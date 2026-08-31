Prețurile petrolului au crescut cu peste 2%, după o nouă escaladare a conflictului dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz revine în centrul atenției

Prețurile petrolului au crescut cu peste 2% luni dimineață, după o nouă escaladare a conflictului dintre Statele Unite și Iran, în timp ce investitorii au evaluat și perspectiva unei posibile majorări a dobânzii de politică monetară de către Rezerva Federală a SUA. Evoluțiile din Orientul Mijlociu au reaprins temerile privind aprovizionarea cu petrol, în special în contextul incertitudinilor legate de redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

În același timp, acțiunile asiatice au scăzut luni, după comentariile considerate restrictive ale șefului Rezervei Federale, Kevin Warsh, care au determinat investitorii să-și majoreze pariurile privind o creștere a dobânzii în Statele Unite, conform Euronews.

Inflația americană rămâne ridicată, ajungând la 3,7%, aproape dublu față de ținta de 2% a Fed. Costurile ridicate ale energiei au contribuit în mare măsură la această presiune inflaționistă, iar banca centrală americană se află sub presiune pentru a interveni.

Warsh a alimentat incertitudinea după ce, în cadrul unui discurs foarte așteptat la simpozionul Jackson Hole al bancherilor centrali și economiștilor din Wyoming, nu a oferit o orientare clară privind următoarea decizie de politică monetară. Totuși, mesajul său a fost suficient de ferm pentru ca traderii să considere că o majorare a costurilor de împrumut este posibilă.

Oficialul Fed a apreciat că evoluția inflației este îngrijorătoare și a pus sub semnul întrebării caracterul restrictiv al condițiilor financiare actuale. În același timp, el nu a spus că va susține neapărat o majorare a dobânzii, subliniind că rămâne angajat față de o disciplină de analiză și nu față de o decizie deja luată.

Declarațiile au avut efecte vizibile asupra piețelor financiare. Toți cei trei principali indici de pe Wall Street au încheiat în scădere vineri. Randamentele obligațiunilor americane pe termen scurt, care reflectă așteptările privind politica monetară, au crescut, în timp ce dolarul s-a apreciat față de principalele monede. Aurul, care este în general avantajat de dobânzile mai mici, a pierdut teren.

Piețele asiatice au urmat aceeași tendință. Companiile din sectorul tehnologic au fost printre cele mai afectate, în condițiile în care acestea se bazează pe împrumuturi pentru a finanța investițiile foarte mari în inteligența artificială. Bursele din Tokyo, Seul, Hong Kong, Shanghai, Taipei și Jakarta au scăzut, în timp ce Singapore și Wellington au înregistrat creșteri ușoare.

În următoarele două săptămâni, atenția investitorilor se va concentra asupra mai multor indicatori economici importanți înainte ca Rezerva Federală să ia următoarea decizie privind dobânda. Datele privind piața muncii sunt așteptate în această săptămână, iar indicele prețurilor de consum, CPI, va fi publicat săptămâna viitoare.

Datele privind angajările ar putea avea un rol important în anticiparea deciziei Fed. Dacă raportul privind piața muncii va fi în linie cu așteptările și nu va oferi băncii centrale prea multe motive pentru o intervenție, raportul privind inflația de bază de săptămâna viitoare ar putea deveni principalul indicator urmărit de piețe.

Volatilitatea ar putea crește semnificativ în jurul acestor date, inclusiv pe piețele dobânzilor, valutare și bursiere.

Lupta Fed împotriva inflației este complicată și de războiul dintre Statele Unite și Iran, care a contribuit la creșterea prețurilor petrolului. După ce au scăzut în cea mai mare parte a săptămânii trecute, cotațiile au urcat din nou luni, la o zi după ce Statele Unite au anunțat că au atacat lansatoare de rachete iraniene aflate pe o insulă din Strâmtoarea Ormuz, notează Reuters.

Forțele americane au lovit duminică două lansatoare de pe insula Larak, aceasta fiind prima lovitură americană cunoscută asupra Iranului de la sfârșitul lunii iulie. Atacul a determinat Iranul să riposteze prin lovirea unor ținte militare americane din Iordania, potrivit informațiilor publicate de presa iraniană și atribuite Gărzilor Revoluționare.

Escaladarea a avut loc la scurt timp după ce conflictul dintre SUA și Iran a intrat în cea de-a șasea lună și într-un moment în care ostilitățile începuseră să se reducă. Schimbul de atacuri a readus în prim-plan temerile privind evoluția conflictului, în condițiile în care negocierile pentru pace sunt blocate, iar eforturile de redeschidere a Strâmtorii Ormuz nu au produs până acum rezultatele așteptate.

Prin Strâmtoarea Ormuz trecea înainte de izbucnirea războiului aproximativ o cincime din petrolul mondial, iar închiderea în mare parte a acestei rute strategice reprezintă o sursă importantă de incertitudine pentru piața energetică.

Oficialii americani au promis în această lună intensificarea presiunii economice asupra Iranului pentru a determina Teheranul să redeschidă calea navigabilă.

La ora 04:36 GMT, contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 2,21 dolari, respectiv 2,51%, până la 90,31 dolari pe baril. Petrolul american West Texas Intermediate, WTI, se tranzacționa la 85,23 dolari pe baril, în creștere cu 1,83 dolari, echivalentul a 2,19%.

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică, într-o postare scurtă pe rețelele sociale, că centrul energetic iranian de pe insula Kharg era distrus. Nu au existat însă dovezi că insula ar fi fost atacată, iar postarea, însoțită de un material generat cu ajutorul inteligenței artificiale, nu a oferit alte detalii.

Negocierile pentru încheierea conflictului au ajuns într-un punct mort, în timp ce mediatorii încearcă să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. În aceste condiții, evoluția traficului maritim devine un indicator important pentru piața petrolului.

Numărul navelor comerciale vizibile care au traversat strâmtoarea în weekend a scăzut la aproximativ cinci pe zi, potrivit datelor privind transporturile maritime. Reducerea reflectă prudența companiilor care se tem că navele ar putea fi atacate.

United Kingdom Maritime Trade Operations a raportat duminică faptul că un petrolier a fost lovit de un proiectil în timp ce naviga spre interiorul strâmtorii, sâmbătă.

Analiștii consideră că o confruntare limitată este în prezent mai probabilă decât o escaladare susținută a conflictului. Totuși, fiecare nou episod militar afectează calendarul redeschiderii Strâmtorii Ormuz.

Anterior, existau speranțe că negocierile dintre SUA și Iran ar putea fi reluate până la sfârșitul celui de-al treilea trimestru, însă această perspectivă a devenit mai puțin probabilă după ultimele evoluții.

În acest context, prețurile petrolului ar putea rămâne într-un interval cuprins între 85 și 95 de dolari pe baril, atât timp cât nu apar informații mai clare privind situația din Strâmtoarea Ormuz.

Pentru traderii de petrol, noua escaladare reprezintă un semnal că prima geopolitică inclusă în prețul țițeiului poate reveni foarte rapid. Fluxurile fizice de petrol prin Ormuz s-au îmbunătățit semnificativ față de cele mai dificile momente ale crizei, motiv pentru care țițeiul începuse să piardă o parte din prima de risc. Ultimul schimb de atacuri arată însă cât de fragilă este această îmbunătățire și cât de repede transporturile maritime pot redeveni o preocupare centrală pentru traderi.

Pe lângă acțiunile militare, presiunea economică asupra Iranului ar urma să crească. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat duminică pentru Reuters că Statele Unite ar urma să impună săptămânal noi sancțiuni secundare împotriva Iranului.

Aceste măsuri fac parte din eforturile administrației americane de a crește presiunea asupra Teheranului în contextul conflictului și al blocării Strâmtorii Ormuz.

În ciuda creșterii puternice de luni, petrolul Brent și WTI sunt pe cale să înregistreze mici scăderi în august. Cele două sortimente au pierdut peste 4% săptămâna trecută, aceasta fiind prima săptămână de declin din ultimele trei.

O altă evoluție urmărită de piață este legată de Venezuela. Donald Trump a anunțat duminică faptul că petrolul provenit dintr-un acord încheiat recent cu Venezuela va fi folosit pentru refacerea rezervelor strategice de petrol ale Statelor Unite. Rezervele americane au coborât în apropierea celui mai redus nivel din ultimii 44 de ani.