Ilie Bolojan: Investițiile finanțate prin PNRR de la Hațeg ar putea fi finalizate până la sfârșitul lunii august

Ilie Bolojan a anunțat, după o vizită la Hațeg, că trei investiții finanțate prin PNRR – două proiecte de locuințe pentru tineri și renovarea Școlii „Ovid Densușianu” – avansează conform graficului și ar putea fi finalizate până la sfârșitul lunii august.

Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă, 6 iunie 2026, pe Facebook, că a efectuat o vizită la trei investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în municipiul Hațeg, apreciind că acestea reprezintă exemple de utilizare a fondurilor europene pentru dezvoltarea comunităților locale.

Potrivit acestuia, două dintre proiectele vizitate vizează construirea unor locuințe pentru tineri, realizate la standarde moderne de eficiență energetică și cu un consum de energie aproape de zero. Bolojan a precizat că unul dintre proiecte este finalizat în proporție de aproximativ 75%, în timp ce al doilea a ajuns la circa 90% din stadiul de execuție.

În cadrul vizitei, oficialul a inspectat și lucrările de renovare a clădirii Școlii „Ovid Densușianu” din Hațeg, unde investiția este realizată în proporție de aproximativ 90%. El a subliniat importanța valorificării clădirilor de patrimoniu și a modernizării infrastructurii școlare pentru dezvoltarea comunității locale.

Bolojan a arătat că aceste investiții vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru tineri, elevi și familiile din zonă. Totodată, el a mulțumit administrației locale pentru implementarea proiectelor și a precizat că, în urma discuțiilor purtate cu primarul municipiului, au fost clarificate condițiile necesare pentru recepția lucrărilor, astfel încât toate proiectele să poată fi finalizate până la sfârșitul lunii august.

„Astăzi am vizitat la Hațeg trei investiții finanțate prin PNRR, proiecte care arată cum pot fi folosiți banii europeni pentru dezvoltarea comunităților locale. Am fost pe șantierele a două proiecte de locuințe pentru tineri, construite la standarde moderne de eficiență energetică, cu consum aproape zero de energie. Unul dintre proiecte este realizat în proporție de aproximativ 75%, iar cel de-al doilea a ajuns deja la circa 90% execuție. Tot la Hațeg am vizitat și lucrările de renovare a clădirii Școlii „Ovid Densușianu”, unde investiția este realizată în proporție de aproximativ 90%. Punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu și modernizarea infrastructurii școlare sunt importante pentru comunitatea locală. Aceste investiții înseamnă condiții mai bune pentru tineri, pentru elevi și pentru familiile din comunitate. Mulțumesc Primăriei Hațeg pentru derularea acestor proiecte. Am clarificat cu domnul primar și condițiile de recepție ale investițiilor, în așa fel încât finalizarea proiectelor până la sfârșitul lunii august să fie realizată”, este mesajul lui Bolojan.

O nouă creșă modernă a fost inaugurată la Simeria, a anunțat, tot sâmbătă, Bolojan. Acesta a participat la deschiderea unității și a subliniat importanța investiției pentru familiile tinere și pentru dezvoltarea comunității locale.

Potrivit lui Bolojan, creșa din Simeria este cea de-a treia unitate de acest tip finalizată în județul Hunedoara, după cele din Deva și Sântămărie-Orlea, în cadrul programului guvernamental „Sfânta Ana”, finanțat prin PNRR.

Noua creșă dispune de 70 de locuri pentru copii și a fost construită la standarde moderne, fiind dotată cu săli de joacă, dormitoare, spații pentru servirea mesei, cabinet medical, locuri de joacă în aer liber și alte facilități necesare pentru siguranța și confortul celor mici. De asemenea, clădirea beneficiază de soluții eficiente din punct de vedere energetic și de sisteme moderne menite să reducă costurile de funcționare.

Bolojan a evidențiat că, dincolo de investiția propriu-zisă, principalul beneficiu al noii creșe constă în oferirea unui start mai bun copiilor și în sprijinirea părinților pentru a-și putea continua activitatea profesională în condiții mai bune. Totodată, acesta a precizat că, în cadrul unei ședințe de Guvern desfășurate în luna mai, au fost aprobate posturile necesare funcționării creșei, astfel încât activitatea să poată începe din toamnă, cu personal calificat și în condiții optime.

Bolojan a subliniat că investițiile în educația timpurie reprezintă investiții în viitorul comunităților și a transmis mulțumiri Companiei Naționale de Investiții (CNI), constructorilor și Primăriei Simeria pentru realizarea proiectului într-un termen scurt și la standarde de calitate.

Bolojan a efectuat și o vizită de lucru la Mintia, unde este în curs de realizare una dintre cele mai importante investiții energetice din România din ultimii ani. Potrivit acestuia, pe amplasamentul fostei termocentrale pe cărbune se construiește o nouă centrală pe gaz cu o capacitate de 1.700 MW, în urma unei investiții private de peste 1,2 miliarde de euro. La finalizarea proiectului, aceasta va deveni cea mai mare centrală pe gaz construită pe un singur amplasament din Uniunea Europeană.

Bolojan a precizat că lucrările au ajuns la un stadiu de execuție de peste 83% și a subliniat rolul strategic al proiectului pentru securitatea energetică a României. El a arătat că noua capacitate de producție va contribui la creșterea cantității de energie produsă la nivel național, la reducerea dependenței de importuri și la asigurarea unei mai bune acoperiri a consumului în perioadele cu cerere ridicată, în special în sezonul rece.

În cadrul vizitei, oficialul român a discutat cu investitorii, precum și cu reprezentanții Transgaz și Transelectrica, despre calendarul de finalizare a proiectului și despre problemele care trebuie soluționate pentru respectarea termenelor asumate privind punerea în funcțiune a centralei.

Conform informațiilor prezentate, în perioada următoare vor începe testele de interconectare dintre centrală și stația electrică, o etapă tehnică esențială pentru operaționalizarea capacităților de producție. Totodată, interconectările cu rețeaua electrică urmează să fie finalizate în două etape, începând din luna iunie și până în octombrie.

Bolojan a menționat că alimentarea cu gaz a noii centrale trebuie asigurată până în luna august și a subliniat necesitatea unei colaborări eficiente între toate instituțiile implicate, pentru ca testele și etapele următoare ale proiectului să se desfășoare fără întârzieri suplimentare.