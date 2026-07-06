Prețul petrolului scade după decizia OPEC+. Ce urmează pentru carburanți și piețele financiare

Prețurile petrolului au deschis săptămâna în scădere, după ce alianța OPEC+ a decis o nouă majorare a producției de țiței începând din august. Decizia vine într-un moment în care exporturile prin Strâmtoarea Hormuz încep să își revină, iar piața începe să ia în calcul o creștere a ofertei globale de petrol.

La începutul tranzacțiilor de luni, petrolul Brent, etalonul pentru piața europeană, era cotat la 71,78 dolari pe baril, în scădere cu 0,47%. În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) se tranzacționa la 68,49 dolari pe baril, cu 0,29% sub nivelul anterior.

Mișcarea este una moderată, însă reflectă schimbarea de sentiment a investitorilor, care urmăresc atât deciziile OPEC+, cât și evoluția tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu.

Statele membre ale Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol și partenerii lor, inclusiv Rusia, au convenit să majoreze din nou țintele de producție, de această dată cu 188.000 de barili pe zi începând din august. Măsura se adaugă creșterilor aprobate deja pentru lunile iunie și iulie.

Piața a anticipat însă această decizie, motiv pentru care reacția cotațiilor a fost limitată.

„Cifra a fost, în mare măsură, în linie cu așteptările”, a declarat analistul Tony Sycamore, de la IG.

Acesta atrage însă atenția că efectele reale ale deciziei ar putea fi mai reduse decât cele estimate oficial.

„Având în vedere că Emiratele Arabe Unite au părăsit OPEC, iar cotele de producție probabil nici acum nu sunt atinse, deoarece producția încă își revine după conflict, nu sunt sigur că aceste majorări au, în acest moment, o semnificație prea mare”, a explicat analistul.

Un alt factor important pentru evoluția petrolului îl reprezintă situația din Orientul Mijlociu. După conflictul care a afectat transporturile maritime prin Strâmtoarea Hormuz, exporturile din statele Golfului încep să se normalizeze.

În același timp, investitorii așteaptă noi semnale privind relațiile dintre Statele Unite și Iran.

„După weekendul prelungit din SUA, traderii preferă să rămână în expectativă și să vadă dacă relațiile dintre SUA și Iran vor fi cordiale sau tensionate în această săptămână”, a declarat Tim Waterer, analist-șef al KCM Trade.

Strâmtoarea Hormuz este una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial, iar orice blocaj sau escaladare a tensiunilor în această zonă poate avea efecte imediate asupra prețurilor internaționale.

Potrivit unui sondaj Reuters, producția OPEC a revenit în iunie la 19,43 milioane de barili pe zi, după minimele înregistrate în perioada conflictului.

În același timp, exporturile de petrol din statele Golfului au crescut cu peste 3 milioane de barili față de luna mai și au depășit pragul de 10 milioane de barili pe zi. Cu toate acestea, nivelul exporturilor rămâne cu aproximativ 40% sub cel de dinaintea războiului.

Și Rusia contribuie la majorarea ofertei globale. Livrările de țiței din porturile vestice au atins un nivel record în luna iunie și sunt estimate să se mențină ridicate și în iulie, în contextul în care atacurile cu drone asupra rafinăriilor au determinat Moscova să direcționeze volume mai mari către export.

Dacă tendința de creștere a ofertei mondiale se va menține, iar tensiunile geopolitice nu vor escalada din nou, presiunea asupra cotațiilor petrolului ar putea continua să se reducă.

O evoluție stabilă sau descendentă a prețului țițeiului reprezintă unul dintre factorii care pot favoriza ieftinirea carburanților. Totuși, prețurile de la pompă sunt influențate și de cursul de schimb, nivelul taxelor, costurile logistice și politica comercială a companiilor petroliere, astfel încât modificările cotațiilor internaționale nu se reflectă întotdeauna imediat în prețurile plătite de consumatori.