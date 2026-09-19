Banca Mondială, record de capital privat mobilizat. Suma a ajuns la 112 miliarde de dolari în 2026

Grupul Băncii Mondiale a mobilizat 112 miliarde de dolari din capital privat în anul fiscal 2026, cel mai ridicat nivel din istoria instituției. Suma este de peste trei ori mai mare decât cea înregistrată în 2022, iar împreună cu finanțarea proprie a Grupului, volumul total al finanțării și capitalului mobilizat în economiile în curs de dezvoltare a depășit 200 de miliarde de dolari.

În urmă cu patru ani, Grupul Băncii Mondiale mobiliza aproximativ 35 de miliarde de dolari din capital privat. În anul fiscal 2026, valoarea a urcat la 112 miliarde de dolari.

Creșteri importante au fost înregistrate în mai multe categorii de economii. În țările cu venituri medii-inferioare, capitalul privat mobilizat a avansat de la 14 miliarde de dolari în 2022 la 37 de miliarde de dolari în 2026.

În economiile cu venituri medii superioare, suma a crescut de la 12 miliarde la 50 de miliarde de dolari, fiind de peste patru ori mai mare. În Africa, capitalul mobilizat a ajuns la 22 de miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 9 miliarde de dolari în 2022.

În schimb, în țările cu venituri mici, considerate printre cele mai dificile piețe pentru atragerea investițiilor private, nivelul s-a menținut la aproximativ 3 miliarde de dolari.

Grupul Băncii Mondiale pune evoluția pe seama schimbărilor realizate în ultimii trei ani pentru intensificarea colaborării cu sectorul privat. Printre acestea se numără simplificarea și accelerarea proceselor, integrarea mai strânsă a activităților destinate sectorului public și privat și extinderea instrumentelor disponibile investitorilor.

În anul fiscal 2026, instituția a emis și garanții de peste 25 de miliarde de dolari. Astfel, obiectivul de a ajunge la un volum anual de 20 de miliarde de dolari până în 2030 a fost depășit cu patru ani înainte de termen.

Președintele Grupului Băncii Mondiale, Ajay Banga, susține că schimbările au venit în urma solicitărilor formulate de acționarii și clienții instituției pentru atragerea unui volum mai mare de capital privat în economiile în curs de dezvoltare.

„În urmă cu trei ani, acționarii și clienții noștri ne-au transmis un mesaj clar: să folosim finanțarea și cunoștințele Grupului Băncii Mondiale pentru a mobiliza mai mult capital privat și să devenim un partener mai bun pentru sectorul privat. Ne-am schimbat modul de lucru pentru a atinge acest obiectiv: mai rapid, mai simplu, ca o singură echipă”, a declarat Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale.

Acesta a subliniat că următorul obiectiv este ca banii atrași să fie direcționați către investiții capabile să genereze oportunități economice și locuri de muncă.

„Rezultatul este mobilizarea a 112 miliarde de dolari în acest an, de peste trei ori mai mult decât la începutul acestui demers. Însă această cifră contează doar dacă acest capital este direcționat acolo unde poate crea oportunități și locuri de muncă. Aceasta este provocarea următoare: să continuăm eliminarea barierelor, să extindem baza de investitori și să direcționăm și mai mult capital către economiile în curs de dezvoltare”.

Crearea locurilor de muncă reprezintă principala prioritate declarată a Grupului Băncii Mondiale. În următorii 10-15 ani, aproximativ 1,2 miliarde de tineri sunt așteptați să intre pe piața muncii în economiile în curs de dezvoltare.

În același interval este estimată însă crearea a numai aproximativ 420 de milioane de locuri de muncă. Sectorul privat generează nouă din zece locuri de muncă în aceste economii.

Strategia instituției se concentrează pe investiții în infrastructura umană și fizică, îmbunătățirea mediului de reglementare pentru afaceri și dezvoltarea sectorului privat.

Sunt vizate în special cinci domenii considerate cu potențial ridicat pentru crearea de locuri de muncă: infrastructura și energia, agribusiness-ul, sănătatea, turismul și producția cu valoare adăugată.

În anul fiscal 2026, 55% din finanțarea totală, calculată atât din resurse proprii, cât și din capitalul mobilizat, a fost direcționată către aceste sectoare.

Grupul Băncii Mondiale urmărește în continuare extinderea bazei de investitori și atragerea unui volum mai mare de capital pe termen lung către proiectele și companiile din economiile în curs de dezvoltare. Obiectivul declarat este utilizarea acestor resurse pentr