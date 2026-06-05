Petrișor Peiu avertizează asupra unei crize economice în România: Cifrele sunt dramatice, raportate la 2025
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea – Petrișor Peiu, AUR
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că economia României traversează o perioadă dificilă, invocând cele mai recente date privind evoluția comerțului cu amănuntul. Acesta afirmă că statisticile indică a noua lună consecutivă de scădere a consumului populației.
Potrivit senatorului, situația din România diferă de tendințele înregistrate la nivelul Uniunii Europene, unde comerțul cu amănuntul continuă să crească.
Petrișor Peiu spune că reducerea consumului nu este cauzată de o criză europeană
Într-o declarație postată pe rețelele sociale, Petrișor Peiu a susținut că datele statistice confirmă o diminuare continuă a consumului gospodăriilor din România.
Acesta consideră că fenomenul nu poate fi explicat prin evoluțiile economice de la nivel european și afirmă că România se confruntă cu o situație generată la nivel intern.
Potrivit liderului senatorilor AUR, în celelalte state membre ale Uniunii Europene nu există o criză a consumului populației comparabilă cu cea pe care o observă în România.
Petrișor Peiu apreciază că datele economice reflectă o deteriorare accentuată a situației economice și consideră că responsabilitatea aparține politicilor adoptate de guvern.
Comerțul cu amănuntul a scăzut cu 5,8% în primele patru luni ale anului
Senatorul AUR a prezentat date privind evoluția cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în perioada ianuarie-aprilie 2026.
Potrivit acestuia, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost cu 5,8% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Pe categorii de produse, Petrișor Peiu a arătat că vânzările de produse alimentare au înregistrat o scădere de aproape 4%, în timp ce segmentul produselor nealimentare a consemnat un declin de aproape 9%.
În cazul carburanților, scăderea indicată de senator este de aproximativ două procente față de perioada similară din 2025.
Totodată, acesta a afirmat că diminuarea înregistrată în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, de 6,3%, reprezintă cea mai mare scădere consemnată în ultimele nouă luni.
Liderul senatorilor AUR compară situația României cu cea din alte state europene
Petrișor Peiu a invocat și datele publicate de Eurostat, despre care spune că, deși diferă ușor de statisticile naționale, confirmă aceeași tendință.
Potrivit acestuia, România este singurul stat din Uniunea Europeană care înregistrează o scădere atât de puternică a comerțului cu amănuntul.
Senatorul a menționat că, potrivit datelor Eurostat, comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5,7% în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025.
În același timp, acesta a arătat că următoarea cea mai mare scădere din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Belgia, unde reducerea a fost de 2,1%.
Pe ansamblul Uniunii Europene, comerțul cu amănuntul a consemnat o creștere de 0,9%, potrivit datelor citate de liderul senatorilor AUR.
Acesta a mai menționat că Polonia a înregistrat o scădere de 0,1%, în timp ce Ungaria a raportat o creștere de 3,6%, iar Bulgaria una de 7,4%.
AUR susține că datele indică o deteriorare a economiei românești
În evaluarea sa, Petrișor Peiu consideră că evoluția comerțului cu amănuntul reprezintă un semnal al dificultăților economice cu care se confruntă populația și mediul de afaceri.
Liderul senatorilor AUR afirmă că reducerea consumului reflectă o diminuare a activității economice și susține că statisticile din ultimele luni indică o tendință negativă pentru economia României.
„Semnele degradării accentuate ale economiei românești continuă să apară. Statistica confirmă a noua lună consecutivă de scădere a consumului populației. Mai mult, în restul Uniunii Europene nu este nicidecum o criză a consumului gospodăriilor, deci în România avem un fenomen de criză declanșată național, de propriul guvern, nu este o criză europeană/internațională reflectată la noi.
Cifrele sunt dramatice, raportate la 2025: În perioada ianuarie-aprilie 2026 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut faţă de perioada ianuarie-aprilie 2025, cu 5,8%! la produse alimentare avem o scădere de aproape 4%, iar la cele nealimentare de aproape 9%, în vreme ce la carburanți avem o scădere de 2 puncte procentuale.
Scăderea din aprilie 2026 față de aprilie 2025 este cea mai mare scădere din ultimele 9 luni, de 6,3%!
Deși datele de la Eurostat diferă puțin de datele naționale, imaginea este la fel de îngrozitoare: România este singura țară din UE unde o criză economică este în plină desfășurare: scădere aprilie 2026 față de aprilie 2025 de 5,7% în comerțul cu amănuntul; următoarea scădere din Europa vine din Belgia și este de -2,1%.
Pe ansamblul UE, avem o creștere a comerțului cu amănuntul cu 0,9%. În Polonia avem o scădere ușoară (-0,1%), dar avem creșteri robuste în Ungaria (+3,6%) și în Bulgaria (+7,4%)”, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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