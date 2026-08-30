Vreme extremă în România. ANM anunță furtuni și rafale de 70 km/h duminică, apoi temperaturi de până la 37 de grade

România trece de la episoade de instabilitate atmosferică la caniculă. Meteorologii au emis două atenționări Cod galben. Duminică, 30 august, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină în mai multe zone montane și în nord-vestul Moldovei. Luni, 31 august, temperaturile vor urca până la 37 de grade în vestul și sud-vestul țării.

Prima atenționare este valabilă duminică, 30 august, între orele 13:00 și 20:00 și vizează local Carpații Orientali, Carpații Meridionali și nord-vestul Moldovei.

În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică, însoțite de averse torențiale moderate cantitativ și descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală de 50-70 km/h, iar izolat se poate produce grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1-2 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp și, izolat, la 25-30 l/mp.

Fenomene specifice instabilității atmosferice sunt posibile și în restul zonei montane, precum și pe arii restrânse în Transilvania și în zonele submontane ale Moldovei.

A doua atenționare Cod galben este valabilă luni, 31 august, între orele 10:00 și 21:00.

Aceasta vizează Crișana, Banatul, Maramureșul, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest.

Pe lângă temperaturile ridicate, disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturi ridicate sunt înregistrate însă încă de duminică în vestul și sud-vestul țării. Maximele se vor situa în jurul valorii de 34 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Izolat, ITU va atinge pragul critic.

Astfel, în mai puțin de 24 de ore, diferite regiuni ale țării vor fi afectate de fenomene meteo opuse: de la ploi torențiale, descărcări electrice și rafale puternice de vânt la caniculă și temperaturi de până la 37 de grade.

Avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.