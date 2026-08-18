Acțiunile companiilor energetice se apropie de maxime istorice. Petrolul scump și criza din Orientul Mijlociu susțin profiturile

Companiile energetice americane se apropie din nou de nivelurile record atinse în prima parte a anului, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al blocajului din Strâmtoarea Hormuz. Investitorii văd șanse tot mai mici pentru o încetare rapidă a focului care să reducă presiunile asupra pieței petrolului.

Indicele S&P 500 Energy Sector a urcat marți cu până la 1,8%, apropiindu-se de maximul istoric atins pe 27 martie. Dacă avansul se menține până la finalul ședinței, indicele ar urma să înregistreze un nou record.

Evoluția vine după câteva luni foarte volatile pentru sector. Acțiunile companiilor energetice au scăzut cu aproximativ 16% între maximul din martie și începutul lunii iulie. Corecția a venit după încetarea temporară a ostilităților și apariția informațiilor privind negocierile dintre Statele Unite și Iran.

În lipsa unui acord durabil, investitorii au revenit însă către sectorul energetic. De la minimul înregistrat pe 1 iulie, acțiunile din industrie au recuperat aproximativ 20%, transmite Bloomberg.

Rob Thummel, manager de portofoliu la Tortoise Capital, consideră că o parte dintre investitori au ratat prima perioadă de creștere a sectorului și nu vor să repete situația. În evaluarea sa, riscurile geopolitice rămân ridicate, iar incertitudinea privind evoluția petrolului menține companiile energetice în atenția piețelor.

Creșterea acțiunilor energetice este susținută în primul rând de evoluția petrolului. Contractele futures pentru Brent au avansat cu aproximativ 50% în acest an, pe fondul problemelor de aprovizionare provocate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Unul dintre principalele puncte de incertitudine rămâne Strâmtoarea Hormuz, rută esențială pentru transporturile mondiale de petrol. Investitorii consideră că perspectivele unei încetări rapide a focului, care ar putea detensiona situația din regiune, s-au redus.

Prețurile mai mari ale petrolului au început să se vadă și în rezultatele financiare ale marilor producători americani.

Chevron a raportat pentru trimestrul al doilea o creștere anuală de peste 240% a câștigului pe acțiune, în timp ce ExxonMobil a înregistrat un avans de 115%. Rezultatele au fost prezentate de cele două companii în luna iulie.

Chevron ar urma, de asemenea, să genereze aproximativ 12,5 miliarde de dolari în flux de numerar liber suplimentar până în 2026.

Prețul ridicat al petrolului nu este însă singurul factor care susține rezultatele companiilor din sector.

Rob Thummel arată că producătorii generează volume importante de numerar și datorită performanțelor operaționale. Unele companii și-au răscumpărat propriile acțiuni, ceea ce a contribuit la îmbunătățirea fluxului de numerar raportat la fiecare acțiune, în timp ce altele și-au eficientizat activitatea.

De problemele de aprovizionare beneficiază și rafinăriile.

Valero Energy a raportat în iulie cel mai profitabil trimestru din istoria sa din perspectiva câștigului pe acțiune. PBF Energy și HF Sinclair au raportat, la rândul lor, cele mai bune profituri din ultimii ani.

Situația este susținută inclusiv de oferta limitată pentru produse petroliere precum motorina și combustibilul pentru aviație. Aceste constrângeri s-ar putea menține pentru mai mulți ani.

James West, analist la Melius Research, consideră că evaluările actuale reflectă deja perspectiva unui mediu în care petrolul și produsele petroliere vor rămâne mai scumpe pentru o perioadă mai lungă.

În aceste condiții, el estimează că acțiunile companiilor energetice mai au spațiu de creștere.

Un eventual declin al prețurilor materiilor prime ar putea încetini creșterea profiturilor. Totuși, investitorii nu se mai așteaptă neapărat la o corecție similară celei produse după precedentele informații privind un posibil armistițiu.

James West consideră că piața privește acum cu mai multă precauție eventualele acorduri sau încetări temporare ale focului, deoarece există îndoieli privind capacitatea acestora de a rezista. În consecință, chiar și apariția unui nou acord între părțile implicate ar putea avea un efect mai redus asupra acțiunilor energetice decât în trecut.