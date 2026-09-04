Egiptul construiește primul său oraș inteligent de la zero. Noor Smart City își așteaptă primii locuitori

Egiptul traversează o amplă perioadă de transformare urbană, susținută de construirea unor noi comunități și de extinderea infrastructurii moderne. Noor Smart City, un oraș inteligent construit de la zero în zona Capital Gardens, face parte din această schimbare. Primele locuințe au ajuns în 2026 în etapa predărilor, însă dezvoltarea întregului oraș este programată să dureze 15 ani. Noua comunitate va reuni zone rezidențiale, servicii publice, infrastructură digitală și soluții pentru folosirea eficientă a energiei și a apei.

Noor Smart City se întinde pe aproximativ 5.000 de feddani, echivalentul a 21 de kilometri pătrați. Orașul este amplasat în Capital Gardens, pe drumul Cairo–Suez, într-o zonă aflată în apropierea Noii Capitale Administrative și a comunităților urbane Madinaty și Al Rehab.

Proiectul a fost lansat în 2021 și este dezvoltat de Arab Company for Urban Investment, companie din cadrul Talaat Moustafa Group, în parteneriat cu New Urban Communities Authority, autoritatea publică responsabilă de dezvoltarea noilor orașe din Egipt. Investiția anunțată la lansare a fost de 500 de miliarde de lire egiptene, însă nu a fost publicat ulterior un buget revizuit care să reflecte evoluția costurilor din sectorul construcțiilor.

Planul inițial prevedea aproximativ 140.000 de apartamente și vile, destinate unei populații de circa 600.000 de persoane. Documentele corporative publicate ulterior indică aproximativ 121.000 de unități rezidențiale, ceea ce sugerează că dimensiunea componentei locative a fost ajustată.

Un oraș inteligent nu este definit doar prin existența internetului de mare viteză sau a locuințelor automatizate. Conceptul presupune folosirea tehnologiei pentru administrarea transportului, iluminatului, consumului de energie, alimentării cu apă, colectării deșeurilor și serviciilor de securitate.

Sistemele digitale pot analiza consumul și pot adapta funcționarea rețelelor publice la necesitățile locuitorilor. Iluminatul stradal poate fi reglat în funcție de circulație, parcările pot transmite în timp real informații despre locurile disponibile, iar pierderile de apă sau defecțiunile pot fi identificate mai repede.

În Noor Smart City sunt prevăzute rețele 5G, infrastructură de fibră optică și acces Wi-Fi în zonele publice, comerciale și de servicii. Planurile includ parcări inteligente, iluminat controlat digital, sisteme de gestionare a energiei, locuințe automatizate și centre de supraveghere. Unele dintre aceste facilități vor deveni disponibile pe măsură ce vor fi finalizate etapele orașului și nu trebuie confundate cu servicii deja funcționale.

Mobilitatea din Noor Smart City a fost proiectată în jurul mijloacelor de transport electrice și al reducerii circulației automobilelor poluante. Planurile orașului includ o flotă internă formată din autobuze, autoturisme și scutere electrice, precum și benzi dedicate acestor vehicule și stații de încărcare amplasate în diferite zone.

Autobuzele electrice vor fi conectate la stații inteligente, dotate cu ecrane digitale care vor afișa traseele și orele de sosire. Sistemul va permite cumpărarea electronică a biletelor și monitorizarea vehiculelor, astfel încât circulația să poată fi adaptată în funcție de numărul pasagerilor și de situația din trafic.

Infrastructura rutieră este proiectată și pentru folosirea vehiculelor autonome, atunci când acestea vor putea circula în mod curent pe piața egipteană. Unele prezentări ale proiectului folosesc sintagma „transport automatizat”, însă informațiile publice disponibile nu confirmă că autobuzele fără șofer vor fi introduse chiar din prima etapă a orașului.

Organizarea orașului pornește de la împărțirea teritoriului în 12 cartiere, conectate prin trasee pietonale, piste pentru biciclete și spații verzi. Rețeaua a fost concepută pentru a permite accesul la principalele servicii fără ca toate deplasările să depindă de automobile.

În centrul Noor Smart City este prevăzut un parc de aproximativ 20 de acri. Acesta va fi legat de zonele rezidențiale și de districtul comercial printr-un circuit verde care traversează cartierele.

Planul urbanistic include un spital, un hotel de cinci stele, un centru pentru inovație, un campus universitar, școli și grădinițe. Zona educațională ar urma să ocupe 54 de feddani și să cuprindă zece instituții de învățământ, iar clubul sportiv și social va avea o suprafață de peste 90 de feddani.

Caracterul ecologic al orașului este legat de modul în care au fost proiectate clădirile și infrastructura publică. Documentația proiectului prevede folosirea panourilor solare pentru alimentarea unor servicii comune, inclusiv iluminatul stradal, precum și sisteme inteligente de irigații care să reducă pierderile de apă.

Echipamentele exterioare ale clădirilor vor fi integrate în arhitectură. Locuințele sunt proiectate cu accent pe eficiența energetică și confortul termic, într-un teritoriu în care temperaturile ridicate determină un consum important de electricitate pentru răcire.

Noor Smart City a trecut în 2026 de la etapa exclusivă de construcție la pregătirea primelor predări. La începutul anului, dezvoltatorul anunța că proprietarii din prima etapă își vor primi locuințele în cursul lui 2026.

În luna iulie, administrația orașului a prezentat lucrările finale desfășurate în zona de acces și a anunțat pregătirea pentru predarea succesivă a peste 4.000 de unități. Conducerea Talaat Moustafa Group a reconfirmat în august începerea livrărilor în a doua jumătate a anului.

Informațiile publice disponibile la începutul lunii septembrie indicau organizarea recepțiilor și programarea proprietarilor. Nu fusese publicat însă un bilanț oficial care să arate câte locuințe fuseseră deja predate efectiv.

Dezvoltarea Noor Smart City a fost împărțită în zece etape și ar trebui să dureze aproximativ 15 ani. Dacă programul stabilit la lansarea din 2021 va fi respectat, orașul ar urma să fie finalizat în jurul anului 2036.

Prima etapă a fost proiectată inițial cu 8.000 de unități. Predarea acestora era programată să înceapă la sfârșitul celui de-al patrulea an sau la începutul celui de-al cincilea an de la lansarea lucrărilor.

Dezvoltarea Noor Smart City se desfășoară în paralel cu extinderea infrastructurii care leagă Cairo de noile comunități urbane. Trenul electric ușor care deservește estul capitalei și Noua Capitală Administrativă a intrat deja în exploatare.

Egiptul și-a extins considerabil infrastructura rutieră prin Programul Național al Drumurilor. Din cei 7.000 de kilometri de drumuri noi planificați, autoritățile au finalizat 6.500 de kilometri, în timp ce alți 500 de kilometri se află în lucru. În paralel, au fost modernizați, lărgiți sau dublați 8.500 de kilometri din rețeaua rutieră existentă.

Programul de infrastructură a inclus și construirea a sute de poduri și tuneluri destinate eliminării intersecțiilor periculoase și reducerii timpilor de deplasare. Până la jumătatea anului 2025 fuseseră finalizate 945 de asemenea structuri. Printre proiectele importante se numără cinci tuneluri construite sub Canalul Suez: două în zona Ismailia, două la Port Said și unul la Suez. Prima etapă a sistemului de transport rapid cu autobuze de pe șoseaua de centură a capitalei, formată din 14 stații, a fost, de asemenea, terminată.

În sectorul energiei verzi funcționează parcul solar Benban din Aswan, cu o capacitate de 1.465 de megawați. În 2026 a fost inaugurată prima etapă a proiectului solar Obelisk din Qena, care furnizează 500 de megawați și dispune de baterii cu o capacitate de stocare de 200 de megawați-oră.