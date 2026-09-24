Orange România pregătește plecări voluntare și pensionări anticipate. Ce se întâmplă cu angajații companiei?

Orange România pregătește programe de plecări voluntare și pensionări anticipate, după ce șeful companiei, Julien Ducarroz, i-a informat pe angajați despre schimbările planificate. Măsura vizează ajustarea structurii companiei pe fondul dificultăților din telecomunicații și al pierderilor financiare. Angajații eligibili vor fi contactați direct de manageri și HR.

Șeful Orange România, Julien Ducarroz, i-a informat pe angajații companiei că, în perioada următoare, vor fi lansate programe de plecări voluntare și pensionare anticipată. Mesajul intern a fost transmis miercuri după-amiază, potrivit consultantului Doru Șupeală.

În mesajul transmis angajaților, Ducarroz a explicat că piața telecomunicațiilor trece prin schimbări rapide, iar compania trebuie să își adapteze constant modelul operațional pentru a-și menține competitivitatea și stabilitatea pe termen lung. Potrivit acestuia, ultimul an a adus provocări majore pentru sector, iar ajustarea structurii actuale a Orange România a devenit o necesitate.

Mai mulți angajați ai companiei au confirmat pentru Profit.ro, sub protecția anonimatului, că au primit mesajul intern. Aceștia au fost informați cu privire la modul în care se va desfășura programul de plecări voluntare, în contextul măsurilor de eficientizare avute în vedere de companie.

Potrivit lui Julien Ducarroz, gestionarea dificultăților operaționale și financiare cu care se confruntă Orange România presupune lansarea unor programe de plecare voluntară, prin acordul părților, precum și a unui program de pensionare anticipată. Angajații eligibili vor fi contactați direct de manager și de reprezentantul HRBP, iar decizia de a participa la aceste programe va aparține în totalitate fiecărui angajat.

„Gestionarea provocărilor operaționale și financiare pe care le întâmpină compania noastră implică lansarea unor programe de plecare voluntară (prin acordul părților) și de pensionare anticipată. Colegii eligibili vor fi contactați direct de către manager și de HRBP, iar decizia de a accesa aceste programe le va apărține în totalitate”, a precizat CEO-ul.

Orange România a precizat că, în cazul în care programul de plecări voluntare nu va produce rezultatele așteptate, compania ar putea recurge la măsuri administrative suplimentare. Potrivit reprezentanților companiei, acestea ar putea fi mai stricte și mai puțin atractive pentru angajați.

Compania de telecomunicații a confirmat pentru Economedia că salariații au fost informați despre lansarea programului de plecări voluntare, prin acordul părților.

Orange a transmis că decizia nu a fost luată cu ușurință și că își dorește să ofere condiții avantajoase angajaților care aleg să participe la program. Compania a precizat că anunțul a fost făcut din timp, iar condițiile și beneficiile oferite fiecărui salariat vor fi stabilite în funcție de situația individuală a acestuia.

Totodată, Orange a arătat că acordă prioritate dialogului direct cu angajații și comunicării transparente a informațiilor relevante în cadrul companiei.

Compania nu a precizat câți angajați sunt vizați de program și nici care sunt condițiile concrete pentru plecarea amiabilă din Orange România.

Orange România avea anul trecut 3.931 de angajați, în ușoară scădere față de 2024, potrivit celor mai recente date raportate Ministerului Finanțelor.

În 2025, compania a raportat o cifră de afaceri de 7,5 miliarde de lei și pierderi de aproximativ 840 de milioane de lei. O pierdere de valoare similară fusese raportată și în 2024.

În anii anteriori, Orange România a raportat profituri, într-o perioadă în care compania avea o medie de aproximativ 2.300 de angajați.

În 2023, Orange a preluat serviciile fixe ale Telekom Romania Communications, fostul Romtelecom.