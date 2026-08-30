Interzis pentru șoferii care folosesc Waze. Riști amendă dacă ai această funcție activată

Șoferii care folosesc Waze sau alte aplicații de navigație trebuie să fie atenți atunci când circulă în afara României. Deși utilizarea Waze și raportarea echipajelor de Poliție nu sunt interzise în prezent în România, legislația diferă de la o țară la alta. În anumite state, funcțiile prin care conducătorii auto sunt avertizați cu privire la radare și controale pot duce la sancțiuni.

Utilizarea Waze nu este interzisă în România, iar în prezent nu există o regulă generală care să îi împiedice pe utilizatori să vadă sau să raporteze în aplicație prezența echipajelor de Poliție ori a radarelor.

Subiectul a revenit în atenție după o decizie pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pe 16 iunie 2026. Potrivit acesteia, statele membre pot impune temporar aplicațiilor de navigație ascunderea anumitor informații referitoare la controalele Poliției, în anumite zone și pentru perioade determinate.

Hotărârea nu înseamnă însă că alertele au devenit automat ilegale în toate statele Uniunii Europene. Pentru aplicarea unor asemenea restricții în România ar fi necesare măsuri adoptate de autoritățile naționale.

Există însă o regulă pe care șoferii trebuie să o respecte indiferent dacă folosesc Waze, Google Maps sau o altă aplicație.

Codul Rutier interzice utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii unui vehicul aflat în mișcare, cu excepția dispozitivelor prevăzute cu funcția de tip „mâini libere”. Prevederea din articolul 36 alineatul (3), în forma actuală, se aplică din aprilie 2020.

Prin urmare, faptul că funcțiile Waze sunt permise nu înseamnă că șoferul poate lua telefonul în mână pentru a introduce o alertă în timp ce conduce.

Situația este diferită pentru românii care călătoresc cu mașina în alte state europene. În unele țări, aplicația poate fi utilizată pentru navigație, însă anumite funcții trebuie dezactivate.

Un astfel de caz este Germania. Waze, Google Maps și aplicațiile similare pot fi folosite pentru stabilirea traseului, informații despre trafic sau navigație.

Restricția privește însă funcțiile care îl avertizează pe conducătorul auto cu privire la controalele de viteză.

Legislația rutieră germană prevede că, atunci când un dispozitiv are mai multe întrebuințări – precum un smartphone sau un sistem de navigație –, funcțiile destinate avertizării asupra controalelor rutiere nu trebuie utilizate de șofer în timpul deplasării.

Potrivit ADAC, sancțiunea standard pentru utilizarea unei aplicații de avertizare asupra radarelor este de 75 de euro, la care se adaugă un punct în registrul rutier.

O decizie pronunțată în Germania în 2023 a arătat că restricția nu poate fi ocolită pur și simplu prin folosirea telefonului unui pasager.

Curtea Regională Superioară din Karlsruhe a analizat cazul unui conducător auto care beneficia de informațiile furnizate de o aplicație de avertizare instalată pe telefonul partenerei sale.

Instanța a considerat relevant faptul că șoferul știa că aplicația funcționa și utiliza informațiile furnizate de aceasta. Astfel, simplul fapt că dispozitivul nu îi aparținea nu a fost suficient pentru evitarea sancțiunii.

Șoferii care ajung în Elveția trebuie să fie și mai atenți. Regulile aplicate aici sunt mai restrictive în privința dispozitivelor și funcțiilor care avertizează asupra controalelor Poliției.

Interdicția nu vizează doar detectoarele radar clasice. Ea poate include și dispozitive GPS sau telefoane pe care sunt stocate informații referitoare la poziția radarelor fixe și mobile, camerelor amplasate la semafoare sau altor controale.

Autoritățile elvețiene recomandă eliminarea acestor informații de pe dispozitive înainte de intrarea în țară.

Funcțiile obișnuite de navigație rămân permise. Șoferii pot utiliza aplicațiile pentru trasee, parcări, benzinării, hoteluri sau alte puncte de interes care nu au legătură cu localizarea controalelor.

Și Franța aplică reguli speciale în această privință. Legislația interzice dispozitivele sau funcțiile care indică în mod precis locurile în care se află aparatele utilizate pentru constatarea încălcării regulilor de circulație.

Sancțiunea poate ajunge până la 1.500 de euro, fiind posibilă și pierderea a șase puncte.

Aplicațiile de navigație s-au adaptat acestor prevederi și utilizează avertizări mai generale, precum cele referitoare la o „zonă de pericol”, în loc să indice poziția exactă a unui radar.

Importantă este diferența dintre aplicația propriu-zisă și funcția utilizată. Waze sau Google Maps nu devin automat ilegale într-o țară care restricționează avertizările privind radarele.

Funcțiile obișnuite, precum navigația către destinație, alegerea unor trasee alternative, informațiile privind ambuteiajele sau accidentele și utilizarea hărților offline pot fi folosite în continuare, în funcție de legislația locală.

Pentru șoferii români care pleacă în străinătate este importantă verificarea regulilor din fiecare stat tranzitat. O funcție permisă în România poate fi restricționată imediat după trecerea frontierei.

În același timp, indiferent de țara în care circulă, șoferii trebuie să țină cont și de regulile referitoare la manipularea telefonului la volan. Setarea traseului înainte de plecare și utilizarea comenzilor vocale, Android Auto, Apple CarPlay sau a sistemului multimedia al mașinii reduc necesitatea folosirii telefonului în timpul deplasării, potrivit Auto Motor și Sport.