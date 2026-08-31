ANM anunță caniculă în ultima zi de vară. Cod galben și temperaturi de până la 37 de grade

Ultima zi de vară vine cu temperaturi deosebit de ridicate în mai multe regiuni ale țării. Pentru luni, 31 august, a fost emisă o atenționare Cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic. Și începutul lunii septembrie va aduce temperaturi peste cele normale în mai multe zone.

Atenționarea Cod galben este valabilă luni, 31 august, în intervalul 10:00 – 21:00 și vizează Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Avertizarea poate fi actualizată în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

Temperaturile ridicate nu dispar odată cu încheierea verii calendaristice. Pentru intervalul 31 august – 7 septembrie, valorile termice medii sunt estimate să fie mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice și sud-vestice și, local, în centrul țării.

În restul teritoriului, temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile vor fi excedentare în nord-est și local în centrul țării. În celelalte regiuni, regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal, fiind posibil un ușor deficit de precipitații în vest.

În săptămâna 7 – 14 septembrie, temperaturile medii vor continua să fie mai ridicate decât cele specifice perioadei în regiunile vestice și sud-vestice.

În restul țării, valorile termice medii se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în vestul, sud-vestul și centrul țării, iar în celelalte regiuni vor fi apropiate de cele normale.

Pentru intervalul 14 – 21 septembrie, temperatura medie a aerului este estimată să fie mai ridicată decât normalul climatologic în toate regiunile țării.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normele specifice perioadei în majoritatea regiunilor.

Tendința va continua și în săptămâna 21 – 28 septembrie, când temperaturile sunt estimate să se mențină peste valorile normale pentru această perioadă în întreaga țară.

În privința precipitațiilor, cantitățile estimate vor fi apropiate de normele climatologice în majoritatea regiunilor.

Astfel, după o ultimă zi de vară cu temperaturi de până la 37 de grade, prima lună de toamnă este estimată să păstreze un regim termic ridicat, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru această perioadă în numeroase regiuni.