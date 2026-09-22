Calculul făcut de consilierul lui Mugur Isărescu: salariații ar trebui să muncească degeaba întregul an

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR Mugur Isărescu, susține că România are nevoie de aproximativ 60 de miliarde de euro într-un singur an pentru finanțarea statului.

Suma menționată de consilierul guvernatorului BNR reprezintă nevoia netă de finanțare și nu include banii necesari pentru refinanțarea datoriilor mai vechi. Eugen Rădulescu a explicat că valoarea trebuie privită în raport cu dimensiunea economiei și cu veniturile obținute de salariații din România. El a folosit numărul angajaților și salariul mediu net pentru a ilustra dimensiunea necesarului de finanțare.

„Când vorbim despre cifre foarte mari, semnificația reală a acestora ne poate scăpa foarte ușor. Iată, spre exemplu, nevoia netă de finanțare a statului român: 60 de miliarde de euro într-un singur an. Vorbim despre nevoia netă, nu despre suma pe care o împrumutăm pentru a rostogoli datoriile mai vechi. Să trecem deocamdată și peste chestiunea dobânzilor, ca să nu ne pierdem în detalii”, a scris Eugen Rădulescu pe pagina sa de socioal media.

Consilierul guvernatorului BNR a raportat necesarul de 60 de miliarde de euro la numărul de salariați din România. Potrivit cifrelor prezentate de acesta, în țară sunt aproximativ 5,1 milioane de angajați.

În același calcul, Eugen Rădulescu a folosit un salariu mediu net lunar de 1.100 de euro. Raportarea celor două valori este folosită pentru a arăta ce ar însemna suma de 60 de miliarde de euro dacă ar fi comparată direct cu veniturile anuale ale salariaților.

Potrivit explicației sale, la nivelul acestor valori, fiecare dintre cei aproximativ 5,1 milioane de salariați ar trebui să renunțe la veniturile obținute pe durata unui an pentru ca suma să fie echivalentă cu necesarul de finanțare indicat.

„Ce înseamnă, de fapt, 60 de miliarde de euro? Hai să vedem. În România sunt 5,1 milioane de salariați, care au un salariu mediu net lunar de 1.100 de euro. Ei bine, pentru a acoperi întreaga nevoie de finanțare a statului, toți acești 5,1 milioane de salariați ar trebui să muncească degeaba întregul an. Abia atunci datoria statului nu ar mai crește – decât, desigur, cu dobânzile aferente anului respectiv”, a punctat Eugen Rădulescu.

Eugen Rădulescu a legat situația prezentată de deficitul bugetar înregistrat de România în 2024. În explicația sa, economistul indică un deficit de 9,3% din PIB pentru acel an.

El a folosit această valoare pentru a descrie diferența dintre sumele colectate la buget și cheltuielile statului. Rădulescu a prezentat situația printr-un exemplu exprimat în lei, raportând cheltuielile publice la veniturile încasate.

„Aici ne-a adus „bairamul” din 2024, an în care deficitul bugetar a fost de 9,3% din PIB. Nicio țară aflată în război nu ajunge la asemenea cifre! Sau, pentru a mă exprima în termeni extrem de simpli: statul român a cheltuit 4.000 de lei pentru fiecare 3.000 de lei încasați la buget, într-un an fără nicio criză! Asta se întâmplă când te doare de deficit în… nu mai știu unde zicea cineva foarte important!”, a scris Eugen Rădulescu pe social media.

Eugen Rădulescu a provocat recent controverse după ce a publicat pe Facebook o analiză referitoare la situația economică, în care a folosit expresia „vom mânca iarbă și scoarță de copac”.

Declarația a determinat BNR să se delimiteze de mesajele publicate de angajatul instituției pe contul personal. Banca centrală a precizat că opiniile exprimate în astfel de postări nu reprezintă poziții oficiale ale instituției.

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