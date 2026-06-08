Eugen Tomac începe negocierile pentru formarea noului Guvern. Discuțiile cu PNL, USR și PSD sunt decisive pentru majoritatea parlamentară

Premierul desemnat Eugen Tomac a început luni, 8 iunie, negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou Guvern, în contextul încercării de a obține o majoritate în Parlament care să susțină un cabinet tehnocrat.

Primele discuții sunt purtate cu PNL, USR și PSD. Conform programului anunțat, întâlnirile au fost stabilite astfel: liberalii sunt primii, cu începere de la ora 11:00, urmați de reprezentanții USR de la ora 14:00, iar apoi de cei ai PSD, de la ora 17:00. Toate consultările au loc la sediile formațiunilor politice.

În ziua negocierilor, Eugen Tomac a ajuns la sediul PNL, unde a purtat discuții cu liderii liberali, în frunte cu Ilie Bolojan.

Pe lângă aceste prime runde de consultări, negocierile cu celelalte partide parlamentare sunt programate să continue în zilele următoare.

Conform prevederilor constituționale, premierul desemnat Eugen Tomac are la dispoziție 10 zile de la momentul nominalizării pentru a se prezenta în fața Parlamentului și a solicita votul de încredere. Pentru învestirea noului Executiv este necesar un minimum de 233 de voturi din partea senatorilor și deputaților.

În paralel cu discuțiile politice, au apărut și primele scenarii privind componența viitorului Guvern. Cabinetul ar putea include doi vicepremieri. Una dintre variante îl indică pe Sorin Costreie pentru funcția de vicepremier și ministru al Educației, în timp ce pentru un alt post de vicepremier este luat în calcul Radu Burnete, însă structura finală a Guvernului nu a fost stabilită.

Lista discutată în negocieri pentru viitorul Executiv include mai multe nume și posibile portofolii: Radu Burnete ca vicepremier; Sorin Costreie ca vicepremier și ministru al Educației; Luca Niculescu la Ministerul Afacerilor Externe; Mihnea Motoc la Ministerul Apărării Naționale; Vladimir Ionaș la Ministerul Dezvoltării; Ministerul Finanțelor ar putea fi ocupat de o propunere din zona Băncii Naționale a României sau de economistul Bogdan Glăvan; Ionuț Laurențiu Mașala la Ministerul Transporturilor; Sorin Elisei la Ministerul Energiei; Diana Morar la Ministerul Muncii; Nicolae Istudor la Ministerul Agriculturii; Teodor Dulceață la Ministerul Mediului; Adrian Papahagi la Ministerul Culturii; iar Cosmin Alexandru Soare-Filatov la Ministerul Justiției.