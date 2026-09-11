Surpriză în clasamentul companiilor aeriene ieftine din Europa. Nu Ryanair ocupă locul așteptat

Prețul biletului de avion rămâne unul dintre principalele criterii pentru călătorii care își planifică vacanțele sau deplasările în Europa. Diferențele de câțiva euro pot conta, mai ales atunci când biletele sunt rezervate pentru mai multe persoane.

Deși Ryanair și easyJet sunt asociate frecvent cu tarifele reduse, o analiză bazată pe datele din 2025 le plasează în spatele unei alte companii europene. Studiul a comparat 23 de operatori aerieni și evidențiază diferențe semnificative între aceștia. Rezultatul arată că nici Ryanair, nici easyJet nu se află pe ultima poziție a clasamentului.

Roma, Londra și Oslo se numără printre destinațiile europene care atrag anual numeroși călători. Costurile călătoriilor cu avionul au crescut însă în ultima perioadă, iar zborurile către destinații din afara țării au devenit mai scumpe. Datele Oficiului Federal de Statistică din Germania indică o creștere de 11,5% a prețurilor pentru zborurile internaționale în prima jumătate a anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din anul anterior.

În aceste condiții, verificarea mai multor oferte înainte de cumpărarea biletului poate avea un rol important în stabilirea costului unei călătorii. Alegerea companiei aeriene poate influența suma plătită, însă diferențele dintre operatori nu se limitează la tariful afișat inițial. O analiză recentă scoate în evidență variații importante între companiile aeriene europene incluse în comparație.

Clasamentul a fost realizat de compania de servicii AirAdvisor și are la bază date din 2025 pentru 23 de companii aeriene europene. Pentru comparație a fost folosit indicatorul RASK, care reprezintă venitul mediu obținut pentru fiecare loc disponibil și pentru fiecare kilometru parcurs. Valoarea este exprimată în eurocenți și nu reprezintă pur și simplu prețul unui bilet de avion.

În calcul intră și veniturile obținute din servicii suplimentare. Printre acestea se numără taxele pentru bagaje și costurile asociate alegerii locului. Prin urmare, indicatorul utilizat de analiză reflectă mai multe surse de venit ale companiei aeriene, nu doar suma plătită pentru tariful de bază.

Valoarea RASK din 2025 (în eurocenți). Clasamentul prezentat de AirAdvisor este următorul:

Widerøe – 32

British Airways – 8,88

Air France – 8,5

Austrian Airlines – 8,5

Lufthansa – 8,45

Transavia – 6,64

Finnair – 6,22

Ryanair – 5,56

easyJet – 5,21

Wizz Air – 4,33

Wizz Air ocupă ultima poziție în clasamentul bazat pe indicatorul RASK, cu o valoare de 4,33 eurocenți. easyJet se află pe locul 22, cu 5,21 eurocenți, iar Ryanair este pe poziția 21, cu 5,56 eurocenți. La polul opus, Widerøe apare pe primul loc, cu o valoare de 32 de eurocenți.

Clasamentul nu înseamnă că un pasager va găsi automat cel mai ieftin bilet dacă alege Wizz Air. În același timp, faptul că o companie are o valoare RASK mai ridicată nu înseamnă că aceasta nu poate avea oferte avantajoase pentru anumite zboruri, relatează CHIP.

Prețul final plătit de pasager poate varia în funcție de mai multe elemente. Momentul rezervării, ruta aleasă și serviciile suplimentare sunt printre factorii care pot influența costul unei călătorii. Din acest motiv, valorile din clasament pot fi utilizate ca punct de orientare atunci când sunt comparate ofertele disponibile pentru o viitoare călătorie.