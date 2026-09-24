ANRE schimbă regulile pentru comunitățile de energie. Când pot fi reduse tarifele de distribuție?

Piața energiei din România intră într-o nouă etapă, cu sute de megawați de capacități aprobate într-o singură ședință. ANRE pune stocarea în prim-plan și introduce reguli noi pentru comunitățile de energie, inclusiv posibilitatea unor tarife de distribuție mai mici, dacă rețeaua obține beneficii concrete.

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi capacități de producere și stocare a energiei, cu o putere totală de 593,465 MW. Cea mai mare parte a noilor capacități este reprezentată de instalații de stocare a energiei.

Deciziile au fost luate în ședința Comitetului de Reglementare al ANRE din 22 septembrie 2026, când instituția a aprobat autorizații de înființare pentru noi capacități energetice cu o putere totală de 593,465 MW.

Din această capacitate, 66,247 MW reprezintă capacități fotovoltaice, 132,65 MW sunt capacități de stocare adăugate, iar 394,568 MW sunt instalații de stocare stand-alone.

În aceeași ședință, ANRE a aprobat și licențe pentru exploatarea comercială a unor capacități energetice cu o putere totală de 239,2 MW. Cele mai multe dintre acestea sunt capacități fotovoltaice, care însumează 185,4 MW. Capacitățile eoliene aprobate au o putere de 49,8 MW, iar instalațiile de stocare stand-alone au 4 MW.

ANRE mai precizează că, tot în data de 22 septembrie, au fost aprobate licențe pentru activitatea de furnizare a energiei electrice și a gazelor naturale, precum și autorizații de înființare a unor sisteme de distribuție a gazelor naturale. De altfel, au fost emise avize privind prețurile, tarifele și pierderile tehnologice aferente sistemelor de alimentare cu energie termică.

În aceeași ședință, Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat Metodologia privind analiza costurilor și beneficiilor surselor de energie distribuite, în vederea partajării energiei regenerabile în cadrul comunităților de energie.

Pentru comunitățile de energie, noua reglementare creează mecanismul necesar pentru accesarea unor reduceri de tarif, cu condiția demonstrării beneficiilor aduse rețelei. Astfel, reducerea tarifului de distribuție poate fi aplicată doar atunci când beneficiile generate pentru rețea depășesc costurile suplimentare, pentru a evita transferarea unor costuri nejustificate către ceilalți utilizatori ai sistemului, precizează conducerea ANRE.