Volkswagen ar putea elimina până la 50.000 de locuri de muncă. Negocieri decisive înainte de planul de restructurare

Volkswagen se apropie de o decizie majoră privind restructurarea grupului, care ar putea aduce zeci de mii de concedieri suplimentare. Directorul general Oliver Blume vrea ca numărul posturilor vizate de reduceri să ajungă până la 50.000, în timp ce sindicatele și landul Saxonia Inferioară se opun unor măsuri radicale. Părțile sunt presate să ajungă la un compromis înaintea ședinței Consiliului de Supraveghere din 4 septembrie.

Premierul landului Saxonia Inferioară, Olaf Lies, a cerut conducerii Volkswagen și sindicatelor să își apropie pozițiile în următoarele zile, înaintea unei reuniuni decisive pentru viitorul grupului auto.

Consiliul de Supraveghere al Volkswagen se va reuni pe 4 septembrie și urmează să analizeze un amplu plan de redresare. Printre măsurile luate în calcul se numără noi reduceri de personal, dar și decizii privind viitorul unor fabrici.

Negocierile au provocat tensiuni între conducerea companiei, reprezentanții angajaților și Saxonia Inferioară, care este al doilea mare acționar al Volkswagen.

Olaf Lies a arătat că există o presiune puternică asupra tuturor părților pentru găsirea unei soluții înaintea reuniunii Consiliului de Supraveghere.

Directorul general al Volkswagen, Oliver Blume, urmărește o reducere mult mai amplă a numărului de angajați decât cea planificată anterior.

Numărul locurilor de muncă vizate ar putea fi dublat, ajungând până la 50.000 de posturi.

Conducerea analizează inclusiv posibilitatea închiderii unor fabrici și separarea unor divizii, măsurile făcând parte dintr-un plan amplu de reducere a costurilor.

Compania se confruntă cu mai multe probleme simultan, printre care tarifele ridicate, diminuarea cererii și concurența tot mai puternică venită din China.

Planurile conducerii au provocat o reacție puternică din partea sindicatelor. Îngrijorări există și la nivelul autorităților din Saxonia Inferioară, unde Volkswagen are o prezență industrială importantă.

Landul deține o participație care îi oferă, în practică, o minoritate de blocaj în cadrul grupului.

Olaf Lies a atras atenția și asupra responsabilității economice și sociale a Volkswagen, având în vedere numărul mare de angajați ai companiei, fabricile din Saxonia Inferioară și din alte regiuni, dar și furnizorii și prestatorii de servicii care depind de activitatea producătorului auto.

Discuțiile pentru găsirea unui compromis se concentrează în principal asupra numărului de locuri de muncă ce ar urma să fie eliminate și asupra viitorului fabricilor amenințate de restructurare.

Înaintea ședinței Consiliului de Supraveghere, comitetul executiv al Volkswagen urmează să se reunească joi pentru a analiza stadiul negocierilor.

Din acest organism fac parte reprezentanți ai angajaților, premierul Olaf Lies și membri ai familiilor Porsche și Piech.

Rezultatul negocierilor va fi esențial pentru forma finală a planului de redresare care va ajunge pe masa Consiliului de Supraveghere pe 4 septembrie.