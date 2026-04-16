Infrastructura critică și diplomația de securitate în flancul estic al NATO nu mai sunt domenii separate, ci componente interdependente ale aceleiași strategii de securitate, arată Adrian Homan într-un editorial publicat pentru Evenimentul Zilei. În actualul context regional, diplomația nu se mai limitează la negocieri politice sau acorduri formale, ci se manifestă concret prin investiții în infrastructură solidă, capabilă să susțină mobilitatea militară și economică.

România își asumă un rol tot mai vizibil în această ecuație, trecând de la statutul de beneficiar de securitate la cel de furnizor de stabilitate. Acest proces implică o coordonare strânsă între autoritățile statului și sectorul privat, în vederea dezvoltării unor proiecte de infrastructură care să răspundă atât nevoilor interne, cât și cerințelor aliaților.

Experiența acumulată în modernizarea unor obiective strategice, inclusiv baze aeriene, evidențiază faptul că interoperabilitatea cu partenerii NATO începe pe teritoriul național. Calitatea infrastructurii devine astfel un factor determinant pentru capacitatea de reacție și cooperare în cadrul alianței.

În acest context, diplomația economică și cea de securitate converg. Capacitatea României de a atrage investiții din partea partenerilor occidentali depinde direct de existența unor coridoare logistice eficiente și de un cadru infrastructural compatibil cu standardele internaționale, mai scrie Homan.

Marile proiecte de infrastructură dezvoltate în regiune nu mai sunt privite exclusiv prin prisma impactului economic, ci ca instrumente de influență geopolitică. Inițiative precum Via Carpathia sau Rail-2-Sea devin piloni ai unei strategii extinse de conectivitate și securitate.

Via Carpathia contribuie la conectarea nordului și sudului Europei, facilitând deplasarea rapidă a resurselor și consolidând prezența strategică în flancul estic. În paralel, proiectul Rail-2-Sea vizează modernizarea infrastructurii feroviare între Marea Baltică și Marea Neagră, creând un coridor esențial pentru transportul militar și comercial.

Aceste proiecte reflectă o schimbare de paradigmă: infrastructura devine un instrument de Soft Power, capabil să genereze influență și să întărească parteneriatele strategice. România nu mai este doar un punct de tranzit, ci un hub regional care contribuie activ la securitatea Europei Centrale și de Est.

Impactul acestor investiții se resimte atât în plan economic, prin stimularea comerțului și atragerea de capital, cât și în plan strategic, prin creșterea capacității de reacție în situații de criză. Astfel, infrastructura devine un element central al arhitecturii de securitate regionale, scrie Adrian Homan pentru evz.ro.

Aderarea la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reprezintă un test esențial pentru economia românească și pentru capacitatea sa de integrare în structurile globale. În acest proces, diplomația economică capătă un rol decisiv.

„Candidatura României la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) reprezintă testul nostru suprem de maturitate. În calitate de antreprenor care a navigat prin provocările pieței autohtone timp de trei decenii, consider că misiunea unui reprezentant al statului român în exterior este clară: să demonstreze că business-ul românesc este pregătit să adopte standardele globale de transparență, etică și eficiență”, spuneAdrian Homan.

Reprezentanții statului român au responsabilitatea de a demonstra că mediul de afaceri local este pregătit să respecte standarde ridicate de transparență, etică și eficiență. Această schimbare de abordare presupune trecerea de la o poziție pasivă, de receptor de investiții, la una activă, de promotor al expertizei autohtone.

Companiile românești din domeniul construcțiilor și infrastructurii au demonstrat, în ultimii ani, capacitatea de a gestiona proiecte complexe și de a participa la inițiative regionale de anvergură. Acest potențial trebuie valorificat printr-o strategie diplomatică coerentă, orientată spre deschiderea de noi piețe și consolidarea parteneriatelor internaționale.

Diplomația economică devine astfel un instrument de susținere a capitalului românesc, facilitând accesul acestuia la proiecte strategice și contribuind la creșterea competitivității pe plan global.

Relația dintre securitatea națională și dezvoltarea economică este tot mai evidentă, iar această interdependență impune o schimbare de paradigmă în ceea ce privește rolul diplomației. În prezent, un diplomat nu mai este doar un negociator de acorduri politice, ci un actor implicat direct în facilitarea proiectelor strategice.

Capacitatea de a negocia parteneriate în domeniul infrastructurii devine esențială pentru consolidarea poziției României în cadrul alianțelor internaționale. Aceste parteneriate contribuie la integrarea țării în nucleul economic și politic al democrațiilor dezvoltate.

În același timp, dezvoltarea infrastructurii critice susține nu doar mobilitatea militară, ci și creșterea economică, creând premisele unei stabilități durabile. România are nevoie de o abordare integrată, în care deciziile strategice să reflecte atât interesele de securitate, cât și obiectivele economice.

Această transformare implică o viziune pe termen lung, bazată pe pragmatism și coordonare instituțională, în care infrastructura și diplomația devin instrumente complementare ale aceleiași strategii naționale.