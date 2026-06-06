Importurile de combustibili fosili au scăzut în întreaga UE de la începutul războiului din Iran. Ce state membre nu au fost afectate?

La 100 de zile de la izbucnirea războiului din Iran, Uniunea Europeană (UE) și-a redus importurile de combustibili fosili pentru a limita impactul crizei energetice. Totuși, trei state membre au făcut excepție, majorând importurile de GNL.

În timp ce majoritatea statelor membre ale UE au răspuns la ultima criză a combustibililor fosili prin limitarea importurilor, un trio și-a adâncit expunerea prin creșterea lor.

Au trecut 100 de zile de la începutul războiului din Iran, care a tras lumea într-unul dintre cele mai mari șocuri ale combustibililor fosili din timpul nostru. Boom-ul energiei regenerabile din Europa a contribuit la protejarea bătrânului continent de creșterea prețurilor la petrol și gaze – care rămân volatile din cauza controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz – energia solară economisind Europei 12,8 miliarde de euro la data de 2 iunie 2026.

Cu toate acestea, blocul comunitar cheltuiește încă miliarde de euro pentru importurile de combustibili fosili și și-a sporit dependența de cei mai mari furnizori de gaze naturale lichefiate (GNL): SUA și Rusia.

O nouă analiză realizată de Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară ne arată că importurile de GNL din UE au scăzut cu 1,2% din luna martie și continuă să scadă. În Regatul Unit (fost membru al UE), însă, importurile de GNL au scăzut cu 20% în luna martie. Împreună, aceasta reprezintă o reducere de trei procente.

„UE și-a dat seama că decizia sa din 2022 de a stimula importurile de GNL nu mai este sustenabilă. Constrângerile legate de aprovizionare au determinat o reducere a importurilor de GNL, subliniind nevoia iminentă de reducere suplimentară a cererii de gaze pentru a evita punerea în pericol a securității energetice a blocului”, spune analista energetică Ana Maria Jaller-Makarewicz.

În timp ce mai multe state membre au răspuns la ultima criză a combustibililor fosili prin limitarea importurilor de GNL, un trio și-a adâncit expunerea prin creșterea lor. Mai exact, importurile de GNL ale Germaniei au crescut cu 72% față de anul precedent, cea mai accentuată creștere dintre toate țările UE. Italia și Belgia și-au mărit, de asemenea, importurile de GNL în ultimul an.

Potrivit analizei, dependența de GNL a SUA și a Rusiei a continuat în primele 100 de zile de război din Orientul Mijlociu.

După închiderea efectivă a Strâmtorii Ormuz, importurile europene de GNL qatarez au scăzut. Cu toate acestea, din martie până în mai, importurile de GNL ale UE au crescut la toți ceilalți furnizori majori: cu cinci procente din SUA, cu 11 procente din Algeria, cu 25 procente din Rusia și cu 84 procente din Norvegia. SUA a reprezentat 60% din importurile de GNL ale UE în această perioadă, în creștere de la 56% față de anul precedent.

Creșterea costurilor importurilor de combustibili fosili, împreună cu peste 210 măsuri de urgență adoptate de statele membre, a lăsat UE cu o factură energetică de 60 de miliarde de euro din cauza războiului din Iran.

„Mai puțin de cinci procente (2 miliarde de euro) din această sumă au fost direcționate către măsuri de electrificare, singura investiție structurală care reduce expunerea astăzi și construiește reziliență energetică pentru mâine”, spune Alice Moscovici, cercetător la think tank-ul european Jacques Delors Institute. „Accelerarea tranziției către transportul, încălzirea și industria electrificate este esențială pentru reducerea dependenței de combustibilii importați și consolidarea rezilienței. Motivul pentru care va funcționa este acela că gospodăriile și întreprinderile vor economisi zeci de miliarde de euro în fiecare an”, susține Adrian Hiel, directorul Alianței pentru Electrificare.

Prețul energiei electrice rămâne legat de combustibilii fosili volatili în multe țări ale UE din cauza principiului ordinii de merit. Cu toate acestea, investițiile în surse regenerabile încep să încalce acest principiu protejând și mai mult europenii de șocurile combustibililor fosili și menținând stabilitatea facturilor la energie.