Ilie Bolojan anunță o măsură așteptată de părinți. Toate creșele finalizate vor putea funcționa

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat sâmbătă că toate creșele finalizate în această perioadă vor putea angaja personalul necesar funcționării, astfel încât să își poată primi copiii începând din toamna acestui an. Declarația a fost făcută la inaugurarea unei noi creșe din orașul Simeria, construită prin Programul guvernamental „Sfânta Ana”.

Potrivit șefului Executivului, Guvernul a adoptat în luna mai măsurile necesare pentru ocuparea posturilor din noile unități de educație timpurie, iar cheltuielile salariale vor fi suportate de la bugetul de stat.

Ilie Bolojan a explicat că una dintre principalele probleme cu care se confruntau autoritățile locale după finalizarea unor astfel de investiții era lipsa posibilității de a angaja personalul necesar funcționării.

Premierul interimar a dat asigurări că această problemă a fost rezolvată.

„Pentru toate creșele care se finalizează în această perioadă va exista posibilitatea angajării personalului, astfel încât din toamnă să funcționeze în condiții normale. Este un sprijin important pentru autoritățile locale și pentru familiile tinere”, a declarat premierul interimar.

Potrivit acestuia, extinderea rețelei de creșe reprezintă o investiție directă în sprijinirea familiilor și în dezvoltarea comunităților locale.

Ilie Bolojan a participat la inaugurarea unei noi creșe în Simeria, investiție care poate găzdui până la 70 de copii și care este dotată cu toate facilitățile necesare desfășurării activităților specifice educației antepreșcolare.

Noua unitate este cea de-a 73-a creșă finalizată prin Programul „Sfânta Ana”, unul dintre cele mai importante proiecte guvernamentale dedicate dezvoltării infrastructurii pentru educația timpurie.

Premierul interimar a precizat că programul va continua și în perioada următoare, considerând că investițiile în educație și în sprijinirea familiilor tinere trebuie să rămână o prioritate.

La eveniment a fost prezent și reprezentantul Companiei Naționale de Investiții, Constantin Opriș, care a prezentat date privind impactul programului la nivel național.

Potrivit acestuia, odată cu inaugurarea creșei din Simeria, numărul copiilor care beneficiază direct de locurile create prin Programul „Sfânta Ana” a ajuns la 4.490.

Reprezentantul CNI a precizat că pragul de 4.500 de locuri nou create va fi depășit în următoarele zile, pe măsură ce alte investiții aflate în diferite stadii de execuție vor fi finalizate și deschise.

Programul „Sfânta Ana” a fost lansat pentru a răspunde deficitului de locuri în creșe existent în numeroase orașe și comune din România.

Autoritățile estimează că dezvoltarea infrastructurii pentru copiii de vârstă antepreșcolară poate contribui atât la creșterea accesului la educație timpurie, cât și la sprijinirea părinților care doresc să revină pe piața muncii după perioada concediului de creștere a copilului.

Prin continuarea investițiilor și prin asigurarea finanțării necesare pentru personal, Guvernul urmărește ca noile unități construite în ultimii ani să devină pe deplin funcționale și să poată răspunde cererii tot mai mari de locuri în creșe.