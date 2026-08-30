Apa rece se oprește în București. Lista străzilor afectate de întreruperile programate

Apa rece va fi oprită temporar în mai multe zone din București, în zilele următoare. Apa Nova are programate lucrări de modernizare și intervenție care vor afecta consumatorii din sectoarele 1 și 4. Primele întreruperi sunt programate în noaptea de luni, 31 august, spre marți, 1 septembrie, iar alte zone vor rămâne fără apă în noaptea de 3 spre 4 septembrie 2026. În paralel, sunt anunțate și întreruperi de energie electrică în București și Ilfov.

Locuitorii mai multor zone din Sectorul 4 trebuie să se pregătească pentru o întrerupere a alimentării cu apă rece care va dura aproximativ șapte ore.

Furnizarea va fi sistată luni, 31 august, începând cu ora 23:00, urmând să fie reluată marți, 1 septembrie, la ora 06:00.

Potrivit programului anunțat de Apa Nova, sunt vizate următoarele artere:

Drumul Binelui;

Bulevardul Metalurgiei;

Drumul Dealul Bradului;

Drumul Dealul Bisericii;

Strada Dumitru Brumărescu.

Întreruperea este programată pe timpul nopții, iar alimentarea ar urma să revină la parametri normali în cursul dimineții de marți.

O altă intervenție este programată câteva zile mai târziu, în Sectorul 1 al Capitalei.

Apa Nova va întrerupe furnizarea apei reci joi, 3 septembrie, începând cu ora 23:00. Reluarea alimentării este programată pentru vineri, 4 septembrie, la ora 06:00.

Prima zonă afectată cuprinde:

Bulevardul Gloriei;

Strada Izbiceni;

Strada Dăeni;

Strada Feldioara.

În același interval, furnizarea va fi oprită și pentru consumatorii dintr-o altă zonă a Sectorului 1:

Bulevardul Gloriei;

Strada Cireșoaia;

Intrarea Neatârnării;

Strada Neatârnării.

Și în acest caz, întreruperea programată va avea o durată de aproximativ șapte ore.

Întreruperile sunt legate de lucrări programate la rețeaua de alimentare cu apă. Apa Nova anunță periodic astfel de intervenții atunci când sunt necesare lucrări de modernizare sau alte operațiuni asupra infrastructurii.

Pentru locuitorii străzilor vizate, este recomandată asigurarea unei rezerve de apă pentru consum și necesitățile casnice pe durata intervalului în care furnizarea este sistată.

Programul anunțat arată că intervențiile se desfășoară pe timpul nopții, atât în Sectorul 4, cât și în Sectorul 1.

În aceeași perioadă sunt programate și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Rețele Electrice Muntenia efectuează lucrări de reparații, modernizare și mentenanță în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu.

În Capitală, luni, 31 august, curentul va fi întrerupt în Sectorul 6, pe Aleea Dealul Măcinului nr. 1, bloc A44B, scara C, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 1 septembrie, sunt vizate Aleea Dealul Măcinului nr. 1, bloc A44B, scara D, din Sectorul 6, precum și Șoseaua Dudești-Pantelimon din Sectorul 3. În ambele cazuri, intervalul anunțat este 09:00–17:00.

În Ilfov, întreruperile încep tot luni, 31 august. Sunt vizate zone din Bragadiru, Voluntari și Ciorogârla.

În Voluntari, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe Strada Eroilor nr. 118, Complex Terra Residence, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 1 septembrie, sunt programate intervenții în Ciolpani, Voluntari, Dragomirești-Deal și Dudu, iar în zilele următoare vor fi afectate și zone din Olteni, Petrăchioaia și Ciofliceni.

Întreruperile de energie electrică pot ajunge până la opt ore, în funcție de zona în care sunt realizate lucrările.