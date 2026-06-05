România se apropie de 13 miliarde de euro atrase prin PNRR. Dragoș Pîslaru: Fiecare euro atras înseamnă investiții în infrastructură, spitale, școli, digitalizare, energie și servicii publice

Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil Cererea de Plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,62 miliarde de euro, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Potrivit informațiilor publicate de Dragoș Pîslaru pe Facebook, toate jaloanele și țintele asumate au fost evaluate pozitiv, fără suspendări, fără corecții și fără blocaje în alocarea fondurilor. În urma acestui aviz, banii urmează să fie transferați în contul României.

Ministrul a precizat că aceasta este prima cerere de plată din PNRR lucrată exclusiv de Guvernul condus de Ilie Bolojan, fiind considerată o realizare importantă pentru procesul de implementare a programului.

„Bravo, România! Comitetul Economic și Financiar al Uniunii Europene a avizat favorabil Cererea de Plată nr. 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro! Toate jaloanele și țintele au fost evaluate pozitiv. Fără suspendări. Fără corecții. Fără bani blocați. Banii vor intra acum în contul României. Este prima cerere de plată PNRR lucrată exclusiv de Guvernul condus de Ilie Bolojan și ea aduce o veste excelentă pentru țara noastră”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

În urmă cu doar câteva luni, existau discuții privind întârzieri, riscuri și posibilitatea pierderii unor fonduri europene. În prezent, România a depășit pragul de 60% absorbție din PNRR și se apropie de un total de aproximativ 13 miliarde de euro atrași pentru investiții și reforme.

Ministrul a subliniat că acest rezultat este meritul unei colaborări extinse între mai multe instituții și echipe implicate în implementarea reformelor și investițiilor asumate.

De asemenea, a fost reamintit faptul că termenul final pentru implementarea reformelor și investițiilor din PNRR este 31 august 2026.

În ultimele săptămâni, reprezentanții României au lucrat împreună cu Comisia Europeană la Bruxelles pentru finalizarea ultimei revizuiri a PNRR.

Obiectivul declarat este maximizarea absorbției fondurilor europene și salvarea cât mai multor investiții, astfel încât România să valorifice integral această oportunitate de dezvoltare.

Autoritățile subliniază că nu este vorba despre reducerea ambiției planului, ci despre o abordare realistă și responsabilă, astfel încât proiectele să poată fi finalizate până la termenul limită.

„În urmă cu doar câteva luni, mulți vorbeau despre întârzieri, riscuri și bani care ar putea fi pierduți. Astăzi, România depășește pragul de 60% absorbție din PNRR și se apropie de 13 miliarde de euro atrase pentru investiții și reforme. Meritul pentru acest rezultat aparține multor oameni și multor instituții care au muncit pentru ca reformele și investițiile asumate să fie duse la capăt. Termenul final pentru implementarea reformelor și investițiilor este 31 august 2026. De aceea, în ultimele săptămâni am lucrat intens la Bruxelles împreună cu reprezentanții Comisiei Europene pentru finalizarea ultimei revizuiri a PNRR. Obiectivul meu este să salvăm cât mai multe investiții, să maximizăm absorbția fondurilor europene și să ne asigurăm că România folosește integral această oportunitate istorică de dezvoltare. Nu discutăm despre reducerea ambiției Planului. Discutăm despre realism, responsabilitate și capacitatea de a finaliza proiectele care pot fi livrate până la termenul-limită”, a mai scris ministrul.

Fiecare euro atras prin PNRR este direcționat către investiții în infrastructură, spitale, școli, digitalizare, energie și servicii publice îmbunătățite.

În același timp, fiecare reformă implementată contribuie la creșterea eficienței statului și la o economie mai competitivă.

Ministrul a precizat că, deși mai există încă mult de lucru, există motive de optimism privind finalizarea cu succes a implementării PNRR, pentru prima dată după o perioadă îndelungată.

„Fiecare euro atras prin PNRR înseamnă investiții în infrastructură, spitale, școli, digitalizare, energie și servicii publice mai bune. Fiecare reformă implementată înseamnă un stat mai eficient și o economie mai competitivă. Evident, mai avem mult de lucru, dar pentru prima dată după mult timp, avem motive reale să fim optimiști că România va închide cu succes PNRR-ul”, a conchis acesta.

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