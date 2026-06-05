UE exclude riscul unei crize a combustibilului pentru avioane, dar avertizează asupra scumpirilor. Efectele conflictului din Orientul Mijlociu se resimt deja

Uniunea Europeană nu se confruntă în prezent cu probleme de aprovizionare cu combustibil pentru avioane, în ciuda tensiunilor din Orientul Mijlociu și a restricțiilor care afectează traficul prin Strâmtoarea Ormuz. Comisarul european pentru transport durabil și turism, Apostolos Tzitzikostas, afirmă că livrările de kerosen sunt stabile, însă atrage atenția că industria aviatică suportă deja costuri mai mari, iar efectele ar putea ajunge în curând și la pasageri.

Bruxellesul dă asigurări că nu există riscul unei penurii de combustibil

Potrivit comisarului european pentru transport durabil și turism, aprovizionarea aeroporturilor europene cu combustibil pentru avioane continuă să se desfășoare în condiții normale, în ciuda dificultăților generate de situația din Orientul Mijlociu.

„În acest moment nu există o lipsă de combustibil pentru avioane în Europa și nu avem indicii că o astfel de situație ar urma să apară în viitorul apropiat”, a declarat Tzitzikostas.

Oficialul european a explicat că Uniunea Europeană nu depinde în mod decisiv de livrările din Orientul Mijlociu, doar aproximativ 20% din importurile de combustibil pentru aviație provenind din această regiune. În plus, o parte din cantitățile afectate de restricțiile din zona Golfului au fost compensate prin importuri suplimentare din Statele Unite și Nigeria.

Restricțiile din Strâmtoarea Ormuz afectează piața energetică

Strâmtoarea Ormuz rămâne una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. În ultimele luni, traficul prin această zonă a fost afectat de conflictul dintre Iran și aliații occidentali.

Închiderea parțială a coridorului energetic a redus fluxurile mondiale de petrol cu aproximativ 14 milioane de barili pe zi, echivalentul a aproape 14% din consumul global.

Chiar dacă Europa a evitat până acum problemele majore de aprovizionare, tensiunile din regiune continuă să exercite presiuni asupra piețelor energetice și asupra costurilor combustibililor.

Companiile aeriene încep să elimine rutele neprofitabile

Principala problemă pentru transportatorii aerieni nu este lipsa combustibilului, ci creșterea prețurilor.

Conform datelor Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA), combustibilul reprezintă între 25% și 30% din costurile totale de operare ale unei companii aeriene.

Pe fondul scumpirii kerosenului, mai mulți operatori au început să își restructureze rețelele de zbor și să renunțe la cursele care nu mai generează profit.

Comisarul european a precizat că acest fenomen este deja observabil în unele state membre ale Uniunii Europene, unde companiile încearcă să își limiteze expunerea la costurile tot mai ridicate cu energia.

Biletele de avion s-ar putea scumpi în perioada următoare

Deși pasagerii nu resimt încă pe deplin impactul majorării prețurilor la combustibil, situația s-ar putea schimba în următoarele luni.

Multe companii aeriene beneficiază în prezent de contracte de hedging, prin care și-au asigurat achiziția combustibilului la prețuri stabilite anterior escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Odată cu expirarea acestor contracte, operatorii ar putea transfera o parte din costurile suplimentare către consumatori, prin majorarea tarifelor la biletele de avion.

Analiștii estimează că prețul mediu al petrolului ar putea ajunge în acest an la aproximativ 90 de dolari pe baril, cu aproape 40% peste nivelurile consemnate la începutul anului.

Bruxellesul avertizează că situația se poate deteriora

Deși exclude un risc imediat privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane, Apostolos Tzitzikostas avertizează că evoluțiile din Orientul Mijlociu rămân imprevizibile.

„Este esențial ca războiul să înceteze și ca Strâmtoarea Ormuz să fie redeschisă cât mai curând posibil”, a afirmat comisarul european.

Acesta a precizat că Uniunea Europeană dispune de rezerve strategice de urgență, însă în prezent nu există motive pentru activarea sau redistribuirea acestora.

Riscul depășește sectorul aviatic

Oficialii europeni și organizațiile internaționale avertizează că o criză prelungită în Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe mult mai ample decât simpla scumpire a combustibililor.

În evaluările sale recente, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a atras atenția că o perturbare de durată a fluxurilor energetice globale ar putea încetini semnificativ economia mondială și ar putea readuce ritmurile de creștere la niveluri similare celor din perioada crizei financiare din 2008-2009 sau din timpul pandemiei.

„Nu discutăm doar despre combustibilul pentru avioane sau despre prețul carburanților. Există riscul unor efecte economice mult mai largi, inclusiv al unei recesiuni globale”, a avertizat Apostolos Tzitzikostas.

Potrivit oficialului european, evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și funcționarea normală a Strâmtorii Ormuz vor fi factori esențiali pentru stabilitatea piețelor energetice și pentru evoluția economiei mondiale în a doua parte a anului.