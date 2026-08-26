Se oprește apa caldă până pe 4 septembrie. Locuitorii de pe zeci de străzi sunt afectați

Termoficare Oradea S.A. întrerupe, începând de miercuri, 26 august 2026, furnizarea energiei termice necesare preparării apei calde pentru consumatorii racordați la 15 puncte termice din municipiu. Măsura este necesară pentru remedierea a patru avarii apărute pe Magistrala 3. Potrivit estimărilor companiei, furnizarea ar urma să fie reluată vineri, 4 septembrie, până la ora 23:30.

Întreruperea furnizării a început miercuri, 26 august, la ora 08:00 și îi vizează pe utilizatorii alimentați prin intermediul punctelor termice PT 131, 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 128 și PT 221.

Consumatorii racordați la aceste puncte termice nu vor beneficia de energie termică pentru prepararea apei calde pe durata intervențiilor.

Măsura afectează locuitorii dintr-o zonă extinsă a municipiului.

Potrivit anunțului Termoficare Oradea, sunt afectați consumatorii de pe străzile Uzinelor, Aleea Rogerius, Aleea Sulfinei, Călugăreni, B. Pascal, Italiană, Transilvaniei, Traian Lalescu, Mehedinți, Cosminului, Bernard Shaw, Bârsei, Bulevardul Ștefan cel Mare, Corneliu Coposu, Milcovului, Flamarion, Predeal, M. Sadoveanu și Moldovei.

Pe lista zonelor afectate se mai află străzile I. Cantacuzino, Th. Speranția, Zimbrului, Vagonului, Locomotivei, Michelangelo, Lacul Roșu, Lăcrimioarelor, Volga, Robert Owen, Iasomiei, Olimpiadei, Luminiței și Aron Cotruș.

Întreruperea este determinată de necesitatea remedierii a patru avarii apărute pe rețeaua termică de transport, respectiv pe Magistrala 3.

Echipele tehnice vor interveni în patru puncte din oraș. Lucrări sunt programate la intersecția străzilor I. Cantacuzino cu Michelangelo și la intersecția străzilor Traian Lalescu cu Cosminului.

Alte două intervenții vor avea loc pe strada I. Cantacuzino, în dreptul numărului 80, și pe strada Traian Lalescu, în zona stadionului „Ioan Bodola”.

Potrivit estimării comunicate de Termoficare Oradea, lucrările vor dura mai multe zile.

Furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde ar urma să fie reluată vineri, 4 septembrie 2026, cel târziu până la ora 23:30.

Compania precizează că echipele de intervenție vor încerca să finalizeze lucrările într-un termen cât mai scurt.

Pentru informații privind evoluția intervențiilor și stadiul furnizării, consumatorii pot contacta dispeceratul Termoficare Oradea la numărul Tel Verde 0 800 070 800, disponibil gratuit din rețelele fixe și mobile, sau Dispeceratul SCADA, la numărul 0259 467 577.