Războiul cu Iranul generează un val de instabilitate economică în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, iar efectele se extind rapid dincolo de sectorul energetic. Potrivit Fondului Monetar Internațional, regiunea intră într-o perioadă de creștere economică fragilă, marcată de incertitudine, presiuni inflaționiste și vulnerabilități structurale tot mai evidente.

Noile estimări indică o scădere abruptă a ritmului de creștere economică. PIB-ul real al regiunii Orientului Mijlociu și Africii de Nord este prognozat să avanseze cu doar 1,1% în acest an, mult sub nivelurile anticipate anterior escaladării conflictului. Această ajustare reflectă nu doar perturbările din sectorul petrolului și gazelor, ci și blocajele din comerț, transport și producție industrială.

Pe termen mediu, perspectivele rămân prudente. O redresare mai consistentă este anticipată abia după 2026, în funcție de stabilizarea situației geopolitice și de reluarea fluxurilor comerciale normale.

Statele dependente de importuri energetice sunt printre cele mai afectate. Economii precum Egipt și Iordania resimt simultan mai multe șocuri:

creșterea accelerată a prețurilor la energie și materii prime

presiuni asupra bugetelor publice

posibile scăderi ale remitențelor din statele din Golf

deprecierea monedelor și creșterea inflației

Aceste economii sunt strâns legate de fluxurile financiare din Golf, ceea ce le face extrem de vulnerabile la orice reducere a lichidității sau a investițiilor regionale.

Țările din Consiliul de Cooperare al Golfului se confruntă cu o încetinire economică semnificativă, în ciuda poziției lor dominante pe piața globală a energiei. Creșterea economică este estimată să scadă la aproximativ 2% în 2026, comparativ cu prognoze anterioare mult mai optimiste.

Totuși, există și un potențial de revenire rapidă. Dacă rutele comerciale strategice, în special Strâmtoarea Ormuz, vor fi complet funcționale, iar producția de petrol va crește, veniturile din exporturi ar putea compensa pierderile actuale. În plus, menținerea unor prețuri ridicate la petrol ar putea susține bugetele acestor state.

Arabia Saudită se evidențiază ca una dintre cele mai reziliente economii din regiune. Capacitatea de a diversifica rutele de export și investițiile în sectoare non-petroliere contribuie la limitarea impactului negativ.

Chiar și în aceste condiții, ritmul de creștere economică este revizuit în scădere, ajungând la aproximativ 3,1% pentru 2026. Evoluția ulterioară depinde însă în mod direct de durata conflictului și de stabilitatea piețelor energetice.

Un aspect esențial subliniat de FMI este că impactul conflictului nu se limitează la petrol și gaze. Regiunea are un rol strategic în producția și exportul de:

îngrășăminte

produse chimice

materiale industriale specializate

Blocajele logistice și creșterea costurilor de transport afectează competitivitatea acestor sectoare, cu efecte directe asupra lanțurilor globale de aprovizionare.

În plus, domenii precum transportul aerian și logistica — esențiale pentru hub-urile din Golf — sunt afectate de incertitudinea geopolitică și de reducerea traficului comercial.

Măsură strategică Descriere Impact așteptat Diversificarea rutelor comerciale și energetice Dezvoltarea unor rute alternative pentru transportul de bunuri și energie, reducând dependența de puncte critice Creșterea rezilienței comerciale și reducerea riscurilor geopolitice Investiții în infrastructură critică Modernizarea infrastructurii de transport, energie și logistică Îmbunătățirea eficienței economice și susținerea creșterii pe termen lung Consolidarea cooperării regionale Intensificarea colaborării între state în domenii economice și strategice Stabilitate regională sporită și coordonare mai eficientă în criză Creșterea securității alimentare și energetice Dezvoltarea capacităților interne de producție și stocare Reducerea vulnerabilităților la șocuri externe Reducerea dependenței de importuri Stimularea producției locale și diversificarea surselor de aprovizionare Echilibrarea balanței comerciale și creșterea autonomiei economice

Creșterea cheltuielilor militare la nivel global schimbă profund modul în care guvernele își gestionează bugetele și readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile dileme economice: echilibrul dintre securitate și bunăstare. Potrivit FMI, lumea intră într-o nouă etapă în care investițiile în apărare devin prioritare, dar cu costuri potențiale pentru dezvoltarea socială.

Analizele recente arată că aproximativ jumătate dintre statele lumii au majorat bugetele pentru apărare, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice. În paralel, industria globală de armament a înregistrat o expansiune puternică, cu vânzări care s-au dublat în termeni reali în ultimele două decenii.

Acest trend reflectă o schimbare de priorități: securitatea națională devine un element central al politicilor economice, iar guvernele sunt nevoite să aloce resurse suplimentare pentru modernizarea capacităților militare.

Conceptul economic „arme versus bunăstare” descrie compromisurile inevitabile între cheltuielile pentru apărare și finanțarea programelor sociale. În actualul context, această dilemă capătă o relevanță tot mai mare.

Studiile FMI, bazate pe date istorice de după Al Doilea Război Mondial, arată că perioadele de creștere rapidă a cheltuielilor militare sunt adesea asociate cu:

creșterea datoriei publice

deteriorarea echilibrelor fiscale

reducerea cheltuielilor sociale

presiuni asupra creșterii economice pe termen lung

Cu alte cuvinte, investițiile în securitate pot avea efecte secundare semnificative asupra nivelului de trai.

În Uniunea Europeană, schimbările sunt evidente. După invazia Rusiei în Ucraina, statele membre au accelerat investițiile în apărare, transformând acest sector într-o prioritate strategică.

Bugetele militare sunt în creștere constantă, iar această tendință reflectă o repoziționare geopolitică majoră. Securitatea nu mai este tratată ca o opțiune, ci ca o necesitate economică și politică.

Unii lideri susțin că investițiile în apărare pot genera efecte economice pozitive. Roland Lescure vorbește despre un posibil „dividend dublu”:

consolidarea securității naționale

stimularea economiei prin crearea de locuri de muncă

dezvoltarea tehnologică, inclusiv în domenii precum dronele și sistemele autonome

Cu toate acestea, realitatea politică este mai complexă. Reducerea fondurilor pentru programe sociale poate genera nemulțumiri și reacții electorale, mai ales în economiile unde protecția socială este un pilon esențial.

În țări precum Polonia, unde cheltuielile pentru apărare ar putea ajunge la aproximativ 5% din PIB, autoritățile recunosc riscurile politice ale acestor decizii.

Andrzej Domański subliniază că prioritizarea securității este inevitabilă în contextul amenințărilor venite din partea Vladimir Putin și a tensiunilor cu NATO. Totuși, creșterea cheltuielilor militare trebuie gestionată atent pentru a evita dezechilibre sociale.

Un alt efect important este reducerea fondurilor destinate dezvoltării internaționale. Ajay Banga atrage atenția că multe state dezvoltate redirecționează resursele către apărare, în detrimentul sprijinului pentru economiile vulnerabile.

Chiar și în acest context, Banca Mondială continuă să susțină statele sărace prin programe precum Asociația Internațională pentru Dezvoltare, care finanțează proiecte esențiale în:

sănătate

educație

infrastructură

reziliență climatică

Aceste investiții rămân critice pentru stabilitatea globală și pentru crearea de noi oportunități economice.

Economia globală intră într-o fază în care securitatea și dezvoltarea concurează direct pentru aceleași resurse. Creșterea cheltuielilor militare este, în multe cazuri, inevitabilă, dar vine cu riscuri semnificative pentru sustenabilitatea fiscală și coeziunea socială.