Egiptul se îndreaptă spre grâul din România. Problemele din Marea Neagră deschid noi oportunități pentru exportatori

Egiptul își diversifică sursele de aprovizionare cu grâu și își îndreaptă tot mai mult atenția spre România, Franța și Bulgaria, în condițiile problemelor care afectează exporturile din Rusia și Ucraina. La Constanța, piața cerealelor a început săptămâna fără o direcție clară, cu mici scăderi la grâu, dar cu porumbul în creștere.

Autoritățile de la Cairo discută extinderea cooperării cu furnizorii europeni, pe fondul problemelor logistice și de securitate care afectează exporturile din Rusia și Ucraina.

Un transport de 50.000 de tone de grâu francez se află deja în drum spre Egipt, iar alte livrări sunt așteptate.

Egiptul analizează noi achiziții pentru a se proteja în cazul unei eventuale creșteri a prețurilor internaționale. Rezervele strategice ale țării sunt în prezent suficiente pentru mai mult de șase luni de consum.

Pentru România, orientarea Egiptului către furnizorii europeni poate crea oportunități suplimentare de export pe una dintre piețele importante din nordul Africii, arată analiza agrointel.ro.

Piața fizică de la Constanța a început săptămâna cu evoluții mixte. Grâul de panificație și cel furajer au pierdut câte un euro față de vineri, în timp ce porumbul a avansat cu un euro. Orzul furajer a rămas neschimbat.

La un curs de 5,26 lei pentru un euro, cotația DAP Constanța pentru grâul de panificație era luni, 21 septembrie, de 234 euro pe tonă, echivalentul a 1.228 lei. Grâul furajer era cotat la 213 euro pe tonă, respectiv 1.118 lei.

Porumbul a ajuns la 231 euro pe tonă, echivalentul a 1.213 lei, iar orzul furajer era cotat la 219 euro pe tonă, respectiv 1.150 lei.

Pe segmentul oleaginoaselor, floarea-soarelui s-a menținut la 501 euro pe tonă, echivalentul a 2.638 lei, în timp ce rapița a coborât cu un euro, până la 531 euro pe tonă, respectiv 2.792 lei.

Incertitudinile privind exporturile din Marea Neagră continuă să fie unul dintre principalii factori urmăriți de piață.

La Paris, grâul s-a apreciat cu 1,5 euro, până la 243 euro pe tonă pentru contractul din decembrie. Creșterea a urmat evoluția de la Chicago, unde noile atacuri cu drone dintre Ucraina și Rusia au redus speranțele privind o dezescaladare.

Porumbul MATIF a avansat cu peste patru euro față de închiderea de vineri și a ajuns la 268,5 euro pe tonă pentru contractul din noiembrie.

Rapița Euronext a câștigat șase euro pe tonă, până la 555 euro, susținută și de creșterea soiei de la Chicago.

Fluxurile de grâu rusesc care continuă prin Marea Baltică nu reușesc să compenseze volumele pierdute din Marea Neagră, dar contribuie, cel puțin pe termen scurt, la limitarea unor noi creșteri puternice ale cotațiilor.

Presiunea asupra agricultorilor europeni vine și din diferențele de cost față de Ucraina.

O analiză a Asociației Franceze a Producătorilor de Porumb (AGPM) arată că porumbul ucrainean ar avea un cost de producție de aproximativ două ori mai mic decât cel produs în Uniunea Europeană.

Organizația atrage atenția și asupra diferențelor de reglementare. Din cele 114 substanțe active autorizate pentru utilizarea la porumb în Ucraina, 47% nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, iar 62% nu sunt autorizate în Franța.

AGPM avertizează că extinderea preferințelor comerciale pentru produsele agricole ucrainene ar putea pune o presiune suplimentară asupra fermierilor europeni. În scenariul prezentat de organizație, producția ucraineană de porumb ar putea ajunge la 39 de milioane de tone până în 2030, iar suprafața cultivată ar putea crește cu peste un milion de hectare.

Comercianții de cereale și oleaginoase urmăresc și întâlnirea programată joi între președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping.

Una dintre principalele întrebări pentru piața agricolă este dacă Beijingul își va majora achizițiile de soia din Statele Unite. Incertitudinea privind rezultatul discuțiilor poate continua să genereze mișcări pe piețele futures.

În paralel, atenția este îndreptată spre Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de la New York, unde sunt așteptate eventuale semnale privind un moratoriu asupra atacurilor din Marea Neagră. Livrările de cereale din regiune au fost puternic afectate de atacurile asupra navelor și infrastructurii portuare.