Ce va face AUR la votul pentru Guvernul Mureșan. Dan Tănasă a făcut anunțul
Sursa foto: Dan Tănasă/Facebook
AUR nu intenționează să participe la votul pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan. Deputatul AUR Dan Tănasă a precizat că poziția formațiunii a fost stabilită prin decizii adoptate în forurile statutare ale partidului.
Votul pentru Guvernul Mureșan, sub semnul întrebării. Ce a decis AUR
Vicepreședintele AUR a respins posibilitatea ca parlamentarii formațiunii să voteze individual pentru acordarea încrederii noului Executiv. Potrivit acestuia, parlamentarii AUR urmează să respecte decizia partidului și să nu participe la vot.
Declarațiile lui Dan Tănasă indică faptul că formațiunea își păstrează poziția anunțată înaintea votului pentru noul Guvern. Deputatul AUR a susținut că decizia privind neparticiparea nu este una individuală, ci rezultatul hotărârilor adoptate în structurile statutare ale partidului.
„Ori ieșim din sală, cel mai probabil, ori nu participăm. Există decizii statutare în forurile statutare ale partidului să nu participăm în niciun fel. Nu mă aștept să trădeze nici măcar un singur coleg de la AUR în această chestiune. Iar decizia noastră internă este aceea de a nu participa în niciun fel”, a declarat vicepreședintele AUR.
Dan Tănasă, despre șansele Guvernului Siegfried Mureșan
În același timp, Dan Tănasă a vorbit despre șansele Guvernului Siegfried Mureșan de a obține numărul necesar de voturi pentru învestire. El a raportat situația la precedentul reprezentat de Guvernul condus de Ilie Bolojan.
„Mi-e greu să cred că dacă un Ilie Bolojan nu a găsit suficiente pârghii în condițiile în care avea pâinea și cuțitul… n-a găsit suficiente pârghii încât să-și găsească parlamentari să nu-i cadă guvernul, mi-e greu să cred că un personaj ca Vasile Mureșan (Siegfried Vasile Mureșan) o să fie în stare să încropească în condițiile în care el nu are pâinea și cuțitul, să-și găsească transfugi și suficiente voturi în alte circunstanțe”, a mai spus Dan Tănasă la emisiunea „Subiectul Zilei” cu Răzvan Dumitrescu.
Dan Tănasă: „AUR nu votează”
Deputatul AUR a precizat că evaluarea sa privind votul pentru viitorul Guvern pornește de la poziția deja stabilită de formațiune. Dan Tănasă a caracterizat această evaluare drept una obiectivă și a subliniat că, din perspectiva sa, informația certă este că AUR nu va acorda votul de încredere.
„E o analiză cât se poate de obiectivă. Din ce văd eu, cum văd eu lucrurile, să plecăm, dacă vreți, de la ce știm timp cu siguranță. Ce știm cu cu siguranță, este că AUR nu votează”, a susținut vicepreședintele AUR Dan Tănasă.
În declarațiile sale, deputatul AUR a revenit asupra dificultății pe care o vede în obținerea sprijinului parlamentar necesar pentru învestirea Guvernului. El a făcut din nou referire la situația lui Ilie Bolojan și la capacitatea acestuia de a negocia sprijin politic atunci când se afla în funcția de premier.
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