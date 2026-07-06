Comerțul cu amănuntul continuă să piardă teren. Vânzările au scăzut cu aproape 5% în luna mai, potrivit INS

Comerțul cu amănuntul din România a înregistrat un nou recul în luna mai 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși față de luna aprilie s-a observat o ușoară revenire a vânzărilor, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut declinul s-a accentuat, iar rezultatele din primele cinci luni ale anului indică o contracție a consumului.

Statisticile arată că volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără a include comerțul cu autovehicule și motociclete, a crescut cu 1,2% față de aprilie în seria brută și cu 1,3% în seria ajustată sezonier. Evoluția pozitivă de la o lună la alta nu a fost însă suficientă pentru a compensa scăderea anuală, care rămâne semnificativă.

Raportat la luna mai 2025, comerțul cu amănuntul a înregistrat o reducere de 4,5% în seria brută și de 4,7% în seria ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate. Datele arată că reculul a afectat toate marile categorii de produse analizate de INS.

Cele mai mari scăderi au fost consemnate la:

vânzările de produse nealimentare, care au coborât cu 4,8% în seria brută și cu 5,3% în seria ajustată;

comerțul cu carburanți pentru autovehicule, unde diminuarea a fost de 5,5% în seria brută și de 2% în seria ajustată;

produsele alimentare, băuturile și tutunul, care au înregistrat un recul de 3,5% în seria brută și de 4,3% în seria ajustată.

Evoluția confirmă faptul că reducerea consumului nu se limitează la un singur segment al pieței, ci se regăsește atât în zona bunurilor de larg consum, cât și în achizițiile de produse nealimentare și carburanți.

În comparație cu luna precedentă, comerțul cu amănuntul a avut o evoluție pozitivă.

INS arată că principalul motor al creșterii lunare a fost segmentul produselor nealimentare, unde vânzările au avansat cu 3,2% în seria brută și cu 2,3% în seria ajustată. De asemenea, comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun a consemnat creșteri de 0,5%, respectiv 2,2%.

Singura categorie care a rămas pe minus în raport cu aprilie este cea a carburanților. Vânzările din benzinării au scăzut cu 2,3% în seria brută și cu 0,5% în seria ajustată.

Imaginea de ansamblu pentru perioada ianuarie–mai 2026 indică o diminuare a activității comerciale comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul s-a redus cu 5,5% în seria brută și cu 5,3% în seria ajustată sezonier.

Cele mai importante scăderi au fost înregistrate la:

produse nealimentare: -7,9% în seria brută și -7,7% în seria ajustată;

produse alimentare, băuturi și tutun: -3,7%, respectiv -3,5%;

carburanți: -2,8% în seria brută și -1,7% în seria ajustată.

Graficul publicat de INS arată că ritmul anual de scădere a comerțului cu amănuntul s-a menținut negativ pe tot parcursul anului 2026, după ce în a doua parte a anului trecut indicatorul a intrat pe o pantă descendentă.

Comerțul cu amănuntul este unul dintre cei mai importanți indicatori ai consumului populației și, implicit, ai evoluției economiei. Deși luna mai a adus o ușoară revenire față de aprilie, comparația anuală și rezultatele cumulate din primele cinci luni ale anului arată că cererea de consum rămâne sub nivelul înregistrat în 2025.

Scăderile consemnate simultan la produsele alimentare, bunurile nealimentare și carburanți sugerează o diminuare generalizată a cheltuielilor populației, într-un context în care consumul continuă să fie influențat de nivelul prețurilor și de prudența cumpărătorilor.