Porsche ar putea concedia încă 4.100 de angajați. Reducerile vin peste cele deja stabilite

Porsche s-ar putea confrunta cu un nou val de reduceri de personal, separat de măsurile anunțate până acum. Aproximativ 4.100 de posturi ar putea fi eliminate în cadrul restructurării Volkswagen, relatează Handelsblatt, informația fiind preluată de Reuters.

Potrivit documentelor consultate de publicația germană, planurile discutate la nivelul Consiliului de Supraveghere al Volkswagen includ reducerea cu aproximativ 4.100 a numărului de angajați Porsche.

Măsura ar avea rolul de a contribui la acoperirea unui necesar de aproximativ 700 de milioane de euro în zona costurilor generale.

Important este că aceste disponibilizări nu ar înlocui reducerile de personal stabilite anterior. Handelsblatt susține că ele ar urma să fie aplicate suplimentar față de măsurile deja convenite.

În luna iulie, conducerea Porsche și reprezentanții salariaților au ajuns la un acord privind desființarea a încă 5.000 de posturi. Acestea se adaugă celor aproximativ 4.000 de locuri de muncă vizate anterior.

Prin urmare, chiar înaintea noului scenariu privind alte 4.100 de posturi, Porsche avea deja în vedere o reducere importantă a efectivelor. Măsurile convenite până acum ar urma să ducă, până în 2035, la dispariția a aproximativ unuia din cinci locuri de muncă din cadrul companiei.

Noile reduceri despre care scrie presa germană ar amplifica și mai mult procesul de restructurare.

Informațiile despre Porsche apar într-un moment dificil și pentru grupul Volkswagen. Compania și-a revizuit vineri în scădere estimările financiare pentru anul în curs.

Noua prognoză indică o marjă de profit de cel mult 1%, mult sub intervalul de 4%-5,5% anticipat anterior.

Una dintre cauzele importante ale acestei revizuiri este deprecierea activelor Porsche.

Volkswagen nu a comentat informațiile publicate de Handelsblatt. Nici reprezentanții Porsche nu au oferit un punct de vedere referitor la planurile atribuite Consiliului de Supraveghere al grupului.

În același timp, compania-mamă nu poate decide direct reducerile de personal de la Porsche, ci poate formula recomandări în această privință.

Porsche traversează o perioadă complicată, pe fondul problemelor întâmpinate pe una dintre cele mai importante piețe auto din lume. Scăderea vânzărilor din China a afectat rezultatele constructorului german.

La acestea se adaugă costurile generate de modificarea strategiei privind vehiculele electrice.

În acest context, directorul general Michael Leiters se află sub presiune pentru implementarea unei strategii de redresare care să îmbunătățească situația financiară a producătorului auto.

Dacă noul scenariu privind cele aproximativ 4.100 de posturi va fi pus în aplicare, restructurarea Porsche va deveni considerabil mai amplă decât cea stabilită până acum.