Petrișor Peiu avertizează asupra unei crize economice în România: Cifrele sunt dramatice, raportate la 2025

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, susține că economia României traversează o perioadă dificilă, invocând cele mai recente date privind evoluția comerțului cu amănuntul. Acesta afirmă că statisticile indică a noua lună consecutivă de scădere a consumului populației.

Potrivit senatorului, situația din România diferă de tendințele înregistrate la nivelul Uniunii Europene, unde comerțul cu amănuntul continuă să crească.

Într-o declarație postată pe rețelele sociale, Petrișor Peiu a susținut că datele statistice confirmă o diminuare continuă a consumului gospodăriilor din România.

Acesta consideră că fenomenul nu poate fi explicat prin evoluțiile economice de la nivel european și afirmă că România se confruntă cu o situație generată la nivel intern.

Potrivit liderului senatorilor AUR, în celelalte state membre ale Uniunii Europene nu există o criză a consumului populației comparabilă cu cea pe care o observă în România.

Petrișor Peiu apreciază că datele economice reflectă o deteriorare accentuată a situației economice și consideră că responsabilitatea aparține politicilor adoptate de guvern.

Senatorul AUR a prezentat date privind evoluția cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul în perioada ianuarie-aprilie 2026.

Potrivit acestuia, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a fost cu 5,8% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Pe categorii de produse, Petrișor Peiu a arătat că vânzările de produse alimentare au înregistrat o scădere de aproape 4%, în timp ce segmentul produselor nealimentare a consemnat un declin de aproape 9%.

În cazul carburanților, scăderea indicată de senator este de aproximativ două procente față de perioada similară din 2025.

Totodată, acesta a afirmat că diminuarea înregistrată în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025, de 6,3%, reprezintă cea mai mare scădere consemnată în ultimele nouă luni.

Petrișor Peiu a invocat și datele publicate de Eurostat, despre care spune că, deși diferă ușor de statisticile naționale, confirmă aceeași tendință.

Potrivit acestuia, România este singurul stat din Uniunea Europeană care înregistrează o scădere atât de puternică a comerțului cu amănuntul.

Senatorul a menționat că, potrivit datelor Eurostat, comerțul cu amănuntul din România a scăzut cu 5,7% în aprilie 2026 comparativ cu aprilie 2025.

În același timp, acesta a arătat că următoarea cea mai mare scădere din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Belgia, unde reducerea a fost de 2,1%.

Pe ansamblul Uniunii Europene, comerțul cu amănuntul a consemnat o creștere de 0,9%, potrivit datelor citate de liderul senatorilor AUR.

Acesta a mai menționat că Polonia a înregistrat o scădere de 0,1%, în timp ce Ungaria a raportat o creștere de 3,6%, iar Bulgaria una de 7,4%.

În evaluarea sa, Petrișor Peiu consideră că evoluția comerțului cu amănuntul reprezintă un semnal al dificultăților economice cu care se confruntă populația și mediul de afaceri.

Liderul senatorilor AUR afirmă că reducerea consumului reflectă o diminuare a activității economice și susține că statisticile din ultimele luni indică o tendință negativă pentru economia României.