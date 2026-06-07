Ilie Bolojan anunță consultări decisive cu Eugen Tomac. PNL va stabili săptămâna viitoare dacă susține premierul desemnat

Partidul Național Liberal urmează să își clarifice poziția față de premierul desemnat, Eugen Tomac, în urma unei serii de consultări programate pentru începutul săptămânii viitoare. Liderul liberal Ilie Bolojan a anunțat că reprezentanții conducerii partidului se vor întâlni luni cu Tomac, iar ulterior Biroul Politic Național va analiza situația și va decide care va fi atitudinea oficială a formațiunii în procesul de învestire a noului Guvern.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat sâmbătă, într-o conferință de presă susținută la Deva, că liberalii vor avea luni prima discuție oficială cu Eugen Tomac după desemnarea acestuia pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit liderului liberal, întâlnirea va avea loc la ora 11:00 și va reprezenta punctul de plecare pentru analiza internă pe care partidul o va face înainte de a decide dacă acordă sau nu sprijin politic viitorului Executiv.

„Am fixat pentru luni, la ora 11:00, întâlnirea conducerii PNL cu domnul Eugen Tomac, premierul care a fost desemnat. După această întâlnire va urma convocarea Biroului Politic Naţional, care va lua o decizie în cursul săptămânii viitoare, vizavi de atitudinea pe care PNL o va avea”, a declarat Bolojan.

Liderul liberal a explicat că decizia finală nu va fi luată înainte ca partidul să asculte propunerile și planurile premierului desemnat, urmând ca acestea să fie analizate în forurile de conducere ale formațiunii.

Poziția PNL este considerată una importantă în actuala ecuație politică, în condițiile în care votul pentru învestirea noului Cabinet va depinde de negocierile și alianțele care se vor forma în Parlament.

În acest context, întâlnirea dintre conducerea liberală și Eugen Tomac este văzută ca un moment-cheie pentru stabilirea relațiilor dintre premierul desemnat și unul dintre principalele partide parlamentare.

După discuțiile de luni, Biroul Politic Național al PNL va fi convocat pentru a analiza concluziile consultărilor și pentru a adopta o poziție oficială privind susținerea sau nesusținerea noului Guvern.

În cadrul conferinței de presă, Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă PNL ar putea propune un candidat propriu pentru funcția de prim-ministru în eventualitatea în care Eugen Tomac nu reușește să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Liderul liberal a precizat că, în acest moment, partidul nu discută un astfel de scenariu și că toate deciziile vor fi luate în funcție de evoluțiile politice din perioada următoare.

„Dacă se va ajunge la o astfel de ipoteză, conducerea PNL va lua deciziile în consecinţă. Dar nu am ajuns într-o astfel de ipoteză. Şi după şedinţa Biroului Politic de săptămâna viitoare, veţi afla care este poziţia PNL pe această problemă”, a conchis Ilie Bolojan.

Declarațiile liderului liberal vin într-un moment în care negocierile politice se află în plină desfășurare, iar premierul desemnat încearcă să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități parlamentare.

Decizia pe care o va lua PNL după întâlnirea cu Eugen Tomac este așteptată cu interes atât de mediul politic, cât și de mediul economic, în condițiile în care stabilitatea guvernamentală este privită drept un element esențial pentru gestionarea provocărilor economice și bugetare din perioada următoare.

Poziția liberalilor ar putea influența semnificativ șansele premierului desemnat de a obține votul Parlamentului și de a forma noul Executiv.