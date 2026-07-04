Prețul petrolului se prăbușește după acordul dintre SUA și Iran. Analiștii avertizează că piața riscă un surplus de țiței

Piața petrolului traversează o schimbare radicală după acordul dintre Statele Unite și Iran, care a permis reluarea exporturilor prin Strâmtoarea Hormuz. După luni de temeri privind o criză de aprovizionare, analiștii vorbesc acum despre riscul unui excedent de petrol la nivel mondial.

Prețurile petrolului au intrat pe un trend puternic descendent după ce acordul dintre SUA și Iran a permis reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu țiței.

În urmă cu doar câteva luni, piața era dominată de temeri privind lipsa petrolului, iar cotațiile atinseseră niveluri record. Acum, contractele futures pentru petrolul Brent au șters toate câștigurile acumulate în perioada conflictului, înregistrând o scădere de aproximativ 43% față de maximul atins la sfârșitul lunii aprilie, potrivit Bloomberg.

În același timp, piața fizică a petrolului transmite semnale de slăbiciune comparabile cu cele din perioada pandemiei de COVID-19, când cererea globală s-a prăbușit.

Reluarea circulației prin Hormuz a permis intrarea pe piață a peste 60 de milioane de barili care rămăseseră blocați în timpul conflictului.

Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au revenit aproape de nivelurile normale ale exporturilor, iar petrolul iranian poate fi din nou cumpărat după relaxarea sancțiunilor americane.

În paralel, continuă să fie eliberate milioane de barili din rezervele strategice ale Statelor Unite, măsură adoptată inițial pentru a limita efectele unei crize energetice care între timp s-a estompat.

Mai multe instituții financiare internaționale, inclusiv Goldman Sachs, Morgan Stanley și JPMorgan, avertizează că piața petrolului riscă să intre într-o perioadă de surplus în următoarele luni.

Unul dintre principalele motive pentru care excesul de petrol nu este absorbit de piață îl reprezintă cererea redusă din China.

Potrivit estimărilor analiștilor, importurile chineze de țiței sunt cu aproximativ cinci milioane de barili pe zi sub nivelurile de dinaintea conflictului. În lipsa revenirii celui mai mare importator mondial, volumele suplimentare ajung cu dificultate la cumpărători.

Acest lucru a dus la scăderi importante ale prețurilor pentru mai multe sortimente de petrol din Orientul Mijlociu și Africa, unele încărcături fiind oferite cu reduceri record fără a-și găsi rapid cumpărători.

Analiștii atrag atenția că actualul surplus ar putea avea un caracter temporar, deoarece afluxul de petrol blocat în timpul conflictului reprezintă un fenomen excepțional.

În perioada următoare, direcția pieței va depinde de mai mulți factori. Printre aceștia se numără menținerea acordului dintre Statele Unite și Iran, deciziile alianței OPEC+ privind nivelul producției și revenirea cererii din China.

În același timp, piețele produselor rafinate au o evoluție diferită. Motorina rămâne susținută de reducerea exporturilor din Rusia și de posibilitatea unor noi restricții, iar stocurile de benzină din Statele Unite continuă să fie sub media sezonieră.

Specialiștii consideră că, dacă rafinăriile chineze vor reveni în piață pe fondul prețurilor mai mici, excedentul actual ar putea începe să fie absorbit. Până atunci însă, sentimentul dominant rămâne unul negativ, iar riscul unui surplus global de petrol continuă să pună presiune asupra cotațiilor.