășurată luni între reprezentanții PNL și șeful Executivului desemnat. Prim-vicepreședintele liberal susține că există mai multe aspecte care ridică semne de întrebare privind componența Cabinetului și relația dintre premierul desemnat și PSD. Mesajul a fost transmis printr-o postare amplă publicată pe rețelele sociale.

Ciprian Ciucu afirmă că prima sa nelămurire este legată de explicațiile oferite de Eugen Tomac în privința consultărilor politice și a modului în care au fost selectați viitorii miniștri. Liberalul spune că nu este convins de afirmația potrivit căreia primele discuții au avut loc exclusiv cu PNL, urmate ulterior de PSD.

În opinia sa, unele dintre propunerile prezentate pentru portofolii importante coincid prea mult cu opțiunile vehiculate în spațiul public de social-democrați. El susține că anumite nominalizări nu pot fi explicate printr-un proces independent de selecție și lasă impresia că au fost convenite în urma unor discuții anterioare.

„Ne-ați spus astăzi că ați ținut să vă întâlniți prima dată cu PNL, apoi cu PSD. Eu nu cred acest lucru; adică eu cred că ați avut întâlniri prealabile, ascunse și neasumate cu PSD”, a scris Ciprian Ciucu.

Liderul liberal a invocat exemplele unor nume propuse pentru ministere și a susținut că acestea reflectă preferințe ale PSD. În acest context, el i-a transmis premierului desemnat că percepția creată este aceea că anumite interese politice sunt protejate înainte ca noul Executiv să fie validat.

„De ce spun acest lucru? Nu am cum să nu observ că ministerele asumate până acum de către PSD reflectă propuneri fix ale PSD: dl. Istudor la Agricultură, dl. Masala la Transporturi… Dar fisa mi-a picat atunci când ne-ați spus despre dl. Ionaș la M. Dezvoltării. Nu aveți cum să-mi explicați prin ce proces decizional ați ajuns la dl. Ionaș, altul decât că vi l-a dat PSD. N-ai cum! Pare că le protejați interesele și le-ați pus ministerele pe care le vor ei la adăpost”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Un al doilea punct criticat de prim-vicepreședintele PNL vizează prezența pe lista prezentată de Eugen Tomac a unor persoane cu o îndelungată activitate în partid. Deși nu ocupă funcții importante în conducerea formațiunii, acestea sunt cunoscute ca membri ai PNL, iar includerea lor în viitorul Cabinet ar putea genera consecințe politice pentru partid, consideră Ciucu.

Acesta susține că, în lipsa unei implicări directe a liberalilor în construcția actualei formule guvernamentale, asocierea publică a Executivului cu PNL ar fi nedreaptă și ar putea fi folosită în avantajul PSD.

„Pe lista pe care ne-ați prezentat-o sunt și membri ai PNL. Fără funcții mari, dar cu istorie lungă în PNL. Fără sprijinul nostru, sunt acolo la inițiativa dvs. Acum este vorba despre cele două doamne dar vor mai fi și alții”, mai spune edilul.

Potrivit lui Ciucu, social-democrații ar putea promova ideea că noul Cabinet reprezintă în realitate un proiect politic al PNL și USR, chiar dacă cele două formațiuni nu au avut un rol decisiv în desemnarea sa.

„Și v-am spus chiar astăzi ce se va întâmpla: cum PSD are bani și plătește presa mult, va împinge narativul că guvernul dvs. este guvernul PNL și USR”, a susținut Ciprian Ciucu.

Liderul liberal a comparat situația cu experiențe politice anterioare și a avertizat că partidul său riscă să suporte costurile de imagine ale unor decizii pe care nu le controlează. Totodată, el a apreciat că PSD ar putea adopta ulterior o poziție critică față de Executiv, evitând să își asume responsabilitatea pentru formarea acestuia.

În partea finală a mesajului, Ciprian Ciucu a vorbit despre ceea ce consideră a fi un posibil plan de rezervă în cazul în care actualul premier desemnat nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament.

Liberalul susține că există discuții privind nominalizarea unui alt premier tehnocrat, mizându-se pe faptul că o parte dintre parlamentari nu ar dori declanșarea alegerilor anticipate din teama de a nu-și pierde mandatele.

În opinia sa, o asemenea strategie ar permite PSD să evite asumarea responsabilității politice pentru actuala situație și să își conserve poziția indiferent de rezultatul negocierilor.

„Scenariul cu acel alt premier „tehnic” care va fi nominalizat în locul dvs. dacă nu veți reuși, mizându-se pe faptul că unii parlamentari nu vor alegeri anticipate de frică că nu vor mai prinde Parlamentul. Asta îmi arată o strategie clar asumată, concepută special pentru a exonera PSD de orice răspundere”, a transmis Ciprian Ciucu.

Totodată, liderul liberal i-a reproșat lui Eugen Tomac lipsa unei discuții deschise și directe cu reprezentanții PNL. Acesta a susținut că partidul era conștient de dificultățile și constrângerile procesului de negociere, însă consideră că acestea ar fi trebuit prezentate transparent.

„Cu toată stima pe care v-o port, cu toată admirația pe care o am pentru domnii Papahagi, Burnete, Niculescu… Vă rog, aveți decența și nu ne luați de proști. PSD a făcut deja această greșeală! Arătați-ne un minim de respect și nu ne insultați inteligența”, a scris Ciprian Ciucu.

În final, prim-vicepreședintele PNL a reiterat poziția exprimată anterior de partid privind respingerea unor formule de guvernare bazate pe persoane considerate apropiate PSD și a precizat că a ales să își exprime public și asumat punctul de vedere, în locul unor declarații transmise pe surse.