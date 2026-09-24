Urmează anticipate în primul trimestru? Iancu Guda avertizează: Singura soluție este exact ca în Grecia

Analistul economic Iancu Guda susține că declarația lui Nicușor Dan privind excluderea alegerilor anticipate reduce presiunea asupra parlamentarilor pentru a susține Guvernul condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Într-o postare pe Facebook, acesta prezintă propriul scenariu privind evoluția crizei politice și avertizează și asupra riscurilor economice pe care le-ar putea aduce prelungirea instabilității.

Iancu Guda interpretează declarațiile lui Nicușor Dan privind alegerile anticipate drept un semnal că Siegfried Mureșan nu beneficiază de suficient sprijin pentru formarea unei majorități parlamentare.

„Este clar, dacă Nicușor Dan spune că exclude alegerile anticipate, din păcate are ZERO susținere reală pentru premierul Mureșan”, scrie analistul.

Guda compară modul în care a fost făcută actuala nominalizare aceea a lui Adrian Veștea. De asemenea, remarcă faptul că Mureșan are experiență la nivel european, inclusiv în negocierile privind bugetul multianual al Uniunii Europene.

„Comparați cum s-a comportant la nominalizarea lui Veștea, cu declarații comune și elogioase la adresa trădătorului pucist. Pe Muresan l-a nominalizat prin SMS, fără să spună nimic deosebit despre el (acolo chiar avea ce să spună, Mureșan a fost negociator șef al bugetului multianual pe 8 ani la UE de sute de miliarde de euro).”

În interpretarea sa, excluderea anticipatelor le transmite parlamentarilor că respingerea premierului desemnat nu le-ar pune în pericol mandatele.

„Acum Nicușor spune că NU vor fi alegeri anticipate, deci un semnal clar parlamentarilor: dacă NU votați premierul desemnat Mureșan nu vă pierdeți locurile în parlament din cauza anticipatelor”, susține Iancu Guda.

Analistul critică în acest context pozițiile PSD și AUR, despre care afirmă că și-au exprimat opoziția față de Guvern înainte de prezentarea programului de guvernare.

Deși Nicușor Dan a exclus varianta alegerilor anticipate, Guda consideră că acest scenariu ar putea reveni ulterior în discuție. El susține că actuala nominalizare ar putea fi urmată de o desemnare a unui premier susținut de PSD.

În opinia sa, în acel moment amenințarea alegerilor anticipate ar putea fi folosită pentru a crește presiunea asupra parlamentarilor.

„Va ieși invers, țineți minte ce vă spun. Urmează anticipate în primul trimestru”, afirmă Iancu Guda.

Guda consideră că parlamentarii PNL, USR și UDMR ar trebui să susțină o direcție reformistă. El avansează și propriul scenariu privind modul în care eventualele alegeri anticipate ar putea influența partidele parlamentare.

Analistul anticipează că următoarea desemnare ar putea reveni unei persoane susținute de PSD. El menționează inclusiv numele lui Alexandru Nazare și Daniel Dăianu ca exemple de profesioniști care, în opinia sa, ar putea ajunge sub presiunea solicitărilor politice.

Guda critică și politicile privind pensiile și salariile din 2024, pe care le leagă de deteriorarea situației bugetare.

„Sigur urmează desemnare pesedistă la butoane, cu premier așezat în față care, oricât de bun profesionist ar fi și bine intenționat (…) va fi sufocat de solicitările populiste pesediste în an preelectoral”, susține analistul.

Spre finalul postării, Iancu Guda mută accentul asupra situației economice și folosește un scenariu extrem pentru a descrie consecințele pe care consideră că le-ar putea avea lipsa reformelor.

El vorbește despre posibilitatea unei retrogradări a ratingului României în categoria „junk”, care ar afecta accesul țării la finanțare, și avertizează asupra presiunilor care ar putea apărea asupra cheltuielilor publice.

Analistul precizează că nu își dorește un asemenea rezultat, dar spune că și-a pierdut răbdarea în fața actualei situații politice.

„Nu doresc răul României, dimpotrivă. Muncesc onest și lupt zilnic pe zona mea, de creștere a educației financiare, ca să fac bine pentru cât mai mulți oameni și, implicit, pentru România”, scrie acesta.

Guda își încheie mesajul cu o formulare dură, afirmând că situația i-a consumat răbdarea și că, în opinia sa, o criză financiară severă ar putea forța schimbarea sistemului: „Pare că singura soluție este exact ca în Grecia: distrugerea sistemului prin falimentarea României”.