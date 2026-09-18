Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze mult sub nivelul obișnuit. Prețurile au explodat

Europa se pregătește pentru sezonul rece cu depozitele de gaze mai puțin pline decât în anii precedenți, într-un moment în care energia s-a scumpit puternic. Gradul de umplere a depozitelor a ajuns la aproximativ 69%, comparativ cu o medie de 85% pentru această perioadă în ultimii cinci ani, potrivit Reuters. Situația pune presiune atât asupra economiei europene, cât și asupra guvernelor, care se confruntă simultan cu prețuri ridicate la gaze, motorină și alți combustibili.

Situația este importantă mai ales în Germania și Țările de Jos. Cele două state concentrează împreună aproximativ 35% din capacitatea de stocare a gazelor din Uniunea Europeană, dar se numără printre țările care au rămas în urmă în procesul de refacere a rezervelor.

Creșterea prețurilor, pe fondul perturbărilor asociate războiului SUA-Israel cu Iranul, a redus interesul companiilor pentru achiziții și a făcut mai dificilă pentru guverne impunerea respectării obiectivelor naționale privind stocurile.

Planurile inițiale porneau de la scenariul în care conflictul cu Iranul, izbucnit la sfârșitul lunii februarie, urma să fie de scurtă durată. În acest caz, cotațiile ar fi coborât, iar companiile ar fi avut posibilitatea să cumpere gaze mai ieftine pentru refacerea rezervelor.

Acest scenariu nu s-a materializat însă, iar apropierea iernii reduce perioada disponibilă pentru completarea depozitelor.

„Fiecare lună în care Europa amână refacerea stocurilor creşte presiunea asupra preţurilor pe măsură ce ne apropiem de perioada de vârf a consumului din timpul iernii”, a declarat Jonathan Schroer, strateg la UniCredit.

Prețul de referință al gazelor naturale din Europa a urcat la 81 de euro/MWh. Nivelul este cu aproximativ 150% mai ridicat decât cel înregistrat în urmă cu un an și a depășit inclusiv scenariul advers luat în calcul de Banca Centrală Europeană.

Presiunile ar putea continua în lunile următoare. Morgan Stanley estimează că prețul gazelor ar putea ajunge până la 100 de euro/MWh, în funcție de evoluția temperaturilor.

O iarnă mai rece ar însemna un consum mai mare și, implicit, retrageri mai rapide din depozitele europene. Analiștii avertizează însă că inclusiv o iarnă cu temperaturi apropiate de normal ar putea diminua considerabil rezervele.

În acest scenariu, Europa ar urma să intre în 2027 cu necesitatea de a reface din nou stocurile prin importuri, ceea ce ar putea menține presiunea asupra pieței gazelor naturale lichefiate pentru mai multe luni.

Problemele nu se limitează la piața gazelor. Creșterea petrolului peste pragul de 100 de dolari pe baril s-a transmis și către alte categorii de combustibili.

La nivelul Uniunii Europene, benzina este în prezent cu 24% mai scumpă decât în urmă cu un an, iar motorina înregistrează o creștere de 38%. În cazul combustibilului utilizat în aviație, majorarea depășește 100%.

Scumpirea simultană a mai multor surse de energie poate afecta costurile companiilor și cheltuielile populației, în condițiile în care transportul, industria și producția de energie sunt direct expuse evoluțiilor de pe piețele internaționale.

Evoluția gazelor reprezintă o problemă importantă și pentru inflația din zona euro. Potrivit unui studiu realizat de Banca Italiei, efectele unei scumpiri a gazelor tind să fie mai persistente decât cele generate de șocurile de pe piața petrolului.

În timp ce majorările petrolului produc, în general, efecte inflaționiste pentru o perioadă mai scurtă, creșterea prețului gazelor poate avea consecințe mai puternice și de mai lungă durată. Acestea se pot transmite inclusiv către inflația de bază, indicator urmărit cu atenție de Banca Centrală Europeană în stabilirea politicii monetare.

„Atenţia mea este acum concentrată mai puţin asupra petrolului şi combustibililor şi tot mai mult asupra preţurilor gazelor şi electricităţii”, a declarat Peter Kazimir, membru al conducerii BCE.

Pe piețele financiare există estimări potrivit cărora BCE ar putea ajunge să majoreze dobânzile de încă trei sau patru ori dacă presiunile generate de energie se mențin.

Prelungirea perioadei cu energie scumpă ar putea afecta în special domeniile cu un consum ridicat de combustibili sau gaze. Printre sectoarele considerate vulnerabile se numără transportul aerian, industria chimică, industria auto și producția de materiale de construcții.

Problema prețurilor la energie capătă totodată o dimensiune politică în mai multe state europene.

În Germania, AfD a câștigat săptămâna trecută alegerile într-un land, promovând, între altele, reluarea relațiilor energetice cu Rusia și revenirea la contractele pentru gaze rusești mai ieftine. În același timp, guvernul condus de cancelarul Friedrich Merz analizează măsuri pentru reducerea costurilor suportate de populație și companii din cauza prețurilor ridicate ale combustibililor.

În aceste condiții, nivelul rezervelor de gaze și evoluția temperaturilor din următoarele luni vor fi factori importanți pentru piața europeană a energiei. O perioadă prelungită de consum ridicat ar putea accelera golirea depozitelor, în timp ce menținerea prețurilor ridicate ar face mai costisitoare refacerea stocurilor.