Noile reguli de impozitare pentru companiile din UE. PwC: Schimbările pot aduce mai puțină birocrație și avantaje fiscale

Comisia Europeană propune o schimbare amplă a regulilor privind impozitarea directă a companiilor, după un deceniu în care accentul a fost pus în special pe combaterea evitării taxelor și creșterea transparenței. Pachetul Tax Omnibus vizează șase directive, precum și regulile privind schimbul de informații între administrațiile fiscale, iar PwC România recomandă companiilor să înceapă din timp evaluarea efectelor asupra propriilor structuri și operațiuni.

Una dintre cele mai importante schimbări propuse privește plățile transfrontaliere de dividende, dobânzi și redevențe, arată Ruxandra Târlescu, Partener și Lider al Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică al PwC România.

În prezent, scutirea de impozitul cu reținere la sursă pentru dobânzile și redevențele plătite unei societăți din alt stat membru este condiționată de o participație de cel puțin 25%. În cazul dividendelor, pragul minim este de 10%.

Tax Omnibus propune eliminarea acestor praguri. Scutirea ar putea fi astfel aplicată unei game mai largi de plăți între companiile din Uniunea Europeană, indiferent de nivelul participației. Regimul ar urma să fie extins și la instituțiile de pensii, indiferent de forma juridică.

PwC arată că măsura ar putea fi importantă mai ales pentru companiile cu participații mici, dar și pentru contractele de licențiere și finanțările dintre companii eligibile din UE.

Comisia Europeană estimează că această schimbare ar putea genera beneficii de aproximativ 5,3 miliarde de euro anual pentru contribuabilii europeni.

O altă schimbare privește modul în care este aplicată scutirea. În locul unei autorizări prealabile, companiile ar urma să o poată aplica pe baza propriei evaluări. Autoritățile fiscale ar verifica ulterior dacă toate condițiile au fost respectate.

Pentru companiile din România, mecanismul nu reprezintă o noutate majoră, deoarece Codul fiscal permite deja aplicarea scutirii pe baza documentelor existente în momentul efectuării plății, cu posibilitatea unui control ulterior.

Schimbarea ar conta însă pentru grupurile care activează în alte state membre unde există în continuare proceduri administrative sau verificări prealabile mai ample.

PwC avertizează că simplificarea transferă o parte din responsabilitate către contribuabil. Dacă o companie nu poate demonstra ulterior că a aplicat corect scutirea, va trebui să plătească impozitul. Din acest motiv, certificatul de rezidență fiscală, dovada beneficiarului real și documentele care demonstrează activitatea efectivă a companiei ar trebui obținute și păstrate încă de la efectuarea plății.

Modificări importante sunt propuse și pentru deductibilitatea dobânzilor. Plafonul de 30% din EBITDA ar urma să devină obligatoriu în toate statele membre, împreună cu un plafon fix de 3 milioane de euro, actualizat anual cu inflația.

Împrumuturile de la bănci sau alți terți folosite pentru activitatea proprie ar urma să fie excluse din calcul. În plus, dacă EBITDA scade cu jumătate într-un an, limitarea nu s-ar aplica.

Pentru companiile din România, PwC consideră că impactul pozitiv poate fi semnificativ, atât prin majorarea plafonului fix de deductibilitate la 3 milioane de euro, cât și prin excluderea anumitor împrumuturi de la limitare.

Tax Omnibus propune și un cadru comun european pentru deductibilitatea activităților de cercetare și dezvoltare.

Investițiile în echipamente și active utilizate direct pentru cercetare-dezvoltare ar putea fi deduse integral în anul în care sunt realizate sau eșalonate pe următorii patru ani.

Pentru acordarea facilității, activele trebuie să rămână în activitatea de cercetare și dezvoltare timp de cel puțin trei ani.

Comisia Europeană propune și rescrierea directivei privind schimbul de informații între administrațiile fiscale, cunoscută drept DAC.

Grupurile multinaționale care intră sub incidența impozitului minim global de 15% nu ar mai trebui să raporteze anumite aranjamente transfrontaliere. Comisia estimează economii de aproximativ 300 de milioane de euro pe an numai prin eliminarea acestor raportări.

Totodată, pragul de raportare pentru vânzările online ar urma să crească. Potrivit PwC, modificarea ar scoate de sub această obligație peste 10 milioane de vânzători privați, în special persoane care comercializează bunuri second-hand.

Propunerile nu sunt încă reguli aplicabile companiilor. Potrivit calendarului prezentat în document, statele membre ar trebui să transpună Tax Omnibus până la 31 decembrie 2028, iar prevederile ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2029.

Pentru DAC este propus un calendar separat. Unele măsuri ar putea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2028, iar cele care necesită modificări informatice mai ample, de la începutul anului 2030.

Calendarul negocierilor nu este însă stabilit definitiv. Reperul public menționat de PwC este foaia de parcurs „O singură Europă, o singură piață”, care prevede atingerea unui acord până în trimestrul al patrulea din 2027.