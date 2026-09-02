Prețul ridicat al petrolului poate scumpi biletele de avion. Unele companii aeriene riscă să nu treacă de iarnă

Ryanair avertizează că prețul ridicat la petrol ar putea pune o presiune puternică asupra companiilor aeriene europene în această iarnă. Transportatorul irlandez se așteaptă și la o creștere semnificativă a tarifelor pentru zborurile pe distanțe scurte dacă petrolul rămâne scump și în 2027.

Avertismentul Ryanair vine după o nouă creștere a cotațiilor petrolului, pe fondul intensificării recente a conflictului din Orientul Mijlociu.

Prețul mediu al combustibilului pentru avioane a ajuns la aproximativ 156 de dolari pe baril, în creștere cu 8,2% într-o singură lună și cu 74,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA).

Pentru companiile aeriene, evoluția este importantă deoarece combustibilul reprezintă una dintre principalele categorii de cheltuieli, precizează The Independent.

Ryanair consideră că transportatorii care nu și-au asigurat din timp prețurile pentru o parte suficient de mare din necesarul de combustibil vor fi cei mai expuși.

„Dacă prețurile ridicate ale petrolului vor continua până în 2027, Ryanair consideră că tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte din Europa vor crește semnificativ pentru a reflecta prețurile mai mari ale petrolului, deoarece unii concurenți cu un grad mai redus de acoperire a riscului vor avea dificultăți în a-și menține capacitatea sau chiar în a supraviețui sezonului de iarnă care urmează”, a transmis compania.

Ryanair se află într-o poziție mai favorabilă în fața scumpirii petrolului datorită contractelor încheiate anterior pentru a se proteja împotriva fluctuațiilor de preț.

Aproximativ 80% din combustibilul necesar companiei pentru 2027 este asigurat la un preț de 67 de dolari pe baril. Compania consideră că această protecție îi permite să rămână pe drumul către un nou an profitabil.

Problema apare pentru cantitatea de combustibil care nu este acoperită prin asemenea contracte și trebuie cumpărată la prețurile actuale, mult mai ridicate.

Din acest motiv, Ryanair a decis să își reducă expunerea în perioada noiembrie-martie, când programul de iarnă este mai puțin profitabil.

Compania și-a redus însă ținta de trafic pentru 2027 de la 216 milioane la 214 milioane de pasageri. Decizia este menită să limiteze cantitatea de combustibil neacoperită care trebuie cumpărată la prețurile ridicate de pe piață.

Traficul din perioada de iarnă ar urma astfel să rămână în mare parte la același nivel cu cel înregistrat cu un an înainte.

Pentru sezonul de vară, situația este diferită. Ryanair estimează în continuare o creștere de peste 5% a traficului în perioada aprilie-octombrie, până la 145 de milioane de pasageri.

În timp ce Ryanair își ajustează planurile pentru sezonul rece, Wizz Air a raportat o creștere puternică a traficului. Numărul pasagerilor transportați de companie a crescut luna trecută cu 25,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Avansul a fost susținut de creșterea capacității de zbor, într-un moment în care evoluția prețului petrolului devine una dintre principalele provocări pentru companiile aeriene europene înaintea sezonului de iarnă.