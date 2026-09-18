UE pregătește o mutare majoră pentru euro. Bruxelles-ul vrea să schimbe statutul obligațiunilor europene

Comisia Europeană va face demersuri pentru includerea obligațiunilor emise de Uniunea Europeană în indicii internaționali ai obligațiunilor suverane. Bruxelles-ul urmărește astfel să crească interesul investitorilor pentru aceste titluri și să consolideze utilizarea euro în tranzacțiile internaționale și ca monedă de rezervă, potrivit Reuters.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a explicat joi că obligațiunile emise de UE nu sunt încadrate în prezent de piețe în categoria datoriei suverane. În consecință, acestea nu sunt incluse în indicii care urmăresc obligațiunile emise de state.

„Acest lucru afectează negativ cererea pentru aceste obligaţiuni şi posibilitatea utilizării lor ca active lichide şi sigure pentru investitori. Este timpul să reanalizăm această problemă”, a declarat Dombrovskis.

Valoarea obligațiunilor Uniunii Europene aflate în circulație a ajuns la aproximativ 800 de miliarde de euro, echivalentul a 919 miliarde de dolari. La acest nivel, piața obligațiunilor UE este a doua cea mai mare piață europeană de datorie cu rating AAA și a treia la nivel mondial.

Dimensiunea este însă mult mai redusă decât cea a pieței obligațiunilor Trezoreriei SUA, care se ridică la aproximativ 32.000 de miliarde de dolari.

În Europa, Germania este cel mai mare emitent cu rating AAA, având aproximativ 2.500 de miliarde de euro în obligațiuni aflate în circulație.

Dombrovskis a precizat că UE va emite noi obligațiuni în următorii ani, inclusiv în cadrul viitorului buget multianual al Uniunii. Volumul suplimentar ar urma să contribuie la creșterea lichidității pieței.

Potrivit oficialului european, lichiditatea obligațiunilor UE pe piața secundară este deja comparabilă cu cea a marilor emitenți suverani din blocul comunitar.

Obligațiunile UE pot fi deja utilizate drept garanții în condiții similare obligațiunilor suverane în relația cu casele de compensare și în cadrul operațiunilor de refinanțare ale Băncii Centrale Europene.

Dombrovskis a argumentat că Uniunea Europeană are mai multe dintre caracteristicile unui emitent suveran: dispune de buget și resurse proprii și are capacitatea de a adopta și aplica legislație. În plus, zona euro dispune de o monedă comună susținută de o bancă centrală independentă.

„Vom discuta cu furnizorii de indici şi cu industria financiară pentru a sprijini includerea obligaţiunilor UE în indicii suverani şi pentru a contribui la crearea unei pieţe mai eficiente a obligaţiunilor UE”, a spus Dombrovskis.

Includerea obligațiunilor UE în indicii internaționali dedicați datoriei suverane ar putea extinde baza de investitori pentru aceste titluri și ar putea contribui la dezvoltarea unei piețe mai lichide pentru activele denominate în euro.

Demersul se înscrie în strategia mai amplă a Bruxelles-ului de întărire a poziției monedei unice pe piețele internaționale. O ofertă mai mare de active lichide și considerate sigure, denominate în euro, poate susține utilizarea monedei europene atât în tranzacțiile globale, cât și în rezervele valutare.

Dombrovskis a arătat că includerea obligațiunilor UE în indicii suverani reprezintă una dintre măsurile concrete avute în vedere pentru consolidarea rolului internațional al euro.