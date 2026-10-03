ANCPI vine cu precizări pentru proprietari. Ce trebuie să știe cei care au nevoie de acte de cadastru

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a venit cu precizări după apariția unor informații potrivit cărora platforma MyEterra ar fi devenit disponibilă publicului. Instituția arată că serviciul nu este funcțional în acest moment, astfel că proprietarii nu pot solicita prin intermediul său documentele de cadastru și publicitate imobiliară. Platforma se află încă în etapa testelor, iar o dată pentru lansarea efectivă nu a fost anunțată.

Clarificările instituției vizează informațiile potrivit cărora proprietarii ar avea deja posibilitatea de a folosi MyEterra pentru solicitarea online a documentelor.

ANCPI precizează că această variantă nu este disponibilă în momentul de față. Platforma MyEterra nu este încă funcțională și nu poate fi accesată de publicul larg.

Prin urmare, proprietarii care au nevoie acum de documente de cadastru sau publicitate imobiliară nu le pot solicita prin MyEterra.

Până când noua platformă va deveni operațională, procedura pentru obținerea anumitor documente rămâne cea indicată de ANCPI.

Potrivit precizărilor instituției, extrasele de carte funciară pentru informare și extrasele din planul cadastral pot fi obținute în prezent exclusiv de la ghișeele oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.

Așadar, proprietarii care au nevoie de aceste acte trebuie să se adreseze în continuare oficiilor teritoriale, fără a se baza momentan pe posibilitatea solicitării lor prin MyEterra.

Platforma se află în etapa testelor de securitate și performanță

Faptul că MyEterra nu este încă disponibilă nu înseamnă că proiectul a fost abandonat. ANCPI explică faptul că platforma se află în etapa testărilor de securitate și performanță.

Această etapă precede punerea serviciului la dispoziția publicului și urmărește verificarea modului în care sistemul funcționează înainte de lansarea efectivă.

Instituția nu a comunicat însă, deocamdată, o dată exactă la care MyEterra va deveni operațională. În consecință, proprietarii trebuie să aștepte un anunț oficial înainte de a putea utiliza serviciile platformei.

Proprietarii trebuie să meargă în continuare la ghișee

Precizarea ANCPI este importantă pentru persoanele care intenționează să obțină în perioada următoare un extras de carte funciară pentru informare sau un extras din planul cadastral.

În ciuda informațiilor privind disponibilitatea MyEterra, aceste documente nu pot fi solicitate momentan prin noua platformă.

Până la finalizarea testelor și anunțarea oficială a funcționării serviciului, proprietarii trebuie să se adreseze ghișeelor oficiilor teritoriale de cadastru și publicitate imobiliară.

ANCPI nu a anunțat când va deveni funcțională MyEterra

În acest moment, nu există un termen exact comunicat pentru deschiderea platformei către public. Singura etapă indicată de ANCPI este cea a testelor de securitate și performanță.

Astfel, proprietarii care întâlnesc informații potrivit cărora MyEterra poate fi deja utilizată pentru obținerea online a documentelor trebuie să țină cont de clarificarea oficială: serviciul nu este încă funcțional pentru public.

Situația se va modifica după finalizarea testelor și punerea efectivă în funcțiune a platformei. Până atunci, pentru documentele menționate de ANCPI rămâne valabilă procedura prin intermediul ghișeelor oficiilor teritoriale.