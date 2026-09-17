Țara în care combustibilul are prețuri complet diferite în aceeași zi. Sute de mii de romani, afectați

Motorina a atins în Germania cel mai ridicat preț înregistrat vreodată. Miercuri, litrul s-a vândut la o medie națională de 2,453 euro, potrivit datelor ADAC (Automobil Clubul German), depășind precedentul record stabilit în luna aprilie. Aproximativ un milion de români sunt afectați de creșterea prețului combustibilului.

Prețul combustibilului poate varia considerabil în funcție de momentul și locul în care șoferii aleg să alimenteze. Diferențele apar atât de la o regiune la alta, cât și între benzinării individuale, iar tarifele se pot modifica semnificativ chiar pe parcursul aceleiași zile.

Una dintre cele mai importante variații apare în jurul prânzului. După majorarea prețurilor de la amiază, combustibilul poate ajunge să coste cu peste 20 de cenți mai mult pe litru decât cu puțin timp înainte.

Ulterior, prețurile scad, de regulă, din nou. Potrivit evoluției menționate, sfârșitul dimineții este, de obicei, perioada în care alimentarea se face la cele mai mici prețuri.

Diferențele de tarif pot fi astfel foarte mari într-un interval scurt, iar evoluția prețurilor observată miercuri a evidențiat amploarea acestor variații, potrivit celor relatate de bild.de.

Miercuri, benzina E10 putea fi găsită la unele dintre benzinăriile cu cele mai mici prețuri la un tarif de puțin peste 2,10 euro pe litru. Prețul era valabil în anumite stații înainte de creșterea tarifelor din jurul prânzului.

Situația s-a schimbat la scurt timp după majorarea prețurilor de la mijlocul zilei. În unele benzinării amplasate pe autostradă, benzina premium, care are un preț mai ridicat, a ajuns să coste peste 3 euro pe litru.

Astfel, în aceeași zi puteau fi întâlnite tarife foarte diferite pentru combustibil, în funcție de stația aleasă și de momentul alimentării. Diferența dintre puțin peste 2,10 euro pentru un litru de E10 și peste 3 euro pentru un litru de benzină premium a apărut după creșterea prețurilor de la prânz.

Variațiile au fost observate pe parcursul zilei de miercuri, când prețurile au diferit atât între benzinării, cât și în funcție de ora la care șoferii au alimentat. După creșterile de la amiază, tarifele au tendința de a coborî din nou, iar sfârșitul dimineții este indicat drept perioada în care combustibilul este, de obicei, mai ieftin.