Volkswagen, lovită din nou: ce se află în spatele prăbușirii acțiunilor și ieșirii din Euro Stoxx 50

Volkswagen își vede poziția pe piață tot mai afectată. Mai exact, acțiunile producătorului auto german au încheiat ședința de luni în scădere cu 2,01%, la 74,98 euro, după reducerea semnificativă a estimărilor privind profitabilitatea pentru 2026. În aceeași zi, Volkswagen a fost eliminată din indicele Euro Stoxx 50, potrivit celor relatate de CNBC.

Scăderea de luni a venit după declinul de 8,3% consemnat de titlurile companiei vineri. Volkswagen și-a redus estimarea privind marja operațională a vânzărilor pentru 2026 la 1%, față de intervalul de 4%-5,5% indicat anterior.

Compania a explicat revizuirea prin deprecierea participației sale importante la Porsche, deteriorarea suplimentară a condițiilor de piață, cu un impact deosebit în China, dar și prin costurile asociate procesului de restructurare.

Producătorul auto a avertizat, de asemenea, că orientarea mai rapidă a cererii către automobilele electrice cu baterii va determina o evoluție sub nivelul anticipat inițial. Impactul este așteptat să fie vizibil în special în cazul mărcilor Audi și Volkswagen Passenger Cars.

Acțiunile Volkswagen au pierdut 27,5% de la începutul anului, iar cotația se află în apropierea celui mai redus nivel înregistrat din 2010. Evoluția reflectă presiunile cu care grupul se confruntă pe mai multe piețe și în diferite segmente ale activității.

În același timp, compania continuă un amplu program de restructurare și eficientizare. La începutul lunii a fost aprobată următoarea etapă a planului, care va presupune eliminarea a 100.000 de locuri de muncă.

Eliminarea Volkswagen din Euro Stoxx 50 a devenit efectivă luni, după ce modificarea fusese anunțată la începutul lunii, odată cu actualizarea anuală a indicelui. Euro Stoxx 50 reunește unele dintre cele mai mari companii listate din zona euro.

Locul producătorului german a fost preluat de Nokia. Compania finlandeză beneficiază de dezvoltarea activităților asociate inteligenței artificiale, în special prin rolul pe care îl are în asigurarea conectivității pentru centrele de date.

Retragerea Volkswagen din indice are loc în momentul în care producătorul auto traversează o perioadă marcată de scăderea profiturilor, presiunea exercitată de producătorii chinezi, efectele tarifelor și accelerarea tranziției către automobilele electrice.

Analiștii Deutsche Bank au descris noul avertisment privind profitul ca fiind ”pare sever la prima vedere”, dar au apreciat că acesta ”exagerează semnificativ deteriorarea activităţii de bază”. Potrivit analizei lor, revizuirea estimărilor include efecte excepționale de 10 miliarde de euro care urmează să influențeze rezultatele companiei în acest an.

În opinia analiștilor Deutsche Bank, marjele activității de bază ale Volkswagen se mențin în jurul valorii de 4%, iar capacitatea companiei de a genera numerar rămâne intactă. Aceste elemente sunt separate de efectele excepționale incluse în actualizarea perspectivelor financiare pentru acest an.

Problemele Volkswagen se înscriu într-un context mai larg pentru industria auto europeană. Producătorii din regiune se confruntă cu costuri mai ridicate, cu intensificarea concurenței internaționale și cu dificultățile asociate adaptării la schimbarea rapidă a cererii pentru vehicule electrice și hibride.

Presiunea este amplificată de evoluțiile de pe piața chineză, unde producătorii locali au crescut competiția pentru constructorii europeni. Pentru Volkswagen, China reprezintă unul dintre factorii menționați direct de companie în justificarea revizuirii estimărilor privind profitabilitatea.

Un alt producător auto european care a părăsit Euro Stoxx 50 este Stellantis, grupul care deține mărcile Jeep și Dodge. Eliminarea Stellantis din indice a avut loc cu un an înainte, pe fondul propriilor probleme și al procesului de restructurare.