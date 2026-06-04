Dan Motreanu contestă desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Liderul PNL spune că acesta nu are nici expertiză economică, nici o cotă ridicată de încredere publică

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a declarat că Eugen Tomac este un europarlamentar eficient și un om de bună-credință, însă consideră că acesta nu îndeplinește condițiile necesare pentru a ocupa funcția de prim-ministru în actualul context politic și economic.

Potrivit liderului liberal, România are nevoie în această perioadă de un premier care să beneficieze fie de un nivel ridicat de încredere publică, fie de o expertiză tehnică sau administrativă solidă, iar în mod ideal să îndeplinească ambele criterii, având în vedere necesitatea continuării reformelor și a măsurilor de reducere a deficitului bugetar.

Dan Motreanu a scris pe Facebook că Eugen Tomac nu dispune nici de o cotă ridicată de încredere în rândul populației și nici de expertiză economică sau administrativă.

Liberalul a subliniat că PNL va analiza lista de miniștri și programul de guvernare pe care le va prezenta premierul desemnat înainte de a lua o decizie privind susținerea noului Executiv.

El a reiterat poziția deja stabilită de partid, potrivit căreia PNL nu va susține un guvern din care să facă parte PSD și va intra în opoziție dacă social-democrații vor participa la guvernare. Motreanu a precizat că această orientare a fost deja aprobată în forurile statutare ale partidului și va constitui baza deciziilor viitoare.

„PNL va analiza lista miniștrilor și programul de guvernare pe care le va propune Eugen Tomac. Nu vom susține un guvern din care să facă parte PSD și vom intra în opoziție dacă PSD va fi la guvernare. Acestea sunt principiile deja votate, pe baza cărora forurile statutare vor stabili poziția PNL în ceea ce privește propunerile care vor fi făcute de premierul desemnat. Eugen Tomac reprezintă un partid neparlamentar și are șanse scăzute de a realiza reformele necesare pentru România. Reformele nu se fac doar de la Palatul Victoria. Este nevoie de majoritate parlamentară pentru aprobarea acestora. Eugen Tomac este un europarlamentar eficient și un om de bună-credință, dar nu îndeplinește nici măcar una dintre cele două condiții pe care eu le consider necesare pentru a fi premier în momentul actual: încredere publică ridicată sau expertiză tehnică ori administrativă. În contextul în care România trebuie să continue reformele și măsurile de reducere a deficitului bugetar, ideal ar fi să îndeplinească ambele condiții. Eugen Tomac nu are o cotă de încredere ridicată și nici nu are nici expertiză economică sau administrativă”, a scris Eugen Tomac pe Facebook.

În opinia sa, faptul că Eugen Tomac reprezintă un partid extraparlamentar îi reduce semnificativ șansele de a implementa reformele de care România are nevoie. Secretarul general al PNL a argumentat că reformele nu pot fi realizate exclusiv de la Palatul Victoria și necesită sprijinul unei majorități parlamentare pentru adoptarea legislației necesare.

Dan Motreanu a avertizat asupra riscului unei formule de guvernare care ar permite PSD să evite asumarea responsabilității guvernării, în timp ce ar continua să influențeze deciziile politice prin majoritatea parlamentară pe care o poate forma alături de AUR.

„Trebuie să evităm o formulă de guvernare care să permită PSD să fugă de responsabilitate, în timp ce controlează deciziile, având majoritate parlamentară alături de AUR. Ne amintim cu toții cum au stat lucrurile când Dacian Cioloș a fost premier. Oricâtă experiență europeană dobândise în calitate de comisar european, s-a lovit de o majoritate ostilă reformelor, controlată de PSD. Chiar dacă PSD a votat acel guvern, nu a durat mult până când PSD a început să îl atace și să îi saboteze acțiunile. La fel ca în urmă cu zece ani, Parlamentul este dominat de o majoritate anti-reformistă. De aproape o lună, România se află într-o criză politică provocată de votul comun al PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan. Cei care au generat această situație nu au venit nici până acum cu o soluție. PSD trebuie să își asume guvernarea și să propună un premier din propriile rânduri”, a mai scris el.

Pentru a-și susține argumentele, liderul liberal a făcut referire la experiența guvernării conduse de Dacian Cioloș. Acesta a amintit că, deși fostul premier avea experiență europeană acumulată în calitate de comisar european, s-a confruntat cu o majoritate parlamentară ostilă reformelor, controlată de PSD. Potrivit lui Motreanu, chiar dacă social-democrații au votat acel guvern, ulterior au început să îi critice și să îi blocheze inițiativele.

Secretarul general al PNL consideră că și în prezent Parlamentul este dominat de o majoritate pe care o descrie drept antireformistă.

„În tot acest timp, am auzit numeroase critici din partea liderilor PSD la adresa măsurilor adoptate în perioada în care am guvernat împreună. Nu am auzit însă care sunt soluțiile PSD.

Orice guvern va veni la Palatul Victoria va trebui să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar. De aceea, liderii PSD fug de asumarea funcției de premier”, a conchis acesta.

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De partea cealaltă, Sorin Grindeanu anunță că PSD este dispus să discute cu Eugen Tomac pentru formarea unei majorități parlamentare. Președintele PSD a transmis că România are nevoie cât mai rapid de un nou Guvern și că Partidul Social Democrat este deschis dialogului cu premierul desemnat, Eugen Tomac, în vederea formării unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Executiv.

Potrivit mesajului publicat de liderul social-democrat, PSD este pregătit să participe la consultări cu premierul desemnat pentru a analiza perspectivele privind constituirea unei majorități în Parlament.

Sorin Grindeanu a precizat că social-democrații doresc să afle care este viziunea lui Eugen Tomac atât în ceea ce privește programul de guvernare al viitoarei echipe executive, cât și în privința componenței Guvernului pe care intenționează să îl propună.

Liderul PSD a arătat că, după aceste discuții și consultări, conducerea partidului va analiza concluziile rezultate și le va supune unei dezbateri interne înainte de a lua o decizie privind susținerea noului Executiv.

Totodată, Sorin Grindeanu a prezentat și principalele condiții pe care PSD le consideră esențiale pentru acordarea sprijinului politic viitorului Guvern.

Printre acestea se numără reluarea investițiilor și stimularea economiei, cu scopul recuperării locurilor de muncă pierdute, protejarea românilor cu venituri mici și medii, precum și susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din România.

„România și românii au nevoie, cât mai rapid, de un Guvern! Partidul Social Democrat este deschis să discute cu prim-ministrul desemnat Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorității parlamentare. PSD dorește să știe care este viziunea prim-ministrului desemnat atât despre programul de guvernare al viitoarei sale echipe executive, cât și componența acestei echipe. Ulterior, conducerea PSD va supune discuției interne concluziile acestor consultări cu prim-ministrul desemnat. Pentru a susține noul Guvern, PSD își dorește respectarea următoarelor principii: •⁠ ⁠reluarea investițiilor și stimularea economică pentru a recupera locurile de muncă pierdute,

•⁠ protejarea românilor cu venituri mici și medii,

•⁠ și susținerea IMM-urilor românești”, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

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