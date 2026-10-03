Avertisment după decizia S&P. Dan Motreanu „România nu își permite să revină la modelul” din trecut

Menținerea ratingului României în categoria recomandată investițiilor este un semnal pozitiv, dar nu înseamnă că problemele economice au fost rezolvate, susține secretarul general al PNL Dan Motreanu. Acesta afirmă că reducerea dezechilibrelor trebuie să continue și pledează pentru diminuarea cheltuielilor publice, reformarea companiilor de stat și o administrație mai eficientă.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Dan Motreanu a comentat decizia Standard & Poor’s privind România, după evaluările făcute anterior de Moody’s și Fitch. Europarlamentarul susține că ratingul are consecințe care depășesc sfera strict financiară, în condițiile în care România apelează constant la împrumuturi.

„Menținerea ratingului de țară de către Standard & Poor’s, după decizii similare luate de Moody’s și Fitch, este o veste bună pentru România. Chiar dacă pare o chestiune tehnică, are impact asupra vieții de zi cu zi. Pentru România, care trebuie să se împrumute constant pentru a-și finanța cheltuielile și investițiile, încrederea celor care investesc în economia noastră este esențială. O retrogradare a ratingului ar fi însemnat dobânzi mai ridicate pentru stat, cheltuieli mai mari în buget și, în final, costuri care se răsfrâng asupra întregii economii și asupra fiecărui român.”

Motreanu consideră că menținerea calificativelor acordate României indică faptul că măsurile pentru reducerea dezechilibrelor bugetare sunt observate și în exterior.

„Menținerea calificativului acordat României de către trei dintre principalele agenții internaționale de rating indică faptul că eforturile de reducere a dezechilibrelor bugetare sunt observate și la nivel internațional, iar parcursul de ajustare este considerat credibil.”

Acesta indică și evoluția deficitului în primele opt luni ale anului, despre care afirmă că a coborât de la 4,51% din PIB în perioada similară a anului trecut la 2,89% din PIB.

„Datele confirmă această evoluție: în primele opt luni ale anului, deficitul bugetar s-a redus la 2,89% din PIB, de la 4,51% din PIB înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Problemele acumulate de-a lungul anilor nu pot fi rezolvate peste noapte. România nu își permite să revină la modelul în care deciziile nepopulare erau împinse pentru mai târziu, iar nota de plată ajungea tot la cetățeni, preferabil după alegeri.”

În mesajul său, Dan Motreanu apără măsurile adoptate de Executivul condus de Ilie Bolojan și susține că acestea au fost necesare pentru limitarea riscurilor economice. Totodată, el afirmă că măsurile respective fuseseră aprobate în fosta coaliție și critică poziția actuală a PSD.

„Executivul condus de Ilie Bolojan a ales să ia măsuri nepopulare, dar necesare, pentru că amânarea lor ar fi însemnat riscuri și mai mari: un deficit în creștere, costuri tot mai ridicate pentru finanțarea statului și o economie expusă unor vulnerabilități tot mai mari. Să nu uităm că sunt măsuri aprobate în fosta coaliție, măsuri cu care și PSD a fost de acord și pe care acum le critică. Într-o democrație, să critici este firesc. La fel de importantă este însă asumarea responsabilității pentru soluțiile propuse.”

Motreanu a lansat critici și la adresa PSD și AUR, pe care le acuză că întrețin disputa politică într-un moment în care, în opinia sa, România are nevoie de predictibilitate.

„PSD și AUR au demis Guvernul Bolojan și întrețin disputa politică într-o perioadă în care România are nevoie de predictibilitate, de decizii asumate și de continuarea reformelor.”

În ciuda menținerii ratingului, Dan Motreanu susține că autoritățile nu ar trebui să considere că dificultățile economice au fost depășite. În opinia sa, direcția actuală trebuie continuată.

„Faptul că România își păstrează ratingul nu înseamnă că problemele au fost rezolvate. Este un semnal că direcția trebuie păstrată și că eforturile pentru stabilitate economică trebuie să meargă mai departe.”

Europarlamentarul indică printre priorități schimbări la nivelul companiilor de stat, reducerea risipei și adaptarea cheltuielilor publice la resursele disponibile.