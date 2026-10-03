Iancu Guda trage semnalul de alarmă după decizia S&P: „România nu mai are timp”. Ce spune despre următoarele 3-4 luni

Economistul Iancu Guda avertizează că menținerea ratingului suveran al României de către Standard & Poor’s nu ar trebui interpretată drept dispariția riscurilor economice. În opinia sa, decizia oferă țării doar un răgaz de maximum trei-patru luni pentru realizarea reformelor. Guda prezintă și două scenarii politice pe care le consideră posibile în perioada următoare, unul dintre acestea fiind organizarea alegerilor anticipate.

Mesajul vine într-o perioadă de incertitudine politică, după ce guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să obțină votul de încredere al Parlamentului. Mureșan a primit 182 de voturi, în condițiile în care erau necesare 233. Blocajul politic a fost urmărit inclusiv de investitori, în contextul preocupărilor privind continuarea reducerii deficitului bugetar.

Iancu Guda interpretează menținerea ratingului drept o perioadă suplimentară în care România trebuie să adopte rapid reformele necesare. Economistul susține că există două variante și spune că el consideră mai probabil scenariul alegerilor anticipate.

„Stiti ce inseamna decizia S&P de ieri am mai castigat (foarte) putin timp, maximum 3-4 luni, dar suficient pentru ceea ce conteaza si este nevoie de adevarat: REFORME‼️ Nu sunt decat 2 variante, eu cred ca va fi a doua: trece un guvern reformator agresiv, cam cu acelasi program de guvernare copy-paste de la guvernul Muresan, si se implementeaza rapid reformele. Imposibil “in jurul PSD” in an preelectoral care viseaza deja cadouri populiste acum ca deficitul “a mai scazut”. Reformele sunt cele din programul Muresan … nu exista altele. Cum o sa justifice schimbarea votului pe acelasi plan, scris cu alte cuvinte cum sa faca “in jurul PSD” cele mai dure reforme din istoria Romaniei, doar aruncand un “premier tehnocrat” paiata in fata care sa deconteze tot capitalul negativ noi stim ca sunt tot ei la butoane …”

A doua variantă prezentată de Guda este cea a alegerilor anticipate. Economistul avansează în acest context propria evaluare privind o eventuală majoritate parlamentară și susține că PNL, USR, UDMR, minoritățile și alte formațiuni ar putea ajunge împreună la aproximativ 50%.

„ alegeri anticipate cu un guvern reformator PNL – USR – UDRM – Minoritati & sateliti care se apropie (sau chiar depaseste 50%). Nu vad cum PSD + AUR pot creste simultan impreuna la peste 50%, impart acelasi bazin. Imposibil. Sondajele manipulatoare ne fac sa credem asta .. “ca nu se va schimba” … stiu ei cu aceleasi sondaje care ne pacalesc fix, dar fix de fiecare data in ultimul deceniu … si continua sa o faca cu nerusinare la comanda politica crezand ca toti suntem atat de idioti sa le mai credem (cand societatea dovedeste de +10 ani ca nu le mai crede)”

Dincolo de situația politică, economistul își argumentează avertismentul prin evoluțiile de pe piețele financiare. El susține că dobânzile statului se apropie de 8% și afirmă că Banca Națională ar fi utilizat aproximativ 5 miliarde de euro în septembrie pentru susținerea monedei naționale.

„Romania nu mai are timp: dobanzile statului se apropie de 8% (fix cat aveam in mai 2025 intre cele doua tururi) si moneda este sub presiune (daca BNR nu cheltuia 5 miliarde euro in sept cursul se ducea spre 5,6 – 5,7 lei / eur ‼️ cat sa mai reziste si BNR, a pierdut 7% din rezerva intr-o singura luna. Contextul global extern nu ne ajuta deloc, dobanzile obligatiunilor suverane sunt la maximul din 2008, riscul este la cote fara precedent in ultimii 20 ani (se vede din volatilitatea in piata si spreadurile bid – ask).”

În finalul mesajului, Iancu Guda insistă asupra urgenței reformelor și își exprimă explicit susținerea pentru scenariul anticipatelor.

„Mai avem doar 3-4 luni (maxim). Imposibil de continuat fara un stat reformat din temelii. Doar alegerile anticipate ne pot duce in acel punct schimbare radicala.”

Menținerea ratingului României în categoria recomandată investițiilor înlătură pentru moment perspectiva imediată a unei retrogradări, însă situația fiscală și politică rămâne atent urmărită. Înaintea evaluării S&P, principalele agenții de rating subliniau importanța continuării reducerii deficitului și a adoptării unui buget pentru 2027 care să păstreze această direcție.