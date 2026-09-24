Impozit redus chiar și cu 100% pentru unii români. Ce trebuie să aibă în gospodărie

Românii care cresc animale și dețin terenuri agricole de cel mult cinci hectare ar putea beneficia de reduceri ale impozitului datorat pentru anumite suprafețe agricole. Reducerea propusă este graduală și, în anumite condiții, poate ajunge până la 100%.

Mai exact, o propunere legislativă care prevede aceste facilități a fost adoptată miercuri, 23 septembrie, de Senat. Proiectul modifică prevederile actuale ale Codului fiscal și urmează să fie transmis Camerei Deputaților, care este forul decizional.

Inițiativa a fost aprobată de Senat cu 61 de voturi „pentru”, 30 „împotrivă” și 11 abțineri. Propunerea aparține unui grup de parlamentari AUR și stabilește un mecanism prin care nivelul reducerii impozitului ar fi raportat atât la suprafața terenului, cât și la numărul de animale deținute.

Măsura se adresează exploatațiilor agricole cu o suprafață de până la cinci hectare. Sunt vizate anumite terenuri agricole situate în extravilan și înscrise în registrul agricol.

În categoria terenurilor luate în calcul intră suprafețele de teren arabil, pășunile, fânețele, viile și livezile. Pentru stabilirea reducerii ar urma să fie luată în considerare și activitatea zootehnică desfășurată pe aceste terenuri.

Un criteriu important prevăzut de proiect este „încărcătura animală” a exploatației. Aceasta reprezintă raportul dintre numărul de animale deținute și suprafața de teren utilizată pentru activitățile agricole și zootehnice.

Datele folosite pentru stabilirea situației fiscale ar urma să fie cele înscrise în Registrul agricol la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se calculează impozitul. Astfel, numărul animalelor și suprafața de teren luate în calcul nu ar fi stabilite în momentul aplicării impozitului, ci pe baza evidențelor existente la finalul anului precedent.

Potrivit informațiilor prezentate la depunerea proiectului, reducerea impozitului ar urma să fie acordată gradual. Procentul ar fi determinat în funcție de suprafața exploatației și de numărul de animale deținute de proprietar.

În anumite situații prevăzute de inițiativă, reducerea ar putea ajunge până la 100% din impozitul datorat pentru terenurile care intră sub incidența noilor prevederi. Nivelul concret al facilității depinde de criteriile stabilite prin propunerea legislativă.

Inițiatorii arată în expunerea de motive că aproximativ 90% dintre exploatațiile agricole din România au suprafețe mai mici de cinci hectare. Din acest motiv, proiectul este destinat în special proprietarilor de mici exploatații agricole și gospodăriilor care combină utilizarea terenurilor cu creșterea animalelor.

Aplicarea reducerii ar fi condiționată de îndeplinirea criteriilor referitoare la suprafața terenului, categoria acestuia și efectivul de animale înregistrat în evidențele oficiale.

Votul din Senat nu produce, în acest moment, o modificare a impozitului datorat de proprietarii terenurilor vizate. Propunerea legislativă trebuie să fie analizată și votată de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional.

În cazul în care proiectul va fi adoptat de Camera Deputaților, acesta va trebui să parcurgă și etapele următoare ale procedurii legislative, inclusiv promulgarea. Abia după finalizarea acestei proceduri și publicarea actului normativ, prevederile ar putea produce efecte.

Potrivit Agerpres, noile reguli ar urma să fie introduse în Codul fiscal dacă propunerea legislativă va fi adoptată în forma necesară pentru a intra în vigoare.