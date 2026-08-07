ELCEN oprește preventiv CET Grozăvești din cauza caniculei. Apa caldă este asigurată

Canicula și condițiile dificile din sistemul energetic au determinat ELCEN să ia o măsură preventivă pentru protejarea echipamentelor de la CET Grozăvești. Grupul energetic al centralei a fost oprit controlat, fără impact asupra consumatorilor.

Electrocentrale București S.A. (ELCEN) a anunțat că a efectuat oprirea preventivă și controlată a grupului energetic în cogenerare (cazan și turbină) din cadrul CET Grozăvești. Măsura a fost luată pentru protejarea echipamentelor și prevenirea producerii unei avarii majore, în contextul condițiilor meteorologice dificile din această perioadă.

Grupul energetic de la CET Grozăvești fusese repus în funcțiune la 3 august și a operat în regim de cogenerare, contribuind la echilibrarea Sistemului Energetic Național prin livrarea zilnică a aproximativ 30 MW de energie electrică. Producția a fost destinată sprijinirii rețelei în perioada stării de alertă energetică.

Funcționarea grupului energetic de la CET Grozăvești în condițiile specifice perioadei de vară a fost afectată de două limitări tehnice importante, generate de temperaturile extreme și de configurația actuală a rețelei de termoficare.

Un prim factor a fost reprezentat de temperaturile ridicate ale apei de răcire preluate din râul Argeș. Din cauza caniculei, aceasta a ajuns la valori cuprinse între 27 și 30 de grade Celsius, ceea ce a favorizat creșterea temperaturilor la lagărele turbinei și apariția riscului de supraîncălzire a echipamentelor.

O a doua problemă a fost determinată de consumul termic redus din perioada de vară, când necesarul de energie termică al municipiului București este la un nivel minim, dar și de lucrările de reabilitare efectuate de Compania Municipală Termoenergetica în rețeaua de transport. Aceste intervenții au limitat temporar aria deservită de CET Grozăvești.

În aceste condiții, volumul redus de apă aflat în circulație prin sistem nu a mai putut prelua eficient căldura produsă în regim de cogenerare. Ca urmare, temperaturile agentului termic au crescut semnificativ, ajungând la aproximativ 95–100 de grade Celsius pe tur și la peste 75 de grade Celsius pe retur. Acest regim de funcționare a îngreunat răcirea corespunzătoare a ansamblului cazan-turbină și a împiedicat menținerea echipamentului în parametrii tehnici optimi.

Pentru a evita uzura prematură sau producerea unei avarii, specialiștii ELCEN au decis oprirea operativă a grupului energetic înainte ca acesta să atingă limitele critice de siguranță.

Oprirea turbinei de la CET Grozăvești nu are niciun impact asupra consumatorilor din București. Furnizarea apei calde menajere este asigurată fără întreruperi, ELCEN menținând producția de agent termic necesar prin punerea imediată în funcțiune a unui Cazan de Apă Fierbinte (CAF).

Pentru susținerea Sistemului Energetic Național, în contextul perioadei cu consum ridicat de energie electrică, ELCEN a programat pentru luni dimineață pornirea CET Progresu. Centrala va furniza energie suplimentară în rețea și va contribui la menținerea stabilității sistemului energetic.

Parametrii tehnici ai CET Grozăvești sunt monitorizați permanent de specialiștii ELCEN, iar repornirea turbinei va fi analizată imediat ce condițiile meteorologice vor permite o răcire corespunzătoare a echipamentelor și revenirea la un regim de funcționare sigur.